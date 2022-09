Hemorojus: kaip gydyti?

Kodėl daugiau nei 50 proc. sulaukusių brandaus amžiaus žmonių vargina padidėję hemorojaus mazgai? Apie jų gydymą kalbinu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Chirurgijos klinikos prof. Žilviną Saladžinską.

– Gerb. profesoriau, kas yra hemorojus? Kaip jis atsiranda?

– Išangės kanale yra tanki kraujagyslinė pagalvėlė, vadinama hemoroidais ar kaverniniais kūneliais. Kai jie padidėja, prasiplečia, dažniausias simptomas yra kraujavimas (kartais itin gausus), ypač tuštinimosi pabaigoje. Rečiau jaučiamas skausmas, niežėjimas. Pasireiškus šiems simptomams nustatoma hemorojaus diagnozė.

– Kokie provokuojantys faktoriai?

– Tai – ilgalaikis sėdėjimas, sunkių svorių kilojimas (buityje, sporto salėje), antsvoris. Beje, ir viduriavimas, kai piktnaudžiaujama laisvinančiais preparatais.

Hemorojų provokuoja nesveika mityba, kai vartojama daug lengvai pasisavinamų angliavandenių ir mažai skaidulinio maisto.

– Šios ligos priešas – vidurių užkietėjimas?

– Taip, nes užkietėjus viduriams tenka stipriai stangintis tuštinimosi metu, o tai tiesus kelias į išangės plyšimą ar hemorojinių mazgų susidarymą bei iškritimą iš išangės. Dėl šios priežasties hemorojus linkęs dažnai kartotis.

– Po stipresnio stanginimosi ar keliant sunkų daiktą hemorojaus mazgas pasirodo išangėje. Kaip derėtų jį gydyti ?

– Užkietėjus viduriams, būna išangės įplyšimų, tada stebimas kraujavimas, jaučiamas niežulys, skausmas tuštinantis. Tokiu atveju derėtų naudoti gydytojo paskirtą gydomąjį tepalą, kuris atpalaiduotų išangės raumenis. Pasitarus su gydytoju, rekomenduojama gerti flavonoidų preparatus, pavyzdžiui, detralex.

Žvakutės ar tepalai padeda greičiau pasveikti esant nedideliems išangės įtrūkimams. Vaistus (žvakutę ar tepalą) geriau naudoti prieš miegą, gulint ant nugaros. Patepus derėtų keletą minučių pagulėti.

– Kodėl patariate gydomąjį tepalą vartoti 3–4 savaites?

– Analinio kanalo epitelis lengvai pažeidžiamas užkietėjusių vidurių, o ilgalaikis tepalo vartojimas padeda nedideliems, neįsisenėjusiems įtrūkimams užgyti.

– Kokios naudingos natūralios priemonės, vaistažolių kompresai?

– Gerai veikia bulvės „žvakutės“, nes jos sudėtyje esantis krakmolas greitina paburkimo sumažėjimą (greičiau susitraukia paburkę audiniai). Išpjaukite iš bulvės „žvakutę“ ir ją įkiškite į išangę. Tai kartokite savaitę, 2–3 kartus per dieną.

Padeda ąžuolo žievės, kaštono nuovirų kompresai, sutraukiantys kraujagysles. Derėtų pasigaminti stipresnį nuovirą (šaukštą ąžuolo žievės 0,5 l vandens). Palaukti 20 minučių, kol pritrauks. Jos šiltą kompresą (geriausiai iš lininės medžiagos) dėti ant išangės ir laikyti 10–15 minučių. Kartoti per dieną 3 kartus, galima ir ilgiau. Tą patį nuovirą galima naudoti keletą dienų. Po to ruošti naują.

– Kaip koreguoti mitybos įpročius?

– Derėtų nevartoti alkoholio, riebių, keptų, rūkytų patiekalų, aštrių prieskonių; gerti daugiau skysčių. Pirmenybę teikite natūraliam jogurtui, kefyrui, pasukoms. Daugiau valgyti slyvų, arbūzų, morkų, burokėlių, rupios duonos su sėklomis, grūdais. Ypač naudinga per dieną suvalgyti 1–3 šaukštus kviečių sėlenų, dedant jas į salotas, košę, kefyrą. Tai sureguliuoja žarnyno veiklą, užtikrina lengvą pasituštinimo procesą. Tai labai svarbu, nes mažiau bus žalojami hemorojaus mazgai, dirginama žarnyno gleivinė bei analinė sritis.

– Kokias arbatas gerti kraujagyslių stiprinimui, kai vargina hemorojus?

– Tinka gerti kaštonų žiedų arbatą. 1–2 puodelius per dieną 3–4 savaites.

– Ką derėtų priminti skaitytojams apie išangės higieną?

– Nuolatinis švaros palaikymas padės išvengti pasikartojančių uždegimų.

Po kiekvieno pasituštinimo kruopščiai apsiplaukite drungnu vandeniu. Jaučiant išangės niežulį, nederėtų dažnai jos plauti muilu, nes pašalinama natūrali odos plėvelė, apsauganti nuo trinties vaikščiojant ar aktyviai judant. Jausdami diskomfortą, patepkite šią sritį išangės odai skirtu kremu Pruri Gyn.

Nevartokite ilgai kremo, kurio sudėtyje yra hormoninis komponentas.

Dėl šių preparatų tikslingumo pasitarkite su gydytoju specialistu.

Naudingi patarimai:

. Įpraskite kasdien tuštintis tuo pačiu laiku – t.y. išugdyti normalų tuštinimosi refleksą.

. Ant tuščio skrandžio išgerkite stiklinę šilto vandens.

. Daržoves gardinkite aliejumi, saulėgrąžų, sezamo sėklomis.

. Per dieną suvalgykite po 5–6 slyvas, razinas.

. Vidurius laisvina vynuogių, citrinų, slyvų, morkų sultys.

Veronika Pečkienė