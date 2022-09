Prireikė atkaklumo, kol sprogmenys buvo neutralizuoti

Pakuonio krašto gyventojas Tautvydas Vaitkevičius po ilgų paieškų valdiškose įstaigose įrodė, kad slenksčius mynė ir prašymus rašė nebe reikalo. Kaip pats sako, jo pavyzdys gali būti paskatinimu kitiems nenuleisti rankų, susidūrus su reikalų vilkinimu.

Apie Tautvydo Vaitkevičiaus rūpesčius ir žygius „Gyvenimas“ rašė straipsnyje „Situacija: arba taikstytis su sprogmenų rizika, arba samdytis išminuotojus“ (Nr. 39 (10487)). Priminsiu, kad praėjusių metų spalio 3 d. jam priklausančiame dirbamos žemės sklype Bačkininkėlių kaime radęs į dirvos paviršių išverstą minosvaidžio sviedinį, gyventojas su prašymu išžvalgyti visą lauką kreipėsi į privačiai dirbančius kvalifikuotus specialistus. Šie paskaičiavo preliminarią beveik 9 tūkst. eurų sąskaitą už paslaugas. Negalėdamas skirti tokios didelės sumos iš šeimos biudžeto, T.Vaitkevičius kreipėsi pagalbos į Prienų rajono savivaldybę, tačiau jam buvo atsakyta, kad lėšų šioms reikmėms iš biudžeto neskiriama. Patarta kreiptis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą, kuris kasmet sudarinėja nuo sprogmenų valytinų teritorijų sąrašus.

Departamento atstovė raštu informavo, kad 2022 metams toks sąrašas jau sudarytas, pasiūlė rašyti prašymą kitais metais. Tačiau, anot jos, pareiškimo pateikimas savaime negarantuoja, kad privačiam asmeniui priklausanti teritorija bus įtraukta į valytinų žemės plotų sąrašą ir joje bus vykdomi standartinių sprogmenų neutralizavimo darbai, kuriuos atlieka Lietuvos kariuomenės pajėgos, o finansuoja valstybė pagal specialią programą. Jos teigimu, kasmet kariuomenė už valstybės skirtas lėšas gali išvalyti tik iki dviejų hektarų plotą, priklausantį civiliams asmenims.

T.Vaitkevičiaus toks atsakymas netenkino, susirūpinęs, kad gali būti nesaugu su technika dirbti žemę, kurioje anksčiau buvo rastas sprogmuo, jis surašė raštus Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ministerijoms, Prezidentūrai, Kariuomenės vadui. Ne iš visų instancijų sulaukė atsakymų.

Tik Kariuomenės vadas jam atsakė, kad prašymas surašytas ne pagal formą ir pasiūlė kreiptis į artimiausią policijos komisariatą. Iš Prienų r. policijos komisariato prašymas persiųstas Prienų rajono savivaldybei, kuri galiausiai išdavė leidimą kariškiams vykdyti išminavimo darbus. Nes, kol gyventojo prašymas keliavo nuo vienos instancijos į kitą, jis per tą laiką bene tris kartus apsilankė Kaune, Juozo Vitkaus inžineriniame batalione.

Ūkininkui nuėmus derlių, sutartu laiku bataliono išminuotojai atvyko ir per kelias dienas su ieškikliais išžvalgė jo lauką bei, anot T.Vaitkevičiaus, radę vietoje susprogdino septynis Antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenis – minas ir artilerijos sviedinį. Šios kariškių paslaugos jam nekainavo.

Kantrybės ir užsispyrimo T.Vaitkevičiui teko daug pasisemti, tačiau nuo šiol bent galės ramiai, be pavojaus, arti dirvą ir auginti javus žemėje, kurioje dar nuo Antrojo pasaulinio karo slypėjo sprogmenys.

Dalė Lazauskienė