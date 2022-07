Ilga, bet turininga kelionė į Gdanską…

Tą rytą pakirdome anksti, dar saulei netekėjus, linksmi ir nuotaikingi buvome pasiruošę ilgai planuotai kelionei į Gdanską. Prieš dvejus metus ją suplanavome, susimokėjome, tačiau dėl visiems gerai žinomų priežasčių neįgyvendinome, per tuos metus patyrėme, kad kelionė pabrango 20 eurų. Kuras, kelių, aikštelių prie lankomų objektų mokestis ir bilietų kaina muziejuose išaugo ne mūsų naudai. Skaičiuok neskaičiavęs, o važiuoti, pažinti, sužinoti labai norisi.

Po šaltoko, bet turiningo pavasario, kurio metu aktyviai dalyvavome trijose talkose: tvarkėme Gudakalnio ir Panemunio kapinaites, sodinome medelius Birštono mieste, o prie Šv. Antano Paduviečio bažnyčios pasodinome per 220 begonijų. Gegužės mėnesį sėkmingai organizavome ir petankės varžybas, kuriose dalyvavo per 30 mėgėjų, išaiškinome dvi geriausias komandas ir lyderius tarp moterų bei vyrų, tai – Vida Budreckienė ir Arnoldas Ribinskas. Labai dėkingi mūsų organizatoriams Marytei Radzevičienei ir Leonui Lynykui, Marytė organizavo talkas, o Leonas – varžybas.

Aktyviai dalyvavome kurorto šventėje „Birštonas vėl ošia“, pasivaišinome Merės pusryčiais ir dvasingai maldai bei procesijai susitelkėme Šv. Antano atlaiduose. Turiningos ir nenuobodžios mūsų dienos gerų darbų ir bičiulių apsuptyje…

Taigi po darbingos ir aktyvios pusmečio veiklos susiruošėme į kelionę. Birželio 21 d. 5 val. ryto mes vieninteliai šurmuliavome prie „Neoplan“ autobuso. Rytas buvo gerokai darganotas, vėliau smarkus lietus plovė autobuso langus. Tiesiu taikymu mes skriejome per Lenkiją Griunvaldo link. Buvome jau ties 250 kilometru, kuomet mūsų ramybę sutrikdė iš po prasilenkiančio automobilio ratų atskriejęs akmuo. Į smulkias stiklo „ašaras“ subyrėjo vairuotojo langas. Tomas Abraitis ramino mus, kad grįžti nereikės, kad problemą spręsime vietoje. Įstiklino langą, ir mes, praradę dvi valandas, kelionę tęsėme.

Griunvaldas – nedidelis kaimelis, esantis už pusšimčio kilometrų į pietvakarius nuo Olštino, garsus tuo, kad prieš 612 metų ties šia vieta įvyko Žalgirio mūšis, brangus ir atmintinas mūsų tautai. Liepos 15-oji – atmintina šio įvykio data. Birštoniečiams šią datą primena paminklinis akmuo, skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti. Tai svarbus, vienijantis tautas mūšis. Iš tolo mums mojo trijų tautų: ukrainiečių, lietuvių ir lenkų vėliavos. 50 ha plote siautėjo vėjas, dulkė lietus, bet tai pasiekti mūšio vietą mums netrukdė. Prie tuomečio karo transporto vežimaičio susitelkėme, įvertindami tautų atsidavimą, vienybę ir didybę.

Antrasis mūsų tikslas buvo pamatyti garsiąją Malborko pilį. Marienburgo tvirtovė – viena didžiausių ir geriausiai išlikusių gynybinių pilių bei įspūdingiausių plytinės gotikos ansamblių Europoje. Ji įrašyta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. 1361 m. Marienburgo pilyje buvo kalinamas Lietuvos kunigaikštis Kęstutis (per žygį į Įsruties apylinkes patekęs į nelaisvę). Įdomi jo išlaisvinimo istorija, kurią skirtingai apibūdina istorikai.

Pilies ansamblis formavosi net šešis šimtmečius, restauruojamoje pilyje atkurtos autentiškos gotikinės architektūros formos, atsisakyta puošnių romantizuotų elementų. Pilies atstatymo darbus nutraukė Antrasis pasaulinis karas. 1945 m. pilis buvo smarkiai apgriauta. Per visą savo istoriją ji niekuomet nebuvo taip nukentėjusi – sugriauta beveik 80 proc. mūrų. Šiuo metu pilyje įkurtas muziejus (1961 m.), veikia parodos, rengiami spektakliai. Malborko pilies muziejus yra vienas moderniausių bei gausiausiai lankomų muziejų Lenkijoje ir visame Vidurio Europos regione.

Jau gerokai vakarėjant pasiekėme Gdanską. Iš tolo švietė miesto žiburiai. Gdanskas yra prilyginamas Klaipėdos senamiesčiui, skirtumas tas, kad Klaipėdoje taip unikaliai atrodo tik nedidelė teritorijos dalis, o Gdanske – visas miestas. Karo metu subombarduoti pastatai autentiškai atstatyti ir puošia visą miestą, todėl pajusti senovės dvelksmą galima vaikštinėjant ir lankant vertus dėmesio objektus. Čia mūsų laukė ne tik vakarienė, bet ir nakvynė tyliame, nuošaliame Zatokos viešbutyje.

Rytas mus pasitiko su skaisčia saule ir gardžiais, gausiais pusryčiais. Pažinimo kelionė tęsėsi Karališkojo kelio gatve. Kiekvienas namas savaip gražus, išskirtinis, turtingas simboliais ir herbais. Vieni žymiausių – Rotušės ir Artus pastatai. Auksiniai vartai išorėje su Taikos, Laisvės, Klestėjimo ir Šlovės statulomis, vidinio fasado sta-tulos įkūnija Sumanumą, Pamaldumą, Teisingumą ir Harmoniją. Gėrėjomės įspūdingais Šv. Jurgio rūmais su drakono skulptūros kopija. Nuostabus Neptūno fontanas, simbolizuojantis Gdansko sąsają su jūra. Apžiūrėjome XIV a. unikaliausių konstrukcijų bokštinį kraną, atliekantį dvigubą funkciją – miesto vartų ir krano. Įspūdinga ir unikali Šv. Mergelės Marijos bažnyčia, iš bokšto atskleidžianti miesto panoramą. Tai didžiausia plytinė bažnyčia Europoje. Jos statyba truko 150 metų. Ji pasižymi gotikinėmis, manieristinėmis ir barokinėmis detalėmis, joje gausu memorialinių lentų, skirtų garsioms žmonių šeimoms. Tai yra didžiausia bazilika Europoje, kurioje, kaip teigiama, vienu metu tilptų 25 tūkst. žmonių. Gotikinis statinys turi dar vieną išskirtinumą – XV amžiuje pagamintą astronominį laikrodį. Pasakojama, kad laikrodžio autoriui buvo išdurtos akys, kad nepagamintų kito tokio. Apsilankėme ir gražiame Olivo rajone, kur įsikūręs parkas yra lankomas turistų ir vadinamas vienu gražiausių. Tvarkinga vieta tinkama ramiam poilsiui. Teritorijoje – daug žalumos, tvenkinių bei etnografinis muziejus. Taip pat apsilankėme Olivos katedroje. Tai aukščiausi maldos namai visoje šalyje su įspūdingais vargonais. Savo didybe mus nustebino Švč. Trejybės altorius, pastatytas 1606 m. iš ąžuolo. Dvasingai nusiteikę išklausėme vargonų muzikos koncertą ir grįžome į autobusą.

Mūsų laukė ilgas kelias namo. Ilgas, bet ne nuobodus, su skambia daina, tarpusavio bičiulyste ir naujų narių – Raimundo Mikėno ir Vlado Miliausko – „prirašymo“ „Bočių“ bendrijoje ceremonija. Gera pažinti, suprasti vieni kitus, duot petį atsiremti, padėti kelyje. Už saugų vairavimą, pareigingumą, nuoširdumą visi vieningai skandavome AČIŪ mūsų vairuotojui Tomui Abraičiui, už žinių apie Lenkiją bei lankytinas vietas Griunvalde, Malborko pilyje ir Gdanske bei mūsų įsisavintų žinių patikrinimą viktorinoje „Pamačiau, išgirdau, įsidėmėjau“ dėkojome gidei Laimutei Raugevičienei ir jos asistentei Monikai. Mus visus subūrė ir vykstančiųjų sąrašą su mons. J. Dalinevičiaus palaiminimu parengė Danutė Žitkuvienė.

Ir dar kartą įsitikinome, kad amžius pažinimui, kelionėms ir bendrystei – ne riba. Tai, ką pamatom, sužinom, išgyvenam, yra mūsų ir tik mūsų. Savo pažintinę kelionę skiriame Lietuvos 1013-osioms, Žalgirio mūšio 612-osioms ir Birštono miesto 640-osioms metinėms paminėti.

Mūsų dar laukia Valstybės dienos renginys – liepos 6 d. giedosime tautišką giesmę prie Vytauto paminklo. Rugpjūčio 1-6 d. vyksime į poilsinę-pažintinę kelionę į Palangą, rugsėjo 24 d. – į „Grybų šventę“ Varėnoje. O spalio 1 d. susibursime į Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos paminėjimą. Linkiu visiems mums sveikatos ir geros kloties gyvenime bei sėkmės švenčiant.

Julija Barutienė

Birštono „Bočių“ bendrijos pirmininkė