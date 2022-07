„Tik laikas, geranoriškumas ir bendros pastangos duos teigiamų rezultatų…“

Šį pavasarį pasikeitė Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovai. Laimėjusi konkursą centro direktore pradėjo dirbti kaunietė Laura Stankevičienė. Naujosios vadovės laukė ir, matyt, tebelaukia atsakingų sprendimų paieškos, bet direktorė sako nebijanti naujų patirčių.

– Ar dalyvavimą konkurse ir darbą Birštone galima vadinti nauju iššūkiu?

– Gyvenime patirtį kaupiau įvairiose darbo srityse. Turėjau galimybę dalyvauti konkurse, pagalvojau, kodėl gi ne. Esu baigusi Kauno medicinos universitetą ir įgijusi gydytojos specialybę, 10 metų dirbau Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinėje ligoninėje, kur įgijau naujų patirčių ir turėjau galimybes tobulėti. Visuomenės sveikatos vadybos magistro laipsnio dėka, pastaruosius metus dirbau vadybinį-administracinį darbą, beveik 20 metų buvau valstybės tarnautoja Kauno miesto savivaldybėje.

– Ko gero, darbą Birštone pradėjote ne pačiu lengviausiu metu. Veiklą pradėjo Palaikomojo gydymo skyrius, kuriame trūko net elementarių higienos priemonių, darbo vietą paliko šeimos gydytoja Jūratė Rėpšaitė, turėjusi autoritetą tarp birštoniečių… Kaip planuojate spręsti kilusius ir galimus iššūkius?

– Pradėjusi dirbti, supratau, kad privalau tęsti pradėtus darbus ir priimti naujus sprendimus, nes išties labai daug kas nebuvo iki galo sustyguota. Šiandien jau galiu pasidžiaugti tuo, kad Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius dabar pilnai pasirengęs darbui. Man buvo labai svarbu gera atmosfera kolektyve, dabar tai po truputį jau juntame. Prisipažinsiu, buvo personalo kaita, bet visada radome pusiausvyrą. Džiaugiuosi skyriuje teikiamomis paslaugomis: gydytojo, slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, masažistės, kineziterapeuto, yra papildytas aparatų, reikalingų slaugai, asortimentas. Visa tai daroma vardan pacientų gerovės.

Gydytojos Jūratės išėjimas dėl atsiradusios galimybės dirbti gimtajame mieste bei ten kurti šeimą, iš tiesų tapo iššūkiu. Deja, šios gydytojos apsisprendimo pakeisti ar daryti įtaką nebuvo jokių priežasčių, tačiau drąsiai galiu teigti, jog birštoniečiai neliks be gydytojo. Tiesiog tai natūrali personalo kaita, vykstanti visuose Lietuvos kampeliuose.

– Praėjusią ir ankstesnę savaitę redakcijoje sulaukėme skambučių dėl eilių gauti siuntimą pas specialistą, vaistų išrašymo, šeimos gydytojo konsultacijos… Žmonės buvo priversti ieškoti pagalbos privačiai arba kitose gydymo įstaigose. Kodėl taip nutiko? Ar problema kilo tik dėl gydytojos Jūratės Rėpšaitės išėjimo?

– Visi ekstriniai atvejai yra sprendžiami – ir dėl vaistų, ir dėl nedarbingumų, ir dėl kitų problemų, dėl kurių kreipiasi gyventojai. Tiesa, labai noriu paprašyti visų geranoriškumo ir supratimo, nes sveikatos paslaugos, kuri nėra ekstrinė, suteikimas yra ir bus sprendžiamas, tačiau ne čia ir dabar, o planine tvarka.

– Ar tai, kad Birštono PSPC odontologo paslaugos teikiamos tik dvi dienas per savaitę, kad gyventojai pasigenda fizioterapijos ir kai kurių kitų paslaugų, „neišvaro“ jų į kitas gydymo įstaigas?

– Taip, odontologo paslaugos teikiamos dvi dienas per savaitę, artimiausiu laiku bus teikiama ir dantų higienos paslauga. Dėl reabilitacijos, turėčiau paaiškinti, kad tai antrinės sveikatos priežiūros paslauga, todėl šeimos gydytojas negali tiesiogiai skirti reabilitacijos, reikalinga reabilitologo konsultacija. Toks specialistas nėra pirmines sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas. Tačiau, nežiūrint teisinės pusės, šis klausimas yra svarstomas, ieškoma galimybių, kaip tokią paslaugą būtų galima teikti.

Norėčiau paminėti, kad turiu viltį ir idėją centre teikti psichikos sveikatos paslaugas, tai būtų įgyvendinta komandiniu principu – psichiatras, psichologas ir psichikos sveikatos slaugytoja. Manau, tai labai aktualu, nes žmonės yra pikti, nusivylę, nepatenkinti, depresuoti, tai ypač išryškėjo pasibaigus Covid pandemijai, aplink tvyro daug negatyvo…

– Pacientų prisirašymas pastaruoju metu viena iš aktualesnių problemų, ko reikėtų, kad birštoniečiai ir seniūnijos gyventojai grįžtų prie Jūsų gydymo įstaigos?

– Problema ta pati, kaip ir kituose miestuose. Manau, kad nurimus gydytojų kaitai, susibūrus atsinaujinusiam kolektyvui, išryškės tikrosios vertybės, o tai ir bus vienas iš traukos būdų prisirašyti pacientams. Kita vertus, labai svarbus įstaigos mikroklimatas, nes pacientai tam labai jautrūs.

Ne mažiau svarbu kalbėtis su kiekvienu pacientu, jį išgirsti, taikiai ir tinkamai spręsti jo problemas, nepažeidžiant ir medikų orumo. Svarbu ir tai, jog kiekvienas turime suvokti, kad ir pacientas, ir gydytojas yra žmonės, o žmonės kartais klysta, kažko nespėja… todėl būti kantresniems ir atlaidesniems yra būtina.

Džiaugiuosi birštoniečių komunikabilumu ir jų geranoriškumu bendraujant, net ir registratūros laukiamajame, kur operatyviai sprendžiame iškilusias problemas ir dalinamės gyvenimiškąja patirtimi.

Manyčiau jokie pokyčiai greit nevyksta, todėl tik laikas, geranoriškumas ir bendros pastangos gali duoti teigiamų ir apčiuopiamų rezultatų.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Ramutė Šimukauskaitė