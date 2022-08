Žili plaukai: kaip juos prižiūrėti?

Pastebėjusios galvoje žilų plaukų, norime juos kokybiškai nudažyti. Apie žilų plaukų priežiūrą patarimų teiraujuosi „Ąžuolyno grožio studijos“ vadovės, ilgametės kirpėjos, spalvų ekspertės Almos Matusevičienės.

– Ką patartumėte moterims, turinčioms nedaug žilų plaukų?

– Jei žilų plaukų 20 – 30 proc., juos paslėpti ir suteikti žvilgesio padės švelnūs, plaukus tausojantys toniniai dažai be amoniako. Jie nudažo žilus plaukus, suteikia blizgesio. Dažai nepažeidžia plaukų (nes įsiskverbia tik į jų paviršių) ir nusiplauna po 28–30 plovimų, nepalieka rėžio jų ataugimo linijoje.

Kai žilų plaukų nėra daug, tinka dažyti šviesintomis sruogelėmis.

Tačiau, šie dažai nėra tinkami, kai žilų plaukų – 50/70/100 procentų. Tada derėtų rinktis ilgalaikius arba permanentinius dažus. Jie kokybiškai nudažo žilus plaukus, patamsina ar pašviesina 2/3 tonais, gerai išsilaiko. Dažyti derėtų kas mėnesį.

– Kas žinotina žilagalvėms apie plaukų dažymą?

– Žilus plaukus patariu dažyti grožio salone. Profesionalus kirpėjas, žaisdamas su įvairiais atspalviais, sukurs natūraliai atrodančią šukuoseną. Jei gebate plaukus dažyti namuose, svarbiausia įsigyti kokybiškus dažus ir laikytis dažymo instrukcijos.

Tačiau ne visi dažai kokybiškai nudažo žilus plaukus, todėl ieškokite dažų, skirtų būtent žiliems plaukams. Verta įsidėmėti: dažus reikėtų išlaikyti ne trumpiau, nei parašyta dažymo instrukcijoje (dažniausiai 30 –35 minutes). Tada rezultatas neapvils.

– Deja, ir žili plaukai auga greitai, apie 1 cm per mėnesį. O dažnas dažymas sausina, alina plaukus. Kokie šampūnai, kaukės tinka dažytų plaukų priežiūrai?

– Geras klausimas. Dažytiems plaukams derėtų parinkti tinkamą šampūną. Plaukų poreikiai skirtingi. Patarčiau šampūną, plaukų dažus ir kitas priežiūros priemones rinktis to paties gamintojo. Spalva išsilaikys ilgiau, plaukai bus sveikesni.

Dažytiems plaukams tinka šampūnai ir kaukės, praturtintos aliejais, drėkinamosiomis medžiagomis, įvairių rūgščių kompleksais.

Išplovusios galvą šampūnu, naudokite balzamą ar kaukę, kuri užpildys plauko vidų, suteiks tvirtumo, žvilgesio, elastingumo.

– Žili plaukai (ir dažyti) yra kietesni, šiurkštesni. Kokios priemonės jiems suteiktų švelnumo, minkštumo?

– Gal dažydamos plaukus pasirinkote tinkamą spalvą, išlaikymo laiką, panaudojote šampūną bei kaukę, o rezultatas vis tiek nedžiugina? Tada ištepkite plaukus nenuskalaujamu aliejumi, o prieš džiovinimą džiovintuvu – termokremu.

Gal vertėtų apsilankyti ir grožio salone.

Ir kaukės netepkite ant galvos odos, palikite įsigerti į plaukus ir gerai išskalaukite. Beje, reguliarus kirpimas suteikia vienodą plaukų kritimą.

Plaukų kokybę lemia bendri dalykai: mityba (kuo daugiau daržovių, uogų, vaisių), teigiamos emocijos, grynas oras, geras miegas ir atsakingai naudojamos plaukų priežiūros priemonės. Visa tai kuria plaukų grožį bet kuriame amžiaus tarpsnyje.

Bendri patarimai:

. Nedidelį kiekį šampūno paskirstykite delnuose, kai susidarys lengvos putos, jas paskirstykite ant plaukų ir skalpo, švelniais judesiais, pirštų pagalvėlėmis, masažuokite galvos odą ir plaukus minutę – dvi, tada gerai išskalaukite.

. Leiskite plaukams išdžiūti natūraliai, – juos švelniai nusausinkite, netrinkite rankšluosčiu.

. Naudojantis džiovintuvu, rinkitės šilto, ne karšto oro srovę – tai sumažins plaukų išsausėjimo riziką.

. Plaukų priežiūrai rinkitės retas šukas ar šepečius.

. Venkite šukuosenų, kai plaukai stipriai įtempiami.

Veronika Pečkienė