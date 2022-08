Birštonas ir sportas – neatsiejami

Viešoji įstaiga „Birštono sportas“ yra vis dar šviežias projektas, kuris per itin trumpą laiką spėjo pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Vienas iš jų užfiksuotas dar liepos 22 dieną, kai Birštono „Doleta“ tapo Lietuvos krepšinio „3×3“ čempionato Mėgėjų B grupės nugalėtoja. „Birštono sporto“ vadovas Kristupas Bubnys yra kilęs iš Vilniaus, tačiau turi būstą Birštone. Pažinti šį kraštą jam padėjo ir Prienų krašte gimęs jo senelis rašytojas Vytautas Bubnys. Kristupas anksčiau yra ir pats mėgėjiškai žaidęs krepšinį, todėl ši sporto šaka jam – artima. Mano pašnekovas sako, kad jų organizacijos tikslas – prisidėti prie to, kad Birštonas būtų žinomas kaip miestas, patogus ne tik poilsiui, bet ir sportui. Pirmieji „Birštono sporto“ rezultatai įrodo, jog dirbama teisinga linkme.

Kviečiame susipažinti su K. Bubnio mintimis apie „Birštono sporto“ veiklą ir ateities planus.

– Kaip gimė idėja įkurti VšĮ „Birštono sportas“?

– Nors Birštonas gali pasigirti puikia sporto infrastruktūra, pastebėjau, jog sportiniai renginiai ir veiklos buvo organizuojami gana pasyviai. Taip kilo noras veiklas suaktyvinti, juo labiau, kad naujos Sporto ir sveikatingumo centro patalpos tam puikiai tinka. Tikslas – ne tik organizuoti renginius, bet ir burti komandas, pritraukti jaunimą.

– Ar „Birštono sportas“ visą dėmesį skiria tik krepšiniui?

– Ne, orientuojamės ir į lauko tenisą. Kadangi pats jį žaidžiu, norisi populiarinti šią sporto šaką. Kaip jau minėjau, turime puikią infrastruktūrą, nes Birštone galima žaisti net septyniose lauko teniso aikštelėse.

– Nors „Birštono sportą“ įkūrėte neseniai, jau galite džiaugtis krepšinio „3×3“ komandų pasiekimais. Ar būtent į šią krepšinio discipliną labiausiai orientuojatės?

– Nuo „3×3“ krepšinio viskas ir prasidėjo, nes balandžio mėnesį organizavome labdaringą renginį, per kurį visos surinktos lėšos buvo skirtos Rimanto Kaukėno paramos grupei. Apskritai, dedame akcentą būtent „3×3“ krepšiniui, nes sudomino Lietuvoje egzistuojanti šios disciplinos lyga, o ir susidomėjimas šia sporto šaka auga ne tik mūsų šalyje, bet ir pasaulyje. Be abejonės, ir renginiams, ir komandoms labai padėjo turimi rėmėjai.

– Ar Birštono „3×3“ komandose žaidžia kraštiečiai, o gal jose yra žaidėjų ir iš kitų miestų?

– Kai vienu metu žaidė 3 komandos, vietinių žaidėjų buvo daugiau. Likus paskutiniam turui, jame turime tik vieną komandą. Joje – vienintelis kraštietis Dominykas Jurgelionis, kuris puikiai atitinka reikiamą lygį. Nenoriu, jog šis sezonas būtų vienkartinis projektas, todėl jau dabar intensyviai ieškau žaidėjų ateičiai. Žinome klaidas, todėl tikimės, jog pasiruošime geriau, ir kitas sezonas bus dar kokybiškesnis.

– Liepos viduryje Birštone vyko krepšinio „3×3“ čempionatas, ar jūs prie šio renginio prisidėjote ir kaip šį renginį įvertintumėte?

– Taip, pats ilgai įkalbinėjau organizatorius, jog jie surengtų etapą būtent Birštone. Aš vadovaujuosi požiūriu, jog viskas turi būti aukštame lygyje, todėl norėjau, kad ir šis etapas išsiskirtų iš organizuotų kituose miestuose. Daug laiko skyriau prizinio fondo rinkimui, kuris buvo didesnis nei 2000 eurų. Dalyvius apdovanojome rėmėjų prizais ir buvome vienintelio etapo šeimininkai, teikę specialius prizus ir miesto vardu, neskaitant organizatorių piniginių prizų. Šis renginys buvo suorganizuotas kokybiškai ir patraukliai, pritraukė nemažai naujų komandų.

– Turėjote ir krepšinio „1×1“ lygos renginį, Jūsų nuomone, ar ši disciplina gali sulaukti ažiotažo Lietuvoje?

– Taip, buvau pasikvietęs „1×1“ lygos įkūrėjus Artūrą Javtoką bei Rolandą Jarutį, kurie pristatė savo projektą. Šiame, birželio pradžioje vykusiame renginyje, žaidė ir du birštoniečiai. Nors krepšinis man labiau yra komandinis žaidimas, manau, jog ši lyga gali sulaukti pasisekimo, jei bus priimami teisingi sprendimai. Kol kas viskas atrodo inovatyviai, todėl jie juda tinkama kryptimi.

– Kaip pavyko pritraukti tokius solidžius rėmėjus, kaip UAB „Doleta“ ir „Vytautas Mineral SPA“?

– Ėjau, bendravau. Pristačiau projektą ir jo perspektyvas, pavyzdžiui, rungtynių transliacijas per televiziją ir internetu. Taip pat mūsų komandos važinėja per visą Lietuvą, o tai suteikia žinomumo miestui bei rėmėjams. Smagu, kad bendradarbiauti sutiko didelės įmonės, nes tik su jų pagalba galime siekti išsikeltų tikslų. Džiaugiuosi, jog partneriai pozityviai žiūri į iniciatyvas ir renginius Birštone.

– Kokie yra „Birštono sporto“ ateities planai?

– Artimiausias tikslas – kitą sezoną turėti Birštono krepšinio komandą Regionų krepšinio lygoje, B divizione. Kadangi sezonas startuos jau spalį, dabar intensyviai dirbu šiuo klausimu, ieškau rėmėjų bei žaidėjų. Be abejonės, bendrauju ir su Birštono savivaldybe, kurios indėlis yra svarbus.

Planuose – ir kitas krepšinio „3×3“ lygos sezonas. O kalbant apie tenisą, tikimės suburti grupes. Kaip tik liepos mėnesį organizavome suaugusiųjų teniso stovyklą Birštone, kurioje ir pats dalyvavau bei užmezgiau nemažai kontaktų. Žmonėms patiko, todėl jie nori ir iš kitų miestų atvykti į Birštoną pažaisti. Tolimesni ir didesni ateities planai – siekti, kad Birštonas taptų sportiškiausiu miestu Lietuvoje. Taip pat, manau, jog, apjungus turimą Birštono ir Prienų miestų infrastruktūrą, būtų galima organizuoti dar didesnius renginius.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Justas Virbickas