Moderni sporto erdvė – ir Birštono bendruomenei, ir sporto profesionalams

Treniruotės, sportinės varžybos, sveikatingumo dienos, vasaros stovyklos – aktyvus sportinis gyvenimas Birštone tęsiasi ir vasarą. Dėl išvystytos infrastruktūros kultivuojantiems įvairias sporto šakas – ir vietos gyventojams, ir svečiams – kurortas gali pasiūlyti itin geras sąlygas, nemažai varžybų.

Birštono sporto centro direktoriaus Sauliaus SMAILIO teigimu, šį pavasarį atidarytas Sporto ir sveikatingumo centras pasiūlys daugiau sportinio užimtumo galimybių: naujos patalpos ir jose teikiamos paslaugos skirtos ir Birštono sporto centro auklėtiniams, ir profesionaliems sportininkams, ir sveikatingumo tikslais sportuojantiems mėgėjams.

– Ar atidarius Sporto ir sveikatingumo centro kompleksą, kurorto sporto bendruomenės gyvenimas tapo dar aktyvesnis, o daugiafunkcė salė sutalpina visus norinčiuosius joje sportuoti? – teiraujuosi Birštono sporto centro direktoriaus Sauliaus Smailio.

– Birštono sporto centre organizuojami septynių individualių ir komandinių sporto šakų užsiėmimai. Pagal Birštono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką nemokamai Sporto ir sveikatingumo centro sale treniruotėms gali naudotis Birštono sporto centrui atstovaujančios komandos ir moksleivių ugdymo grupės – krepšininkai, futbolininkai, lengvaatlečiai, tenisininkai ir kiti, o, įsigijus treniruoklius, į centro patalpas persikels ir jėgos sporto šakų atstovai. Keliame tikslą naujame centre sudaryti sąlygas ilgalaikiam vaikų ir jaunimo sportiniam ugdymui ir įgūdžių tobulinimui, būrimui į komandas. Tai ne vienkartinis, o kelerių metų darbas. Tam, kad treneriai išugdytų gerą komandą, kuri atstovautų Birštonui regiono ar respublikinėse varžybose ir siektų aukštų rezultatų, reikia ne mažiau nei 5–6 metų nuoseklaus darbo su žaidėjais, treniruočių.

Atidarius centrą, sąlygos sportuoti pagerėjo, visi veržiasi treniruotis modernioje, pilnų matmenų salėje su specialia grindų danga ir švieslente, ir žiemą, ir pavasarį jos grafikas buvo užpildytas, vyko varžybos.

Nereikia pamiršti, kad Sporto ir sveikatingumo centras pastatytas Valstybės investicijų programos lėšomis su ta sąlyga, kad jis tarnaus ir Lietuvos sportui kaip profesionalių sportininkų rengimo – treniruočių, stovyklų ir varžybų – bazė. Taigi esame atskaitingi ne tik Birštono savivaldybės tarybai, bet ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Į Birštoną treniruotis, varžytis ir ilsėtis atvyksta įvairių sporto šakų atstovai.

– Ar Birštonas yra populiarus tarp šalies sporto federacijų, rinktinių, komandų? Ką galite sportininkams pasiūlyti?

– Nuomojame stadioną lengvosios atletikos bei futbolo treniruotėms ir varžyboms, teniso kortus –paslaugoms ir varžyboms, treniruoklių salę – fiziniam rengimui, yra universali sporto aikštelė. Naujame Sporto ir sveikatingumo centre sportininkai gali naudotis pagrindine sale krepšinio, futbolo, stalo teniso ir kt. treniruotėms bei varžyboms, ji nuomojama ir renginiams.

Birštone nuolatiniai svečiai – Lietuvos krepšinio ir futbolo rinktinių nariai. Sporto ir sveikatingumo centre vyko Nacionalinės salės futbolo rinktinės treniruotės, Lietuvos kurčiųjų krepšinio vyrų ir moterų rinktinės ruošėsi Pasaulio kurčiųjų vasaros žaidynėms, neseniai baigėsi Lietuvos krepšinio merginų U20 rinktinės treniruočių stovykla, merginos sužaidė kelerias draugiškas rungtynes su Birštono sporto centro septyniolikmečių komanda (treneris A.Liuiza). Liepą pas mus stovyklaus šalies septyniolikmečių krepšininkių rinktinė.

Stadionas šiemet pasitarnavo Šiaurės Airijos rinktinei, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos stovyklai, Lietuvos studentų žaidynėms, jame surengti Kauno lengvosios atletikos atviri jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusiųjų čempionatai, o liepos mėnesį stovyklaus šalies futbolo komandų vartininkai, BC „Žalgirio akademija“ futbolo vaikų komandos, Lietuvos septyniolikmečių merginų rinktinė. Liepos 4–6 dienomis stadione vyks WU17 Baltijos šalių taurės futbolo varžybos. Yra planų ir rugpjūčiui. Laukiame užsienio krepšinio komandų, kurios turi ketinimų naujam sezonui ruoštis Birštone, esame gavę futbolo ir kitų sporto šakų klubų treniruočių stovyklų užsakymus.

Šiemet pirmąkart Lietuvoje vyks Europos lėkščiasvydžio čempionatas, jo varžybas gruodžio mėnesį bus galima stebėti ir Birštone.

Šalies rinktinių ir komandų nariai Birštoną renkasi dėl patogios infrastruktūros, paslaugų įvairovės, gero aptarnavimo. Sporto ir treniruočių bazė sutelkta miesto centre, atstumai nedideli, rami aplinka. Papildomai sanatorijose galima užsisakyti reabilitacines paslaugas traumuotiems sportininkams. Viena, kas riboja, tai – brangios apgyvendinimo paslaugos kurorte, nepakankamas nakvynės vietų skaičius didesnėms sportininkų grupėms. Kurorte labai trūksta ekonominės klasės iki 50-ties vietų viešbučio ar motelio, kuriame kainos būtų prieinamos ir vaikų vasaros stovyklų dalyviams.

Jeigu Lietuvos sporto universitetas gautų lėšų buvusios Irklavimo bazės Birštone pastato renovavimui ir pritaikymui sportininkų poreikiams, apgyvendinimo problema būtų išspręsta.

– Kada bus pilnai įrengtos ir kitos Sporto ir sveikatingumo centro erdvės, nupirkta treniruotėms reikalinga įranga?

– Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Birštono savivaldybei šiemet skyrė per 100 tūkst. eurų treniruoklių salei įrengti, pradėtas daugiafunkcių treniruoklių viešasis pirkimas, juos įsigijus treniruoklių salės paslaugomis galės naudotis ir vietos gyventojai, ir atvykstantys sportininkai. Į naujas patalpas iš „Ąžuolo“ sporto klubo, kuris yra prastos būklės, persikels ir kurorto jėgos sporto šakų atstovai, treniruojami Vido Blekaičio. Galbūt jėgos trikovės treniruotės su naujausiais treniruokliais pritrauks ir daugiau moksleivių. Taip pat kursime sveikatingumo grupę dirbantiesiems ir senjorams, kuriems reikia fizinio aktyvumo.

– Ar ateityje Sporto ir sveikatingumo centre galės būti kultivuojamos ir kitos sporto šakos, tokios, kaip rankinis, aerobika ar badmintonas?

– Dar praėjusiais metais Birštono sporto centras Lietuvos sporto rėmimo fondo konkursui teikė paraišką „Vaikų, jaunimo, suaugusiųjų, senjorų fizinio aktyvumo didinimas sukuriant naują modernią sporto erdvę Birštone“, kurios tikslas – gauti lėšų sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui ir padidinti centro sporto salės universalumą. Pirmiausia buvome numatę įsigyti specialią ruloninę dangą salei, skirtą badmintono ir teniso žaidimui – ji būtų užklojama ant grindų su išbraižytomis krepšinio, futbolo, tinklinio aikštelių linijomis. Iš projekto lėšų (200 tūkst. eurų) buvo numatyta finansuoti ir daugiau veiklų, skirtų Birštono bendruomenei, jaunimui, neįgaliesiems ir senjorams (teniso, treniruoklių, aerobikos ir kt. užsiėmimai).

Nors šis projektas buvo įvertintas aukštais balais, šiemet jam finansuoti ministerija pritrūko lėšų. Nenuleidžiame rankų, paraišką teiksime kitais metais.

Nuo birželio Birštono sporto centre dirba nauja trenerė Kamilė Mickevičiūtė, kuri dukart per savaitę veda aerobikos užsiėmimus. Grupės lankytojų atsiliepimai labai geri, pirmiausia dėl to, kad kurorte atsirado sportinis užimtumas merginoms ir moterims, jos taip pat turės sąlygas gerinti savo sveikatą. Nuo rudens trenerė formuos aerobinės gimnastikos grupes mergaitėms.

– Vasara – atostogų metas, trumpas stabtelėjimas, kuris, ko gero, reikalingas, kad būtų galima įvertinti pavasario sezono rezultatus ir pamąstyti apie Birštono sporto centro komandų bei sportininkų perspektyvą.

– Yra svarbu išlaikyti „priaugančią“ sportininkų kartą ir sudaryti jiems galimybes siekti aukštesnių rezultatų.

Krepšinio treneris Aurimas Liuiza sugebėjo suburti itin gausią U10-11 metų amžiaus vaikų grupę, jo užsiėmimai – įtraukūs, vaikai jau išbandė savo jėgas ne viename draugiškame krepšinio turnyre.

Kiti trenerio nuo mažens išugdyti krepšininkai šiandien jau septyniolikmečiai, sėkmingai žaidžia Marijampolės, Alytaus krepšinio lygų varžybose, tarp suaugusiųjų jie užėmė trečią vietą. Šios komandos žaidėjai – Vakaris Diškevičius, Dominykas Jurgelionis – žaidžia Regionų krepšinio lygoje. Po metų kitų jaunimas išvyks iš Birštono studijuoti, todėl jau dabar svarstome, kaip išlaikyti žaidėjų branduolį, kad komanda ir toliau atstovautų Birštonui. Yra įvairių galimybių – žaisti Kauno ar aukštesnėje krepšinio lygoje arba pabandyti sėkmę Regionų krepšinio lygoje susijungus su Birštono SC ,,Olimpas“ komanda. Birštono krepšinio ateitis priklausys nuo to, kokias užduotis komandoms suformuluos Savivaldybė.

Birštoną garsina ir futbolininkai, gausias vienuolikmečių ir keturiolikmečių berniukų grupes treniruoja Virmantas Šabasevičius, abi komandos sėkmingai kovoja Moksleivių futbolo lygoje.

Pasiteisino iniciatyva suburti mergaičių futbolo komandą, pandemijos metu vyko daugiausia nuotoliniai užsiėmimai, dabar 15-metės mergaitės kartu su trenere Laura Makštutiene intensyviai treniruojasi stadione ir salėje, dalyvavo Pietų Lietuvos U15 merginų salės pirmenybėse (4 vieta), žaidžia draugiškas rungtynes.

Aukštais rezultatais, prizinėmis vietomis respublikinėse varžybose džiugina Lukas Smailys (treneris Linas Smailys), kuris birželio 4 d. tapo Lietuvos U14 teniso čempionu dvejetų ir trečios vietos laimėtoju vienetų varžybose, semiasi patirties tarptautiniuose teniso turnyruose. Birželio viduryje jis sėkmingai dalyvavo Liepojoje vykusiame Tennis Europe Junior U14 turnyre, žaidžiant dvejetuose pasiekė pusfinalį bei užėmė 3-4 vietas.

Birštono irkluotojai, treniruojami Vytauto Domarko, iškovojo teisę atstovauti Lietuvos jaunių rinktinei – Tadas Vaitkevičius startuos Baltijos šalių čempionate Estijoje keturviečių porinių valčių klasėje, o Matas Černevičius kartu su klaipėdiečiu Viliumi Stonkumi irkluos porinę dvivietę valtį Pasaulio jaunių čempionate. Birštonietis Paulius Černevičius, irkluojant vienvietę valtį, iškovojo aukso medalį tarptautinėje „Salduvės“ irklavimo regatoje, o birželio 25 d. pelnė sidabrą tarptautinėje „Gintarinių irklų“ regatoje, pralaimėjęs tik olimpinių žaidynių dalyviui Mindaugui Griškoniui.

Birštono sporto centro trofėjų lentyną medaliais ir taurėmis papildo ir šachmatininkai (trenerė Danutė Urbanavičiūtė). Sportiniais rezultatais gali pasigirti ir ėjikai (treneriai Jonas ir Povilas Juozaičiai).

Vis dėlto vaikų susidomėjimas individualiomis sporto šakomis pastebimai slopsta ir Lietuvoje, ir Birštone. Treneriai pastebėjo, kad po karantino sumažėjo vaikų motyvacija profesionaliai sportuoti, jie juda savo malonumui ir nenori dalyvauti varžybose. Norint pasiekti tam tikrą lygį, reikia daug ir atkakliai dirbti, tačiau jaunimą vilioja kiti dalykai…

Sporto centro treneriai yra savo srities profesionalai, tikiu, kad jie sugebės auklėtinius motyvuoti, įtikins sportuoti, grūdintis fiziškai ir atkakliai siekti sportinių aukštumų.

Dalė Lazauskienė