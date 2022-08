Analizavome vietos aktualijas ir atskleidėme, koks svarbus ES sanglaudos politikos vaidmuo regionui vystyti

Marijampolės apskrities laikraštis „Suvalkietis“ baigia įgyvendinti Europos Komisijos, atstovaujančios Europos Sąjungai (ES), remiamą projektą „Maži regionai – dideli pokyčiai. Tvarios Europos link“.

Birutė MONTVILIENĖ

Realizuodamas praėjusių metų rugsėjį startavusį projektą „Suvalkietis“ drauge su projekto partneriais Marijampolės televizija, taip pat vietos savivaldos vadovais, kompetentingais įvairių sričių ekspertais, nevyriausybinių organizacijų atstovais ir verslininkais kompleksiškai išanalizavo dvylika temų, skirtų socialinei atskirčiai mažinti, sveikatos priežiūrai gerinti, smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumui didinti ir žaliajai ekonomikai bei energetikai plėtoti. „Suvalkiečio“ parengtos analitinės autorinės publikacijos ir specialūs Marijampolės televizijos reportažai, vebinarai ir tinklalaidės buvo orientuoti į penkis pagrindinius 2021–2027 metų ES sanglaudos politikos programos tikslus. Laikraštyje publikuotus analitinius straipsnius, be to, buvo galima perskaityti ir „Suvalkiečio“ interneto tinklalapyje www.suvalkietis.lt, taip pat socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Čia daugiau nei 14 tūkst. „Suvalkiečio“ paskyros socialiniame tinkle „Facebook“ sekėjų turėjo galimybę neakivaizdžiai sudalyvauti Marijampolės televizijos parengtuose vebinaruose, peržiūrėti tinklalaides, o vienąkart per mėnesį vakarinėje televizijos programoje – ir specialius Marijampolės televizijos reportažus, kurie „Suvalkietyje“ publikuotuose straipsniuose aptartas aktualijas papildė ne tik filmuotais siužetais, bet ir padėjo nagrinėjamas temas išanalizuoti dar išsamiau ir visapusiškiau.

Projekto „Maži regionai – dideli pokyčiai. Tvarios Europos link“ ašis, vienijanti visas temas, – tvari regiono plėtra: aplinkos apsaugos, žiedinės ekonomikos ir socialinės plėtros tikslų derinimas. Projektas startavo diskusija apie tvarią regionų plėtrą. Vėliau pasitelkus kompetentingus specialistus aptartos žiedinės ekonomikos Lietuvoje perspektyvos, analizuota, kas daroma Marijampolėje ir regione, siekiant sumažinti į aplinką išmetamą CO2 kiekį, diskutuota, ar išties žalioji energetika – išsigelbėjimas regionams.

Daug dėmesio įgyvendinant projektą skirta klimato kaitos problemos analizuoti. Atsižvelgdamas į tai, kad Marijampolės regione dar yra nemažai pelkėtų vietovių, be to, Marijampolės savivaldybės teritorijoje yra dalis Žuvinto biosferos rezervato, „Suvalkietis“ nagrinėjo temą „Pelkės ir klimato kaita“, o Marijampolės televizija, papildydama „Suvalkietyje“ publikuotus straipsnius „Pelkės – paskutinieji mūsų sąjungininkai kovojant su klimato kaita“, „Kiekvienas gamtos kūrinys yra naudingas ir vertingas“, „Pasaulinė pelkių diena“, parengė reportažą iš Žuvinto biosferos rezervato „Bioįvairovė – neatsiejama Žaliojo kurso dalis“. Be to, ta tema buvo surengtas vebinaras, kuriame svečiavosi žinomas gamtininkas, aplinkosaugininkas, fotografas, knygų autorius Selemonas Paltanavičius.

Analizuodamas, kokie pokyčiai atskiruose ūkio sektoriuose turėtų reikšmingos įtakos siekiant sušvelninti klimato įtaką, „Suvalkietis“ parengė straipsnius „Ekologinis ūkininkavimas savaime prisideda prie aplinkos tausojimo“, „Pokyčiai žemės ūkio sektoriuje sušvelnintų klimato kaitą“, „Tvarus judumas – ateities gairės“, taip pat „Prioritetas – aplinką tausojantiems projektams“.

Baigdamas įgyvendinti projektą „Suvalkietis“ aptarė daugeliui itin aktualią temą – kas ES ir Lietuvoje daroma sveikatos labui. Šia tema buvo parengti straipsniai „ES – sveikatos labui. Stiprūs kartu“, „Lietuvoje jau dirba gerovės konsultantai“ ir „Beždžionių raupus PSO pripažino tarptautine ekstremaliąja situacija“.

Realizuodamas projektą „Maži regionai – dideli pokyčiai. Tvarios Europos link“ „Suvalkietis“ regiono gyventojams pristatė realias ES lėšų įsisavinimo sėkmės istorijas, pateikė gerųjų sanglaudos politikos praktikos taikymo pavyzdžių. Pasitelkęs įvairias komunikacijos priemones ir kanalus „Suvalkietis“ parengtus analitinius straipsnius pristatė ne tik laikraščio prenumeratoriams ir kitiems skaitytojams Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Vilkaviškio ir Šakių rajonų savivaldybėse, bet ir keliolikos tūkstančių auditorijai socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, taip pat interneto portale. O štai Marijampolės televizijos parengti reportažai pasiekė ne tik Suvalkijos, bet ir kitų Lietuvos vietovių gyventojus.

Įgyvendindamas projektą „Suvalkietis“ atkreipė regiono gyventojų dėmesį į ES sanglaudos politiką ir atskleidė, koks svarbus jos vaidmuo regionui vystyti.