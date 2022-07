Tradicinį galiūnų turnyrą Birštone ir vėl užklupo gausus lietus

Liepos 6-ąją kurorte įvyko tradicinis tarptautinis turnyras „Nemuno galiūnas“. Nuo 2000-ųjų metų rengiamos varžybos organizuotos jau 23-čią kartą, o Lietuvoje už jas senesnės yra tik Marijampolės galiūnų varžybos, kurios šiemet bus rengiamos jau 30-ąjį kartą. Šiemetiniame turnyre dalyvavo 9 sportininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos, o dauguma iš jų būtent šiame turnyre varžėsi pirmą kartą. Tiesa, kaip ir įprastai, turėjo būti 10 dalyvių, tačiau sportininkas iš Ukrainos (Sergejus Dudinecas) negalėjo atvykti, nes gina savo šalį.

Prieš varžybų pradžią – palaikymas Ukrainai

Turnyro atidaryme Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ne tik sveikino atvykusius dalyvius bei žiūrovus, kurie nepabūgo vėsaus ir drėgno oro, bet ir atskirai kreipėsi į vienintelį sportininką iš Ukrainos (Olegas Sylka), kuriam padėkojo už atvykimą, o žiūrovai – negailėjo gausių aplodismentų. Sveikinimo žodžius tarė ir varžybų organizatorius, birštonietis Vidas Blekaitis, kuris linkėjo dalyviams sėkmingų varžybų. Birštono galiūnas, daugkartinis šių varžybų nugalėtojas, skambant Lietuvos himnui, tradiciškai aplink estradą nešė šalies vėliavą.

Suplanuotas rungtis jaukė nedėkingos oro sąlygos

Renginio organizatoriai kasmet bent jau minimaliai pakeičia rungtis ir tik karaliaus Mindaugo kalavijo laikymas yra pasikartojanti rungtis, kurią galima laikyti tradicine dėl renginio datos. Šį kartą, be šios rungties, sportininkai turėjo traukti vilkiką, virš galvos iškelti „Vikingų“ laivo galą, atkelti Apolono ašį bei nešti naščius. Stiprus lietus privertė atsisakyti padangų vartymo rungties, kuri teisėjams pasirodė nesaugi dėl itin slidaus paviršiaus. Deja, tokios oro sąlygos pakoregavo ir daugiau rungčių, nes, siekiant išvengti traumų, teisėjams teko pakeisti iš anksto numatytus svorius, o vilkiką galiūnams traukti buvo daug sunkiau nei planuota. Kaip teigė V. Blekaitis: „Lietus be abejonės daro įtaką varžybų eigai, tačiau sportininkai yra įpratę prie ekstremalių orų, todėl ir šįkart jie neišsigando, juolab kad stipri liūtis per varžybas mus pasitinka jau kelerius metus iš eilės.“ „Labiau žiūrovų gaila, nes dėl šios priežasties jų susirinko gerokai mažiau nei įprasta“, – sakė ilgametis turnyro teisėjas Stasys Martinaitis.

Galiūnų sportas Lietuvoje jau daugelį metų nepraranda savo populiarumo

Visgi susirinkę aistruoliai itin triukšmingai palaikė dalyvius, garsiausi buvo pastarųjų artimieji. Iš skirtingų Lietuvos ar užsienio miestų atvykę žmonės gėrėjosi reginiu, o po kiekvienos rungties ir patys galėjo išbandyti savo jėgas bei laimėti rėmėjų įsteigtus prizus. „Jėgos ir ištvermės sportas visada buvo artimas lietuviams, o būtent ši šaka visiems žiūrovams yra puikiai suprantama net ir per daug ja nesidomint“, – teigė vienas iš turnyro „Nemuno galiūnas“ įkūrėjų S. Martinaitis. Galiūnų sporto populiarumą šalyje rodo ir tai, jog tą pačią dieną varžybos vyko ne tik Birštone, bet ir Radviliškyje.

Puiki renginio atmosfera

Nors ir susirinkę turnyro žiūrovai slėpėsi po skėčiais ar palapinėse, jie nestokojo šventinės nuotaikos. Patys mažiausieji netgi džiaugėsi balomis, o roko muzika kvietė į estradą užsukti ne tik miesto gyventojus, bet ir turistus. Renginyje taip pat buvo prekiaujama šiltais gėrimais, o speciali varžyboms sukurta foto sienelė traukė aistruolių dėmesį. Tarptautinio turnyro pabaigoje krituliai visiškai aprimo, todėl būtent skelbiant rezultatus žiūrovų buvo daugiausia.

Po trejų metų pertraukos – lietuvio triumfas

Trečią kartą šiame turnyre dalyvavęs alytiškis Modestas Struckus pagaliau pasiekė savo tikslą. Užtikrintai rungtyse atrodęs sportininkas iš viso surinko 41,5 taško ir už nugaros paliko varžovus iš Latvijos, kurie užėmė antrą ir trečią podiumo vietas. Tiesa, nugalėtojas neslėpė, jog prieš varžybas jaudinosi ir visus konkurentus laikė stipriais. Primename, kad paskutinis sportininkas iš Lietuvos, laimėjęs „Nemuno galiūno“ turnyrą, buvo Vidas Blekaitis, kuris tai padarė 2019 metais.

Turnyro „Nemuno galiūnas“ ateitis

Tradicinio turnyro Birštone iniciatoriai S. Martinaitis ir V. Blekaitis neslėpė, jog pradžia prieš daugiau nei 20 metų buvo sunki, ypač finansiniu aspektu, tačiau dabar situacija yra stabili. Organizatorių teigimu, netrūksta ne tik miesto savivaldybės, bet ir rėmėjų palaikymo, o per tiek metų sukaupta patirtis, ryšiai ir įdirbis leidžia vis tobulinti šias varžybas. Dėl politinės – ekonominės situacijos šiais metais kiek kuklesniu biudžetu disponavęs turnyras tikisi ateityje plėstis ir įtraukti dalyvius iš tolimesnių Europos kraštų. Renginio tęstinumu pasidžiaugęs V. Blekaitis teigė: „Tikiuosi, jog ateityje surengsime dar didesnį renginį su dar platesne geografija, juk esame stipriausia pasaulio tauta.“ Pastaruoju metu V. Blekaitis prisideda prie jaunųjų galiūnų ruošimo ir tikisi, jog pavyks išauginti stiprių galiūnų net ir Birštone. „Deja, tam trukdo mažo miestelio problema, kai gimnaziją baigę sportininkai dažniausiai išvyksta į didesnius miestus“, – sakė V. Blekaitis.

Justas Virbickas