Jei švęsti, tai – prasmingai…

Liepos 30-31 dienomis į Veiverių miestelį po dvejų metų pertraukos vėl sugrįžo tradicinė šio krašto vasaros šventė, kurioje buvo gausu užimtumo, edukacijų, pramogų, skirtų ir vaikams, ir suaugusiesiems. Todėl visi svečiai, šeštadienio popietę įžengę į Veiverių A.Kučingio meno mokyklos kiemelį, galėjo ne tik save parodyti, įdomias veiklas išbandyti, bet ir su kitais bendrystėje pabūti, svarbia šventės dalimi pasijusti.

Į šį renginį pakvietė organizatoriai – Skriaudžių kaimo bendruomenė, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras, Veiverių seniūnijos administracija, tačiau, anot Veiverių KLC

kultūrinės veiklos vadybininkės Ramintos Grėbliauskienės, nuošaly neliko, savo idėjomis ir veikla prie šventės sėkmės prisidėjo ir partneriai – Veiverių seniūnijos bendruomenės centras, bendruomenė „Veiverių kraštas“ , atskiri kraštiečiai, savanoriai. Nepalyginamai aktyviau, nei ankstesniais metais, šventę rėmė vietos verslininkai, ūkininkai ir kiti rėmėjai. „Toks aktyvumas rodo, kad žmonės per pandemijos metus pasiilgo švenčių ir bendravimo. Privalome išsaugoti ilgametes šventės tradicijas, per jas žmonių ryšiai tampa glaudesni,“ – įsitikinęs Veiverių seniūnijos seniūnas Vaclovas Ramanauskas.

Šventė tapo gera proga pristatyti Skriaudžių kaimo bendruomenės vykdomą, pagal Prienų rajono vietos veiklos grupės strategiją kartu su kitomis krašto bendruomenėmis ir Prienų rajono savivaldybe įgyvendinamą projektą, skirtą atskleisti krašto kultūrinį savitumą. O jis pasireiškia per Veiverių krašte puoselėjamas meninės raiškos ir saviveiklos, rimorystės, bendruomeninės veiklos, patriotinio ugdymo, sportines ir kitas tradicijas.

Tai, kad Veiveriai nestokoja kūrybingų asmenybių, patvirtina ir šventinį savaitgalį Veiverių šaulių namų salėje eksponuota jaunos šio krašto menininkės Gretos Miliauskienės tapybos, floristikos, pieštuku pieštų darbų paroda. Greta savo kelionę į meną pradėjo dar besimokydama Skriaudžių pagrindinėje mokykloje, tarp jos darbų – nemažai garsių žmonių portretų, peizažų, natiurmortų.

Prienų krašto muziejaus filialas Skriaudžių buities muziejus kartu su Kristina Pažėriene ir savanorėmis pasiūlė įsitraukti į edukacines puokščių rišimo, apyrankių vėrimo ir kt. veiklas. Iš kaimyninės Višakio Rūdos kaimo bendruomenės atvykusios moterų klubo narės susidomėjusius pakvietė išmėginti neįprastą techniką ir iš gyvų augalų pasigaminti sveikinimo atvirukus su „Žolynų linkėjimais“. Puskelniuose gyvenantis meno kūrėjas Artūras Matonis demonstravo, kaip iš molio lipdomi buityje pravartūs indai, pasakojo apie jų degimo procesą.

Į vaikus ir vyresnius šeimos narius buvo orientuotos Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos mobiliosios paslaugos, vyko robotikos užsiėmimai, pristatytos „stebuklingos“ knygelės.

Nemažai šventės dalyvių būriavosi prie Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės palapinės ir domėjosi Lietuvos šaulių sąjungos veikla, išbandė savo taiklumą šaudydami pneumatiniu ginklu į taikinius, įsitraukė į šauliškas estafetes, kurių nugalėtojams buvo suteikta reta galimybė atlikti šūvius tikru kulkosvaidžiu, imituoti priešo „tanko“ sunaikinimą koviniu dronu, nešančiu „bombas“.

Buvo galima apžiūrėti šaulių ginkluotę, ekipuotę, išgirsti apie motošaulių būrio puoselėjamą idėją Lietuvoje atgaivinti „sparnuotųjų husarų“ veiklą, apžiūrėti jų techniką ir nusifotografuoti su vienu iš klubo steigėjų – Aurelijumi Veryga. Pasak jo ir motošaulių būrio rotmistro Kęstučio Ščevinsko, motošauliai atvyko su kilnia misija – Veiverių krašto žmones jie kvietė aukoti lėšas karinio motociklo įsigijimui. Ši manevringa ir greita transporto priemonė bus skirta Ukrainos kovotojams ir naudojama specialiose operacijose.

Besidomintys kito pobūdžio veikla ir informacija, galėjo užsukti į kitas palapines ar zonas. Sporto klubas „Veiva“ šventės dalyviams organizavo judrias estafetes. Sporto entuziastai dalyvavo gatvės krepšinio „3×3“, tritaškių metimo, šachmatų ir šaškių varžybose, jų nugalėtojams ir prizininkams apdovanojimus įteikė seniūnas Vaclovas Ramanauskas.

Prienų policijos komisariato bendruomenės pareigūnės ir vaikų bičiulis Amsius kvietė visus prisiminti kelių eismo taisykles, pasimokyti saugaus elgesio perėjose ir sankryžose.

KTU studentų mokslinės draugijos narės prikaustė žvilgsnius vykdytais cheminiais

eksperimentais, kurie įrodo, jog mokslas nėra toks nuobodus, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Į mugę atvykę amatininkai ir prekybininkai demonstravo, siūlė įsigyti savo gaminius. Mažieji linksminosi Vido Pažėros dovanotame putų šou, šokinėjo ant batuto.

Su švente veiveriškius pasveikino, aktyviausiems iš jų padėkojo Prienų rajono savivaldybės vadovai ir Tarybos nariai.

Vakaro koncerto nuotaiką kūrė Marijampolės pučiamųjų instrumentų orkestas, solistė Neringa Nekrašiūtė, duetas iš Dusetų– Margarita Simokaitytė ir Eglė Kuzmienė, Veiverių KLC vokalo studija „Cukraus pudra“, Gintarė Karaliūnaitė ir lazerių šou.

Šventėje netrūko nei geros nuotaikos, nei pasirodymų, nei skanaus maisto. Pasivaišinti pagal uzbekų virtuvės tradicijas pagamintu plovu ir čili troškiniu pakvietė Vidas Pažėra, Rita Ramanauskienė ir Rimantas Sakalauskas, visą pusdienį triūsę prie puodų.

Nors sekmadienio orai nelepino saule ir pažėrė gerą porciją lietaus, Šv. Onos atlaidai Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje pritraukė nemažai vietos gyventojų ir svečių. Po procesijos žmonės buvo pakviesti susiburti į agapę. Susirinkusieji klausėsi kolektyvų iš Marijampolės ir Veiverių koncerto, su naujo derliaus duona, namine gira, iš varpų nupintais vainikais pagarbino vasaros karalienę Oną. Šio senovinio ir jaunose šeimose vėl populiarėjančio vardo savininkes pasveikino, apdovanojo seniūnas Vaclovas Ramanauskas, jo pavaduotoja Audronė Lazdauskienė, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys, kraštietis Cezaras Pacevičius, LR Seimo nario A. Palionio padėjėja Valė

Petkevičienė.

Pratęsta ir kita prasminga tradicija – klebonas Kęstutis Vosylius visus agapės dalyvius vaišino pašventina duonute, kviesdamas ne tik pajusti skalsą savo namuose, bet ir pasidalinti su kitais, suprasti tarpusavio ryšio svarbą. Atrodytų, paprastas ir kasdienis ritualas, tačiau toks reikšmingas šiais neramiais laikais…

Dalė Lazauskienė