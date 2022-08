Dalyvavome tarptautinėje ekspedicijoje

Rugpjūčio 2–5 dienomis Estijos mieste Kasmu JAV ambasada kartu su Estijos mokslo ir tyrimų ministerija organizavo Tarptautinę 25-ąją GLOBE programos Europos šalių tyrimų ekspediciją. Ekspedicijos tikslas – GLOBE veiklų pagalba skatinti STEM tyrimus, sprendžiant aktualias aplinkosaugos problemas, ir užmegzti ryšius tarp GLOBE programoje dalyvaujančių mokyklų iš skirtingų Europos šalių. Šioje ekspedicijoje tarp 170 dalyvių buvo ir Birštono gimnazijos GLOBE programos komanda – Miglė Juozaitytė, Aistė Justinavičiūtė ir Domilė Laukaitytė.

Keturių dienų programos metu ir mokytojai, ir mokiniai įgavo unikalios tyrimų pagal GLOBE programos protokolus patirties, kurią perteikė Tartu, Vokietijos, JAV universitetų, Kalifornijos ir Floridos NASA bazių mokslininkai. Dalyviai mokėsi rinkti atmosferos, vandens, žemės tyrimų duomenis natūralioje aplinkoje, paruošti rezultatų pristatymą. Veiklas visi dalyviai atliko tarptautinėse komandose.

Iki smulkmenų suplanuotose ekspedicijos veiklose buvo laikas, skirtas šalių kultūros renginiui, kuriam dalyviai turėjo paruošti savo šalių tradicines vaišes, šokius, žaidimus, informacinius plakatus.

Ypač džiaugiuosi, kad mano mokinės Miglė, Domilė ir Aistė buvo tarp komandų, kurios paruošė ir pristatė ekspedicijos dalyviams savo šalyje atliktą STEM tyrimą. Antrąjį tiriamąjį darbą mokinės atliko vadovaujant GLOBE mokslininkams ir pristatė baigiamojoje ekspedicijos konferencijoje. Tikiu, kad Miglė, Domilė ir Aistė pasidalins savo patirtimi gimnazijoje ir gautas žinias sėkmingai pritaikys būsimuose projektuose.

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) – tai tarptautinė STEM mokslais paremta programa, kuri suteikia galimybę mokiniams ir visuomenei visame pasaulyje dalyvauti moksliniame procese, renkant ir teikiant duomenis apie Žemės sistemą. Už GLOBE programos administravimą ir tarpvalstybinius susitarimus atsakinga JAV Valstybinė Aeronautikos ir Erdvės Administracija (NASA), programą remia JAV Valstybinis Mokslų Steigėjas (NSF) ir Valstybinė Vandenynų ir Atmosferos Administracija (NOAA).

Vidutė Berteškienė

Birštono gimnazijos mokytoja