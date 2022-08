BIRŠTONO VASAROS MENŲ AKADEMIJA 2022

Globėja – Birštono savivaldybės merė Nijolė DIRGINČIENĖ

2022 m. liepos 17–26 d. Vilniuje vyko Elenos Kerl ir Torsteno Kerl dainavimo pamokos.

2022 m. rugpjūčio 14–18 d. Birštone fortepijono muzikos interpretacijos paslaptys – su Alexanderiu Paley’um ir Šviese Čepliauskaite.

Itin aukšta nata vykusias Elenos ir Torsteno Kerlų dainavimo meistriškumo pamokas Vilniuje keičia fortepijono muzikos paslaptis Birštone atskleisiantys pianistai Alexanderis Paley’us ir Šviesė Čepliauskaitė.

Pirmąjį rečitalį rugpjūčio 14 d., sekmadienį, skambins pianistas Alexanderis Paley’us garsėjantis unikalia charizma, ugningu temperamentu ir išskirtine technika.

Ankstyvoje vaikystėje užgimusi svajonė skambinti fortepijonu neblėsta, pianistui iki šiol nėra malonesnio užsiėmimo. Viena

didžiausių jo aistrų – koncertų maratonai, kartais trunkantys kelias dienas. Pianistas talentą sieja su aukštesne galia: „Jeigu Dievas man davė dovaną, ji nėra už dyką. Gavęs ją, nesu laisvas daryti, ką noriu.“ Viename interviu, kalbėdamas apie Jeano-Philippe’o Rameau muzikos atlikimą, pianistas pasakė: „Aš nekovoju ir nežaidžiu. Groju tai, ką jaučiu.“

Jau 1991 m. po pianisto debiuto su JAV nacionaliniu simfoniniu orkestru dienraštis „The Washington Post“ A. Paley’aus pasirodymą pavadino „tiesiog nepriekaištingu“, ilgainiui atlikėjas ėmė koncertuoti su garsiausiais pasaulio orkestrais.

Gausybe tarptautinių apdovanojimų įvertintas pianistas visada laukiamas prestižiškiausiose koncertų salėse ir festivaliuose. Tame sąraše puikuojasi tokie pavadinimai, kaip „Radio France“, „Théatre des Champs-Elysées“, Pleyelio ir Gaveau salės (Paryžius), „Grands Interpretes“ (Lijonas), Lilio fortepijono festivalis, Bezansono operos teatras, „Leipzig Gewandhaus“, „Concertgebouw“ (Amsterdamas), „Laeiszhalle“ (Hamburgas), koncertų salės Kinijoje ir kitur.

Tarp Niujorko ir Paryžiaus gyvenantis pianistas kasmet surengia apie 80 koncertų visame pasaulyje.

Alexanderis Paley’us prisipažįsta, kad pastaraisiais mėnesiais patiria itin didelį malonumą – jam pavyko Lietuvoje suburti entuziastus, su kuriais atlieka itin retai koncertų salėse skambančius kamerinės muzikos kūrinius. Ansamblį „Paleasis“ sudaro penki pūtikai, keturi stygininkai ir pianistas Alexanderis Paley’us. Sudėtis kas kartą priklauso nuo atliekamų kūrinių – grojama ir dviese, ir trise. Birštone pirmadienį (rugpjūčio 15 d.) koncertuos trise – prancūzų muziką drauge su pianistu atliks smuikininkas Raimondas Butvila ir obojumi bei anglų ragu grojantis Ugnius Dičiūnas.

Smuikininkas Raimondas Butvila 1993 m. pagal Lietuvos ir Venesuelos kūrybinio bendradarbiavimo sutartį išvyko į šią Pietų Amerikos šalį. Karakase buvo Emilio Friedmano koledžo muzikos direktorius ir Menų universiteto (UNEARTE) profesorius, per 18 metų paruošė kelias profesionalių muzikų kartas. Kaip solistas dažnai grodavo su Venesuelos orkestrais, atlikdamas pagrindinį smuiko repertuarą. Grojo daug kamerinės muzikos, buvo „Trio Academico Emil Friedman“ narys. 2011 m. grįžo į Lietuvą, yra Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos Styginių instrumentų katedros vedėjas, profesorius.

Ugnius Dičiūnas 2016 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (prof. dr. R. Beinaris ir dėst. E. Paškevičius). 2015–2016 m. stažavosi Prahoje prof. Janos Brožkovos ir Libenos Séquardtovos klasėje. Dalyvavo daugelio žymių atlikėjų, tarp jų Omaro Zoboli, Jano Thuri, Diethelmo Jonaso, Kalevo Kuljuso, meistriškumo kursuose. Įvairių tarptautinių ir Lietuvos konkursų laureatas.

Nuo 2014 m. yra Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro obojų grupės ir Šv. Kristupo medinių pučiamųjų kvinteto narys.

Antradienį (rugpjūčio 16 d.) pasinerti į valsų erdvę kvies pianistė Šviesė Čepliauskaitė. Ji baigė asistentūrą-stažuotę ir meno aspirantūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. Jurgio Karnavičiaus kl.), stažavosi F. Chopino muzikos akademijoje Varšuvoje (prof. Barbaros Hesse-Bukowskos kl.). Tobulinosi tarptautiniuose meistriškumo kursuose Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje.

Aktyvi pianistė dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose užsienyje („Lake District Summer Music“ Didžiojoje Britanijoje, „Lato z Chopinem“, „Chopin w barwach jesieni“, „Floralia muzyczne“, „Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich“ Lenkijoje) ir Lietuvoje („Sugrįžimai“, „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“, „Muzikos ruduo“, Tytuvėnų vasaros festivalis ir kt.) bei muzikiniuose projektuose („Didysis muzikų paradas“, „Alma mater musicalis“, „Tebūnie naktis“, „F. Chopino salonas Vilniaus paveikslų galerijoje“ ir kt.). Pianistė yra parengusi kamerinės muzikos bei muzikinių literatūrinių programų su Lietuvos ir užsienio atlikėjais.

Didžiausią Š. Čepliauskaitės solinio repertuaro dalį sudaro romantikų kūriniai. Ypač pianistei artima Fryderyko Chopino kūryba. Ji pirmoji Lietuvoje įrašė visus F. Chopino valsus (2004), parengė unikalias koncertines programas, atskleidžiančias F. Chopino ir Lietuvos kūrėjų sąsajas (CD „CHOPIN LT“ 2010). 2011 m. Š. Čepliauskaitė apdovanota Lenkijos Respublikos garbės ženklu „Už nuopelnus Lenkijos kultūrai“. Pianistė aktyviai dalyvauja puoselėjant kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio kūrybą – greta koncertų ir paskaitų šia tema, ji drauge su aktore Virginija Kochanskyte ir dainininke Giedre Zeicaite pirmąkart Lietuvoje įrašė M. K. Oginskio romansus, kūrinius fortepijonui ir savo improvizaciją Oginskio polonezo tema (CD „M. K. Oginskis. Atsisveikinimas su Tėvyne“, 2009).

Šviesė Čepliauskaitė nemažai rašo straipsnių, gilinasi į muzikų biografijas ir kūrinių sukūrimo istorijas. Atrastomis įdomybėmis ji pasidalins skaitydama dvi paskaitas – rugpjūčio 15 d. (sekmadienį) 15 val. Birštono kurhauze, tema „F. Chopinas (1810–1849) ir jo laikmetis“, o rugpjūčio 17 d. (trečiadienį) – „Emilis Mlynarskis (1870–1935): pasaulinio garso muzikas ir Ilguvos dvaro šeimininkas“.

Tarptautinių konkursų laureatė, „Fortūnos“ prizu ir „Auksiniu scenos kryžiumi“ apdovanota solistė Raminta Vaicekauskaitė ir talentinga pianistė Evelina Pilipavičiūtė parengė intriguojančią vokalinės muzikos programą, kurioje kvies pasinerti į vakaro sutemas, išgyventi nakties paslaptis bei auštančio ryto viltį. Atlikėjos pasakoja, kad dramatinė programos kulminacija yra naktis – juk ir mūsų fantazija geriausiai veikia užsimerkus. Tad įsivaizduokite momentą, kai leidžiasi saulė… Būtent nuo čia prasidės šio vakaro kelionė, kurioje tikrai bus įvairiausių nuotaikų, emocijų, netikėtumų, žinoma, ir daug eilių apie meilę. Ir tegul „aušra atskiria šešėlį nuo šviesos“ – kaip tai byloja koncertą pabaigsiančios Paolo Tosti dainos pavadinimas! Jų atliekama programa skambės rugpjūčio 17 d. (trečiadienį).

Dainininkė Raminta Vaicekauskaitė skaičiuoja jau antrą dešimtį pagrindinių vaidmenų, sukurtų Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Vokalo meną ji studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Graco (Austrija) muzikos ir parodomųjų menų universitete bei žymiausių dainavimo pedagogų meistriškumo kursuose. Atlikėja kuria vaidmenis ne tik Kaune, bet ir Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, kitose teatrinio meno įstaigose. Jos įkūnytų herojų sąraše puikuojasi Liučija (Gaetano Donizetti opera „Liučija di Lamermur“), Violeta (Giuseppe Verdi opera „Traviata“), Rozalinda (Johanno Strausso operetė „Šikšnosparnis“), Ledi Makbet (G. Verdi opera „Makbetas“) ir daugelis kitų soprano aukso fondui priklausančių partijų. Įspūdingu balsu apdovanota dainininkė – nuolatinė muzikos festivalių dalyvė, kantatų ir oratorijų soprano partijų atlikėja, kamerinės muzikos projektų iniciatorė. „Man itin artima kamerinė muzika, – sako solistė. – Kiekvieną dieną gyvenu muzika. Ir ji labai skirtinga. Tačiau aš stengiuosi atlikti muziką, kurią myliu.“

Evelina Pilipavičiūtė – Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje įgijo ir fortepijono (prof. R. Rikterės klasė), ir dainavimo (prof. V. Prudnikovo klasė) bakalauro laipsnius. Dėsto VDU Muzikos akademijoje koncertmeisterio praktiką. Dirba VDU Muzikos akademijos ir J. Gruodžio konservatorijos koncertmeistere. Kaip pianistė tobulinosi G. Aleknos, E. Minkštimo, F. Pavri, B. Vainiūnaitės, G. Bandzinaitės, J. Fisherio, N. Ralytės meistriškumo pamokose, vokalo techniką tobulino V. Reino, R. Lampsatytės, S. Skjervoldo meistriškumo kursuose. Aktyviai koncertuoja ir kaip dainininkė, ir kaip koncertmeisterė. 2013 m. VIII Klaudijos Taev konkurse pelnė geriausios konkurso akompaniatorės apdovanojimą, dalyvavo kamerinės muzikos festivaliuose „Avanti“, „Mikkeli Music Festival XXII Gergiev Festival“ (Suomija). Evelina – aktyvi Birštono vasaros menų akademijos dalyvė nuo pirmųjų forumo metų.

Birštono vasaros menų akademija jau turi gražią čia profesinį meistriškumą puoselėjusių atlikėjų šeimą. Džiugu, kad nemaža jų dalis tapo aktyviausiais Lietuvos muzikų sąjungos nariais, kiti dar mokosi ir tęsia gražią bendrystę dalyvaudami LMS renginiuose. Džiugina ir tai, kad nuo 2013 metų bendraujant su Birštono meno mokykla, joje išaugo gražus mūsų jaunųjų bičiulių būrys. Ypač smagu stebėti jaunųjų muzikų pažangą, augimą ne tik ūgiu, bet ir muzikos atlikimo suvokimu.

Tad ir baigiamąjį VIII BVMA koncertą papuoš ir vasarinę nuotaiką kurs jaunoji LMS narė dainininkė Charlotte Kilsch ir pianistė Roberta Daugėlaitė, dalyvavusios pastarųjų metų meistriškumo kursuose ir abi skirtingais metais pelniusios Birštono merės Nijolės Dirginčienės apdovanojimus čia vykusiuose Liaudies dainos konkursuose. Charlottei šį kartą talkins gitaristė Milda Orvydaitė.

Charlotte Kilsch Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje su pagyrimu baigė fortepijono specialybę. Bakalauro studijas baigė prof. Astos Krikščiūnaitės klasėje, magistro laipsnio siekė pas prof. Ireną Milkevičiūtę. Prieš metus debiutavo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, ten iki šiol atlieka pagrindinį Alisos vaidmenį operoje „Alisa stebuklų šalyje“. Rengia koncertus Lietuvoje ir Europoje.

Milda Orvydaitė – klasikinės gitaros atlikėja, šiuo metu studijuoja klasikinės gitaros meną Karališkoje Hagos konservatorijoje, Nyderlanduose. Milda pažįstama ir Lietuvos, ir tarptautinei publikai, neseniai tapo Baltijos šalių klasikinės gitaros konkurso laureate.

Dailę su muzika jungianti Roberta Daugėlaitė dirba Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykloje „Varpelis“, vargonuoja, gieda solo ir chore, ir dalyvauja įvairiausiuose ansambliuose: tarptautiniame moterų vokaliniame grigališkojo choralo ansamblyje „Graces & Voices“, senosios muzikos merginų ansamblyje „In Campo Aperto“, taip pat ansambliuose „Novum signum“, „HitsCraft“, „G19 trio“.

Drauge koncertuos ir Birštono meno mokyklos moksleiviai, kuriuos stebime nuo pat pirmosios BVMA. Tai – Agnė Baliūnaitė, Adrija Suchockaitė, Elzė Bisikirskaitė, o prie jų prisijungs Kauno Juozo Naujalio menų gimnazijos moksleiviai Rojus Bukauskas ir Naglis Norkevičius.

Tikimės, kad ir šių metų, kad ir skirtinguose miestuose vykstantys BVMA renginiai, suteiks daug džiaugsmo ne tik patiems dalyviams, bet ir mūsų koncertų klausytojams.

Audronė Žigaitytė-Nekrošienė

Lietuvos muzikų sąjungos prazidentė, Birštono vasaros menų akademijos vadovė

KONCERTAI BIRŠTONE

BIRŠTONO VASAROS MUZIKA

2022 m. rugpjūčio 14 d. (sekmadienis) 19 val.

Birštono kurhauzas (B. Sruogos g. 2)

SAULĖS RAKTAS

Alexander PALEY (JAV)

Programoje: D. Scarlatti, M. Clementi, A. Cassella, R. Pick-Mangiagalli kūriniai fortepijonui

2022 m. rugpjūčio 15 d. (sekmadienis) 19 val.

Birštono kurhauzas (B. Sruogos g. 2)

LINKĖJIMAI IŠ PRANCŪZIJOS

Alexander PALEY (JAV, fortepijonas)

Raimondas BUTVILA (smuikas)

Ugnius DIČIŪNAS (obojus, anglų ragas)

Programoje: C. Saint-Saenso, F. Poulenco, C. Debussy ir C. Francko muzika obojui, smuikui ir fortepijonui

2022 m. rugpjūčio 16 d. (antradienis) 19 val.

Birštono kurhauzas (B. Sruogos g. 2)

ERDVIŲ VALSAI

Šviesė ČEPLIAUSKAITĖ (fortepijonas)

Programoje: F. Chopino, F. Liszto, C. Saint-Saenso, K. Szymanowskio ir kt. kompozitorių kūriniai fortepijonui

2022 m. rugpjūčio 17 d. (trečiadienis) 19 val.

Birštono kurhauzas (B. Sruogos g. 2)

VAKARAS, NAKTIS, RYTAS

Raminta VAICEKAUSKAITĖ (sopranas)

Evelina PILIPAVIČIŪTĖ (fortepijonas)

Programoje: Juozas Indra, Claude Debussy, Ottorino Respighi, Georges Bizet, Gabriel Fauré, Hugo Wolf, Heitor Villa-Lobos, Richard Strauss, Alban Berg, Paolo Tosti

2022 m. rugpjūčio 18 d. (ketvirtadienis) 19 val.

Birštono kurhauzas (B. Sruogos g. 2)

VIII BIRŠTONO VASAROS MENŲ AKADEMIJOS

UŽDARYMO KONCERTAS

Charlotte KILSCH (sopranas)

Milda ORVYDAITĖ (gitara)

Roberta DAUGĖLAITĖ (fortepijonas)

Agnė BALIŪNAITĖ, Naglis NORKEVIČIUS, Adrija SUCHOCKAITĖ (fortepijonas)

Elzė BISIKIRSKAITĖ, Agnė BALIŪNAITĖ, Rojus BUKAUSKAS (dainavimas)

Programoje: Federico Garcia Lorca, Manuel de Falla, Franz Schubert ir kt.

Įėjimas laisvas.