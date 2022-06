Kad su gamta nepasiderėsi, nepaspausi mygtuko ir nepakreipsi debesies, dar kartą įrodė praėjusios savaitės pradžioje mūsų rajono neaplenkusios stiprios liūtys, atnešusios daug kritulių, pridariusios staigmenų.



Kaip teigia Stakliškių seniūnijos seniūnė Nijolė Ivanovienė, jų seniūnijoje labai daug kur apgadinti keliai, išplauti gilūs grioviai. Remonto darbai jau vyksta, bet greitai, per vieną dieną, jų tiesiog fiziškai neįmanoma atlikti. Dėl žmonių saugumo informacija talpinama seniūnijos puslapyje, pasidalijama facebooke. Tie ruožai, kur nesaugu, kur gali įvykti nelaimingas atsitikimas, aptveriama „stop“ juosta.

Facebook informacija dalijasi ir seniūnijos gyventojai. „Dar pralaida per Virkiaus upelį, Medžionių piliakalnio link nuplauta, už Medžionių kapinių pralaida irgi išplauta. Skendo kai kurių gyventojų daržai, ganyklos, apsemti kai kurių gyventojų rūsiai“, – sakė seniūnė. Ji net nespėjusi per vieną dieną visų kelių ir apvažiuoti. Taip pat labai išsiplėtęs Alšios upelis, kuris išteka iš Alšios ežero, nuneštas tiltas, kelias Stakliškės – Kalviai toje vietoje nepravažiuojamas.

Kaip pasakoja gyventojai, taip išsiliejusio ežero seniai nematę – apsemtos ir taip vadinamos Alėcos pievos, kur Alėcos upelis įteka į Alšios ežerą. Noreikiškėse taip pat buvo girdėti didelis šniokščiančio vandens garsas, keistai sunerimę šunys, sako, „privertė“ išbėgti gyventojus į lauką. Pasirodo, per žvyrkelį tiesiog „krioklį“ gražų darydamas vanduo bėgo žemyn nuo kalniuko iš labai seno raisto, vietinių vadinamo „mackaus raistu“. Taip pat įlūžo kelias per Guostės upelį, Vilniaus g., Stakliškėse. Nėra jokio pravažiavimo. Nepravažiuojama Ąžuolų gatvė Pakrovų kaime. Gyventojai prašomi pakantumo, supratimo, juk su gamta prie derybų stalo nesusėsi…