Ši vasara Stakliškių seniūnijos gyventojams dosni progų susiburti draugėn ir pasidžiaugti bendryste. Įvairias progas pažymėję Vyšniūnuose, Pieštuvėnuose ir Užuguostyje, rugpjūčio 20 d. šio krašto gyventojai susitelkė tradicinei Stakliškių vasaros šventei „Po liepa, brandinančia medų“.

Stakliškių seniūnija – viena labiausiai nuo rajono centro nutolusių seniūnijų, tačiau čia gyvena darbštūs, kūrybingi ir iniciatyvūs žmonės, todėl kasmet vasaros šventės metu Prienų rajono savivaldybės atstovai ir seniūnė Nijolė Ivanovienė padėkoja ne vienam veikliam stakliškiečiui.

Šiemet Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė į šį kraštą atvežė ir vieną svarbiausių Prienų rajono savivaldybės teikiamų apdovanojimų „Dėkingumas“, kuris už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui skiriamas labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms. Šventės metu nominacija „už savanorystę“ įteikta Vilmai ir Martynui Breikštams. Sveikindamas nominantus, meras A. Vaicekauskas džiaugėsi nominantų veikla, kūrybinėmis idėjomis, linkėjo gerai jaustis aplinkoje, kurioje gyvena. Padėką ir simbolines dovanas Breikštams įteikė ir Seimo narys Andrius Palionis. Jis taip pat padėkojo šventės organizatoriams.

Siekdami, kad Stakliškių bendruomenės gyvenimas būtų tarsi darbštumą ir gerumą simbolizuojantis bičių avilys: pilnas medaus, spindulių, šviesos be šešėlių, laimės be apgailestavimo, žmonės jį pildo savo pasiekimais ir darbais. Todėl už skleidžiamą grožį ir puoselėjamą aplinką šventės metu Stakliškių seniūnijos seniūnė N. Ivanovienė tradiciškai padėkojo gražiausių sodybų savininkams: Daliai ir Jonui Bartkams (Lielionys), Elvyrai Šeškienei (Stakliškės), Natalei Marčiulaitienei (Stakliškės), Danguolei ir Alvydui Lučkauskams (Pieštuvėnai), Aušrai ir Mindaugui Pranckevičiams (Medžionys), Li-nai ir Juozui Vislavičiams (Vyšniūnai), Vidai Beliūnaitei (Užuguostis) ir Aistei Mažeikienei (Trečionys). Juk, kaip sakė renginio vedėja Neila Ruočkutė, „Be meilės galima gaminti plytas, galbūt kirsti medžius, tačiau be meilės negalima puošti sodybų, pražydinti gėlių“.

Už visokeriopą pagalbą, indėlį į bendrą Stakliškių krašto žmonių laimės avilį seniūnė dėkojo ir Prienų rajono savivaldybės merui A. Vaicekauskui bei Administracijos direktorei J. Zailskienei.

Nepamirštas liko ir jaunimas, demonstravęs ryžtą ir ištvermę svarmens kilnojimo (nugalėtojas Aivaras Ajauskas), rankų lenkimo (nugalėtojas Dainius Taraškevičius), futbolo kamuolio žongliravimo (nugalėtojas Domininkas Radžiukynas) rungtyse ir, žinoma, tradicija tapusiose Stakliškių futbolo taurės varžybose, kuriose pirmąją vietą iškovojo „Stakliškių“ komanda. Taip pat apdovanoti ir labiausiai pasižymėję futbolo žaidėjai: geriausias vartininkas – Vaidas Žukauskas, rezultatyviausias žaidėjas – Titas Giedraitis, geriausias gynėjas – Marius Brazionis, geriausias saugas – Justas Šerkšnas, geriausias puolėjas – Osvaldas Diškevičius. Už sporto žaidynių organizacinį darbą seniūnė dėkojo Linui Bagdanavičiui.

Su švente susirinkusiuosius taip pat sveikino Tarybos nariai: Deividas Dargužis ir Mindaugas Rukas. O nuaidėjus sveikinimams, linkėjimams ir padėkoms, susirinkusiesiems koncertinę programą dovanojo vietos kolektyvai: Pieštuvėnų moterų ansamblis „Svaja“, jaunieji Stakliškių gimnazijos atlikėjai ir šokėjai, Stakliškių kultūros centro duetas, liaudiška kapela „Korys“. Su švente pasveikinti atvyko ir kaimynų iš Jiezno Ingridos ir Tomo duetas, vakarą vainikavo grupės „Bernužėliai“ koncertas.

