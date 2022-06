UAB „Pieno tyrimai“ – savalaikė ir tikslinga pagalba ūkininkams

Pieninės galvijininkystės vystymas ir plėtra visais laikais, o ypač dabar, yra labai aktualus uždavinys. Šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai ūkininkams išaugusios trąšų, pašarų papildų, elektros ir įvairių paslaugų kainos, reikia savo ūkį plėtoti taip, kad būtų išlaikomas gaminamos produkcijos lygis ir ūkio našumas, gyvybingumas, konkurencingumas ir tvarumas.

Pagal susietos paramos pajamomis finansavimo struktūrą Lietuvoje 2023-2027 m. 15 proc. tiesioginių išmokų finansavimo voko skiriama: 86 proc. – gyvulininkystei ir 14 proc. – augalininkystei.

Pieno sektoriui skiriama 67,9 proc., mėsos sektoriui – 32,1 proc. lėšų. Pieninių bulių išmokos nelieka. Didinama išmoka už pienines karves iki 99,3 proc., pieninių ožkų – 0,7 proc. Bus diferencijuojamos išmokos ir už tam tikrą pieninių karvių skaičių. Jos turi būti Ūkinių gyvūnų registre įregistruotos ir nepertraukiamai išlaikomos valdoje einamų metų balandžio 1 d. – birželio 30 d.

Nauja tai, kad valdytojams, kurių valdose buvo vykdomi pieninių veislių karvių produktyvumo tyrimai (nepertraukiamai per paskutinius produktyvumo tyrimų metus), mokamas nustatyto dydžio (preliminariai apie 10 eurų) susietos paramos išmokos priedas už kiekvieną tiriamą pieninių veislės karvę.

Šiame susietos paramos punkte gali padėti UAB „Pieno tyrimai“, kurie ir vykdo gyvūnų produktyvumo tyrimus. Visa tai atlieka Gyvūnų produktyvumo tyrimų padalinys. Tai yra jo pagrindinė ir labai svarbi veikla.

Tam, kad pienas būtų ne „atiduodamas“, o „parduodamas“, jis turi būti geros kokybės. Jo kokybę ir karvės sveikatą kiekvieną mėnesį stebi UAB „Pieno tyrimai“ gyvūnų produktyvumo tyrimų darbuotojai.

Atliekamas kontrolinis melžimas, kurio metu pas ūkininką paimamas pieno mėginys individualiai iš kiekvienos karvės.

Mėginys pristatomas į laboratoriją, kurioje nustatoma pieno sudėtis: riebalai, baltymai, urėja, somatinės ląstelės, laktozė. Pakitęs riebalų ir baltymų santykis rodo ketozę arba acidozę. Tai atliekama kiekvieną mėnesį dar matuojant ir primelžtą pieno kiekį. Analizuojama, kaip visa tai kinta, kur yra problema, ir stengiamasi rasti geriausią rezultatą. Didelis dėmesys skiriamas ir karvių genetikai.

Padidėjęs somatinių ląstelių skaičius piene rodo mastito susirgimą. Karvei reikalingas greitas ir efektyvus gydymas.

Šiuo metu mūsų ūkininkams nemokamai, kaip dovana, vykdoma mastitų sukėlėjo tyrimo programa. Tai – mastito sukėlėjų ir jautrumo antibiotikams nustatymas pieno mėginyje 6 antibiotikų diskais. Tam tinka tešmens kiekvieno ketvirčio spenio pienas arba bendro pieno mėginys, paimtas pagal specialius reikalavimus mikrobiologiniam tyrimui. Indelis su specialiu konservantu atvežamas susitarus, nes šio konservanto galiojimas – 1 mėnuo. Jei karvė gydoma, mėginys turi būti paimtas ne rečiau, kaip 21 diena po gydymo. Tikslas – nustatyti mastito sukėlėjo rūšį, patogeniškumą, sudaryti antibiogramas – sukėlėjo jautrumą atskiroms antibiotikų grupėms, parinkti tinkamiausius medikamentus. Po gydymo kurso pagal pieno sudėties ir somatinių ląstelių skaičiaus tyrimo rezultatus įvertinamas karvės gydymo efektyvumas.

UAB „Pieno tyrimai“ dar siūlo ir komercinius paslaugų paketus. Vienas iš jų – tai ankstyvas veršingumo nustatymas. Jo tikslas – kuo anksčiau nustatyti (iš pieno mėginio), ar karvė veršinga, ar ne. Tai atliekama praėjus ne mažiau kaip 28 d. po sėklinimo. Tyrimas paprastas, karvei nesukelia streso, išvengiama brangių intervencinių veršingumo nustatymo metodų. Mažėja infekcijos paplitimo galimybė. Kiekvieną dieną, kuomet karvė lieka neveršinga, ūkis patiria apie 5 eurų nuostolį. Galima greičiau persėklinti neveršingas karves ir taip sumažinti intervalą tarp veršiavimųsi, laiku pritaikant rujos skatinimo priemones.

Kita teikiama paslauga – tai pašarų mitybinės vertės analizė. Tinkamas šėrimas kokybiškais pašarais padeda išvengti daugybės karvių sveikatos problemų ir nulemia ūkio pelną. Taikomi: standartinis kompleksas, profesionalus kompleksas, profesionalus kompleksas su rekomendacijomis. Tinka stambiųjų pašarų ir koncentratų mėginiai. Tyrimo rezultatai naudojami karvių racionams sudaryti arba juos tinkamai subalansuoti.

Kita labai svarbi ir naudinga paslauga – tai melžimo įrangos patikra. Melžimas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiantis karvių bandos sveikatingumą, o taip pat – produktyvumą ir gaunamo pieno kokybę. Nustatyta, kad laiku ir taisyklingai melžiama karvė per metus duoda iki 300 kg pieno daugiau, negu melžiama net ir su nedidelėmis paklaidomis. Melžimas yra rizikos faktorius, veikiantis karvės tešmenį du ar tris kartus per parą. Melžiant nesukalibruota melžimo įranga, gali būti traumuojamas gyvulys, o tai gali sukelti tešmens uždegimą (mastitą).

Ūkininkui ne mažiau svarbi ir pieno šaldymo rezervuarų metrologinė patikra. Gamintojas, kai už pieną atsiskaitoma pagal jo turimų matavimo prietaisų rodmenis, atsako už šių prietaisų metrologinę patikrą. Matavimo priemonių patikra – tai procedūra, kuria įvertinama matavimo priemonės metrologinių parametrų atitiktis nustatytiems reikalavimams ir, kurią atlikus, matavimo priemonė pažymima patikros žymekliu bei išduodamas patikros sertifikatas 5 metams, jei šaldytuvas nejudinamas iš vietos.

Kiekvienam šaldytuvui yra individuali liniuotė. Jos numeris turi sutapti su šaldytuvo numeriu. Jei neatitinka liniuotės rodmenys, tai turi būti užprotokoluota. Visiems pieno gamintojams, nepriklausomai, ar pieną parduoda pagal pienovežio skaitiklio rodmenis, ar pagal šaldytuvų liniuotės rodmenis, svarbu atlikti patikrą ir įsitikinti, kad naudojamas rezervuaras matuoja leistinos matavimo priemonės ribose. Tikėtina, kad patikra leis išvengti nepageidaujamų nuostolių ir gauti papildomas pajamas, o tai svarbu ir naudinga ūkininkui.

Bendrovės darbuotojai atlieka ir šias papildomas paslaugas: šaldytuvo rezervuaro liniuotės gamyba, rezervuaro atramų reguliavimas, šaldytuvo rezervuaro gradavimas.

Produktyvumo tyrimų asistentai visuomet pasiruošę suženklinti ir suregistruoti ūkinius gyvūnus tiriamose ir netiriamose bandose.

Prienų rajone birželio 1 d. produktyvumo tyrimai vykdomi 2029 karvėms, kurias laiko 70 laikytojų. Birštono savivaldybės ūkiuose tiriama 81 karvė, dalyvauja 3 laikytojai.

Prienų rajono tiriamų karvių procentas nuo bendro karvių skaičiaus pagal VĮ ŽŪIKVC sudaro 52,6 proc., bandų – 11,20 proc.

Stakliškių seniūnijoje gyvenanti ūkininkė Laima Balsevičienė naudojasi specialistų teikiama pagalba ir kontroliuoja 70 karvių. Bandos vidutinis metinis produktyvumas – 8164 kg. Pieno riebumas – 4,03 proc., baltymai – 3,29 proc. Ūkyje laikomos Lietuvos juodmargių ir Holšteinų veislės karvės. Dėka produktyvumo tyrimų duomenų ūkininkė telyčias bandos pakaitai užsiaugina pati iš aukštos vertės tėvų. Produktyvumo tyrimai ūkyje vykdomi daugiau, nei 10 metų.

– Septyniasdešimties holšteinizuotų karvių banda yra mano ir mūsų šeimos darbas, pragyvenimo šaltinis ir nuolatinis rūpestis. Pieno sektorius išgyvena sudėtingą laikotarpį, o šie metai yra ypač sudėtingi dėl pabrangusių pašarinių žaliavų, aukštų kuro ir energetinių išteklių kainų. Tačiau branginame savo tėvų ir mūsų su vyru įdėtą darbą į pieno ūkį ir karvių neketiname atsisakyti, – kalba L.Balsevičienė.

Jos teigimu, kasmet į bandą ateina apie 15 telyčių – pirmaveršių karvių, kurios pakeičia senus gyvulius ir padidina bandą.

– Labai atsakingai vertinu genetinius rodiklius. Rinkdamasi reproduktorius, bendradarbiauju su AB „Genimpeksas“. Jie parenka tinkamiausius bulius sėklinimui ir atlieka genominius tyrimus, – pasakoja ūkininkė. – Dažniausiai sėkliname su Amerikos ir Olandijos holšteinų sėkla, atsižvelgdami ir į baltymų ir riebalų kiekį piene bei produktyvumą. Gera genetika reikalauja investicijų, tačiau grąžą jau jaučiame per mūsų karvių produktyvumą ir pieno kokybę. Turime nuostabią tyrimų asistentę Beatą Matakienę. Ji be priekaištų tvarko gyvulių judėjimą, sužiūri kraujo laipsnį, dalinasi įgytomis žiniomis pieno kokybės ir gyvulių sveikatingumo klausimais.

Pasak L.Balsevičienės, naudojantis „Pieno tyrimų“ kontrole, kiekvieną mėnesį matoma, kaip individualiai kinta kiekvienos karvės sveikatingumas ir produktyvumas.

– Yra galimybė nemokamai ištirti mastito sukėlėją, naudojamas efektyvus ir greitas gydymas. Tiriame karvių veršingumą. Esame dėkingi bendrovės „Pieno tyrimai“ specialistams ir tikimės tolimesnio sklandaus bendradarbiavimo, – ūkininkė vardina karvių kontroliavimo privalumus.

Aš taip pat noriu padėkoti Laimutei Balsevičienei ir kitiems Prienų rajono ūkininkams už nuoširdų ir sklandų bendradarbiavimą ir linkiu visiems ko geriausios sėkmės ir, žinoma, stiprios sveikatos ir kantrybės.

Lina Kriukelienė

UAB „Pieno tyrimai“

Dzūkijos skyriaus vadovė