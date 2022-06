Būkime atsakingi

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) stiprina kontrolę, siekiant užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui skiriant ir naudojant receptinius veterinarinius vaistus. Kai kurie ūkininkai savo nuožiūra gydo susirgusius ūkinius gyvūnus, net nebūdami tikri, kad vaistų šiems iš tiesų reikia. Prie to nemaža dalimi prisideda ir ūkininkų sąskaita pasipelnyti bandančios veterinarijos paslaugų įmonės.

VMVT patikina – identifikavus tokius atvejus, bus imtasi griežtų sankcijų, o ūkininkų produkcija, įtarus, kad galimai yra užteršta veterinarinių vaistų likučiais, rinkos gali ir nepasiekti. Dažnas, neatsakingas, kartais ir visiškai nebūtinas antibiotikų naudojimas didina bakterijų atsparumą bei mažina gyvūnų ligų gydymo efektyvumą. Be to, veterinarinių vaistų likučių turinti gyvūninės kilmės produkcija gali būti kenksminga žmonių sveikatai.

Vis dar atsainiai į ūkinių gyvūnų gydymą žiūrintys asmenys gali skaudžiai nukentėti, nes nustačiusi veterinarinių vaistų išlaukos pažeidimų tarnyba stabdys tokios produkcijos tiekimą į rinką, todėl patariame naudotis profesionalių ir kvalifikuotų veterinarijos gydytojų paslaugomis. Negalima tiesiog savo nuožiūra suleisti gyvūnui vaistų. Svarbu suprasti, kad iš gydytų maistinių gyvūnų gautas pienas, mėsa ar kiti produktai naudojami maistui yra visiškai saugūs vartoti tik po išlaukos laikotarpio. Iš gyvūno gautos produkcijos naudoti maistui negalima tol, kol iš jo organizmo nėra pasišalinę veterinarinių vaistų likučiai. Padidintas VMVT inspektorių dėmesys toliau bus skiriamas ir veterinarinių paslaugų teikėjams, nes skirti veterinarinius vaistus gyvūnui gydyti būtina labai atsakingai ir racionaliai, tą daryti galima tik įvertinus realią gyvūno būklę. VMVT atkreipia gyvūnų laikytojų dėmesį, kad nustačius piktnaudžiavimo atvejus, kuomet antibiotikai bus skiriami ir naudojami neracionaliai, nesaikingai, netgi be reikalo, bus taikomos Administracinių nusižengimų kodekse numatytos sankcijos, stabdomas produkcijos tiekimas į rinką.

VMVT informacija