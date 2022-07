Nostalgiškas pasivažinėjimas „Viliukais“

Liepos 17 d. Skriaudžių buities muziejuje vyko renginys „Labas, Viliuk!“, kurio dalyviai galėjo susipažinti su legendiniais Uljanovsko automobilių gamyklos visureigiais UAZ, dar kitaip vadinamais „Viliukais“.

Saulėtą sekmadienį į sūduvietišką sodybą susirinkę šventės svečiai ne tik galėjo apžiūrėti UAZ’us, bet ir jais pasivažinėti. Griausmingai po turo į sodybą sugrįžę „Viliukai“ parvežė besišypsančius keleivius. Linksmai nusiteikusi kalbinta septynmetė Agnė sakė, kad smagiausia buvo „važiuoti per balas“.

Paklausta, kaip gimė idėja suorganizuoti „Viliukų“ sueigą, nuo birželio 1 d. Prienų krašto muziejaus filiale, Skriaudžių buities muziejuje dirbanti vadovė Kristina Pažėrienė sako, kad mintis kilo iš prisiminimų.

– Idėja kilo peržvelgus savo vaikystės nuotraukas, kurių ne vienoje matosi ir UAZ-469. Kažkokia keista nostalgija apėmė. Tada pagalvojau, kad toks jausmas turbūt ne vieną aplanko pamačius „Viliuką“. Taip ir gimė mintis, kuri vėliau peraugo į organizacinius reikalus. Ne vienas mūsų artimas draugas turi šiuos automobilius, ne kartą jais tekę važiuoti ir stebėtis. Iš karto sužinoję apie numatomą renginį, draugai sutiko dalyvauti, dar ir savo pažįstamų pakvietė. Taip per pažintis, per draugystes ir asmeninius kontaktus turėjome tai, ką turėjome, ir už tai esu labai dėkinga visiems sutikusiems atvykti, – apie renginio organizavimą papasakojo K. Pažėrienė.

Renginio dalyviai taip pat turėjo galimybę susipažinti su Buities muziejumi, kurio rinkinį sudaro XVII-XX a. daugiausia Suvalkijos regiono lietuvių naudoti buities daiktai, pavyzdžiui, virtuvės spinta, pagaminta 1799 metais. Jauniausiems šventės dalyviams veiklos taip pat netrūko – jie galėjo iš karoliukų verti apyrankes, pasigaminti knygų skirtukus, žaisti petankę ir sudalyvauti „Viliuko“ piešimo konkurse.

Renginį vainikavo gardžiai sodyboje pakvipę ukrainiečių Irinos, Anos ir Majos išvirti barščiai bei Vido Pažėros kazane ruoštas plovas. Pasak vaišes ruošusių šefų, skanių barščių paslaptis – geri produktai, o plovo – nuotaika.

K. Pažėrienė sako norinti muziejų prikelti antram gyvenimui, „nes iki šiol jo egzistavimas buvo labiau vegetacinės būsenos“.

– Norint paversti muziejų gyvu, reikia padaryti jį matomu, o tai pasiekti galima naudojant aktyvias reklamos ir sklaidos priemones, ir įtraukiant žmones į muziejuje organizuojamas šventes, renginius, edukacijas. Birželio 23 d. organizavome puikią Joninių šventę, o liepą vaikai buvo pakviesti į edukaciją „Mindaugo karūnavimo dienos belaukiant“. Kuo daugiau renginių, tuo smagiau, – mintimis apie muziejaus veiklos viziją dalijosi vadovė.

Miglė Kalinauskaitė