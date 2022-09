Užuguosčio stovyklos fenomenas: vietos rezervuojamos kitai vasarai

Šiemet aštuntą vasarą Užuguostyje įvykusi nekomercinė vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo stovykla nepraranda savo populiarumo. Priešingai – kasmet augantis dalyvių skaičius patvirtino, kad buvusios Užuguosčio mokyklos patalpos vasaros metu gali tapti stovyklų organizavimo centru. Tereikia investicijų.

Vaikų ir jaunimo užimtumo stovyklas kas vasarą Užuguostyje organizuoja Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvu klubas, kuris vienija pagrindinius stovyklos organizatorius – aktyvius kraštiečius ir gyventojus. Nekomercinę stovyklą kasmet remia Prienų rajono savivaldybės administracija, papildomas finansavimas šiemet gautas iš LR Krašto apsaugos ministerijos. Prie savaitės trukmės stovyklos organizavimo ir programos išpildymo prisideda stovyklos dalyvių tėvai, kitos organizacijos – Užuguosčio biblioteka, Stakliškių seniūnija, pritraukiami papildomi rėmėjai. Stovykla organizuojama savanorystės ir sutelktinio įgyvendinimo bei finansavimo principu.

Rekordai ir staigmenos

Šią vasarą rugpjūčio 8-13 dienomis vykusioje stovykloje kartu su savanoriais iš viso Užuguostyje stovyklavo beveik 100 stovyklautojų, ko dar nebuvo buvę. Registracija į stovyklą truko vos parą, nes per kelias valandas užsipildė galimas priimti dalyvių skaičius. Tad buvo nuspręsta priimti netgi daugiau norinčiųjų nei leido turimas finansavimas. Dalyvius traukia kokybiška stovyklos programa, turiningas vaikų užimtumas. Buvo organizuojamos dvi teminės grupės – kūrybos grupė „Scenos menai“ ir karybos grupė „Vilko takas“. Dalyviai stovyklą lanko nuo 7 metų iki 16 metų amžiaus. Stovyklos metu vyko iškilmingas atidarymas su Lietuvos kariuomenės kariais iš Antaveršio radiolokacinio posto. Tradiciškai buvo pakeista istorinė Lietuvos vėliava gyvenvietės aikštėje. Taip pat vyko du atvirti renginiai bendruomenei – kino vakaras po atviru dangumi pripučiamame kino ekrane ir baigiamasis stovyklos renginys su dalyvių pasirodymais, kur taip pat buvo pristatyta sukurta Užuguosčio stovyklos daina. Baigiamojo renginio metu stovyklautojai patys inicijavo labdaringą mugę „Užuguosčio vaikai Ukrainos vaikams“, kurios metu prekiavo savo gaminiais ir žaislais, o dalį surinktos sumos skyrė Ukrainos vaikų paramai. Stovyklos staigmena tapo žygis baidarėmis, kurį stovyklautojams dovanojo baidarių nuomos veikla užsiimantys stovyklautojų tėveliai iš „Upių labirintai“ ir „Baidarių nuoma – Vapsa“. O paskutinė dieną stovyklos dalyvių laukė pramogos – vasaros čiuožykla, putų patranka, batutas, pasivažinėjimas arklių kinkiniais ir kariniu sunkvežimiu su dainomis.

Jau laukia kitų metų

Beveik visi stovyklos dalyviai yra iš Stakliškių seniūnijos, Užuguosčio seniūnaitijos ir yra susiję su Užuguosčiu, t.y. iš Užuguosčio krašto yra kilę tėvai, seneliai ir pan. Ši bendrystė leidžia suburti motyvuotus dalyvius, vaikai susidraugauja, randa bendrų interesų, gimsta naujos bendros iniciatyvos, o gražios draugystės tęsiasi ir po stovyklos. Pastaraisiais metais stovykla tampa puikia vieta į bendruomenę integruotis Užuguosčio naujakuriams, ne tik vaikai, bet ir tėvai stovyklos metu tarpusavyje susipažįsta, įsitraukia į veiklas.

„Taip jau susiklostė aplinkybės, kad šią vasarą atsikraustėme gyventi į Užuguostį, tad pamačiusi registraciją į stovyklą, iš karto tai padariau. Galvojau, bus nuostabi patirtis, susirasime draugų. Tai taip ir nutiko. Esu labai dėkinga, kad stovyklos vadovai daug dėmesio skyrė mano jautresniam berniukui, o didysis jautėsi visiškai gerai, net pradėjo dainuoti, ko seniau iš jo net nesitikėjom sulaukti. Kitais metais jungsiuosi ir aš į organizatorių gretas“, – įspūdžiais dalinasi stovyklos dalyvių mama Deimantė.

Kito stovyklos dalyvio mama Živilė džiaugiasi sūnaus paauglio įsitraukimu į stovyklą: „Sūnus turėjo galimybę sudalyvauti pačioje šauniausioje, kaip jis sako, stovykloje gyvenime. Stovyklos mastas didžiulis. Smagu, kad visi užimti bendro tikslo – atlikti karines užduotis, menines veiklas, rūpintis maisto gamyba, vakaronėmis. Kartu plaukti baidarėmis, pagelbėti, jei kažkam sekasi prasčiau, kartu traukti dainas važiuojant kariniu sunkvežimiu. Vaikai liko kupini vasaros įspūdžių, patobulėjo ir turi didelį norą grįžti kitąmet“.

Siekiama tęstinumo

Stovyklos dalyvių pasitenkinimas, tėvų pasitikėjimas, rėmėjų indėlis ir palaikymas yra didžiausia motyvacija stovyklos organizatoriams tęsti pradėtus darbus. Dar nesibaigus stovyklai vaikai jau ėmė rezervuoti vietas kitiems metams. O tam, kad garantuoti stovyklos tęstinumą, jau yra suburta organizacinė tėvų ir savanorių komanda kitų metų stovyklos organizavimui. Ar stovykla Užuguostyje įvyks ir kokiu mastu, priklausys nuo surastų rėmėjų, kurių jau ieškoma. Be to, norint pagerinti stovyklavietės sąlygas – būtinos investicijos į buvusios Užuguosčio mokyklos patalpų pritaikymą stovyklų organizavimui. Tai leistų išplėsti vaikų vasaros užimtumo programų įgyvendinimą, pritraukti kitų stovyklų organizatorius.

Daugiau informacijos apie stovyklą Facebook paskyroje „Vasara Užuguostyje – vaikų ir jaunimo stovykla“: https://www.facebook.com/VasaraUzuguostyje

Nuotraukų autorius: Laurynas Knyva