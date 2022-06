„Prienai – tai tuščias lapas, kuris sulauks naujų štrichų…“

UAB „Windowsa“ įmonių grupė yra pirmoji nekilnojamojo turto vystytoja, įžengusi į Prienus ir davusi startą kitiems verslo subjektams prisidėti prie Prienų miesto atnaujinimo. Netrukus po rekonstrukcijos gyventojams duris atvers pirmasis po daugybės metų modernus gyvenamasis daugiabutis pastatas Prienuose, Kęstučio g. 63. Jo statybas prieniečiai stebėjo susidomėję, buvo smalsu, kokie architektūriniai sprendiniai bus pasirinkti pertvarkant neišvaizdų buvusios Prienų specialiosios mokyklos pastatą. Rezultatas viršijo lūkesčius: sovietinės statybos pastatas virto šiuolaikiniu, pirkėjų susidomėjimo sulaukusiu daugiabučiu su penthouse tipo apartamentais viršutiniame aukšte, iš kurio atsiveria Nemuno kilpos ir miškai.

Iš dalies projektui sėkmę atnešė reklaminis šūkis „Atraskite kurortą moderniame Nemuno parke“. Įsikūrę vaizdingame gamtos kampelyje, šio penkiaaukščio namo gyventojai neabejotinai pasijus kaip tikrame kurorte. Medžių apsuptoje dviejų hektarų ploto teritorijoje rekonstruotas pastatas, kuriame 75 butai, yra pirmasis iš objektų, kurie atsiras „Nemuno parke“. Šiuo metu priešais daugiabutį kyla kotedžų kompleksas, turima ir kitokių sumanymų, kaip įveiklinti teritoriją.

– Ar projekto vystytojų planai susiję tik su gyvenamųjų namų statyba, galbūt Prienuose bus statoma ir verslo biurų? Rūpi, kada bus kerpama įkurtuvių juostelė… – pasidalinti „Nemuno parko“ projekto vystytojų planais, susijusiais su Prienais, paprašiau UAB „Windowsa“ partnerės, nekilnojamojo turto agentūros „Capital Kaunas“ marketingo ir projektų vadovą Paulių KUKENĮ.

– „Nemuno parko“ projektas prasidėjo prieš pusantrų metų. Jo pirmasis etapas – daugiabutis – jau finišo „tiesiojoje“, sudaromi pirmieji sandoriai su pirkėjais. Pastatas priduotas 82 proc. baigtumu ir jau vyksta vidaus įsirengimo bei aplinkos tvarkymo darbai. Liepos pabaigoje numatytos įkurtuvės – beliko apsispręsti, kaip jas pažymėsime – su naujakuriais ar platesniame visuomenės rate.

Taip pat vyksta 13 -kos kotedžų statyba, ir jau šiais metais bus galima baigti jų įsirengimo darbus. Taigi prisiimti įsipareigojimai tesimi, net ir šiuo sudėtingu laikotarpiu projektas įgyvendinamas sklandžiai, nes iš anksto apsirūpinta reikiamomis statybinėmis medžiagomis.

Trečiasis projekto etapas kol kas išlieka diskusijų objektu, dar yra neišspręstų klausimų. Nemažoje teritorijoje, kurią įsigijo projekto vystytojai, stovi aukštas kaminas. Aptarėme, kad šis paveldosauginis praeities reliktas išliks, jis bus restauruotas ir suteiks aplinkai savitumo. Bet kas bus statoma šalia jo, dar svarstoma, sprendimui priimti reikia laiko. Pradžioje svarstyta verslo biurų, kurortinės SPA zonos idėja, bet Prienuose atsirado baseinas, o verslo patalpoms nejuntama didelio poreikio. Greičiausiai bus plečiama gyvenamųjų būstų pasiūla.

– Ar tiesa, kad Prienuose planuota statyti pirmąjį devynaukštį?

– Pagal pirmines idėjas buvo numatyta Prienų „dangoraižio“, iš kurio atsivertų įspūdingi reginiai, statyba. Bet ar taip bus, pamatysime ateityje.

– Tikriausiai pritarsite, kad yra rizikinga investuoti į gyvenamųjų kvartalų statybą mažesniuose miestuose, kuriuose nėra išvystytos pramonės, mažoka galimybių įsteigti naujas darbo vietas…

– Taip, tai pakankamai rizikingas projektas. Ilgai diskutavome, supratome, kad būstus bus nelengva parduoti. Prienai – juk ne Kauno didmiestis ir net ne kurortinis Birštonas. Su UAB „Windowsa“ ir kartu dirbančia UAB „NPN.63“ esame įgyvendinę du projektus Kaune, iš jų – „Gričiupio parko namų“ projektą. Todėl buvome tikri, kad projektui bus skirta tiek lėšų, kiek reikia šiai idėjai išvystyti.

Buvo priimtina tai, kaip nestandartiškai nekilnojamo turto projektų vystytojai žvelgia į savo sprendimus, pasirinkti architektai savo ankstesniais sprendimais taipogi neapvylė, taigi mūsų komanda žengė koja kojon, kūrėme idėjos koncepciją, pavadinimą, vizualizaciją.

Reklamuodami projektą, skleidėme žinutę, kad Prienai – kompaktiškas, ramus miestas, tinkamas kokybiškam poilsiui, jame pakankamai žalumos ir erdvių poilsiui, jo dar neužplūdę turistai. Tai – tokia pat kurortinė aplinka – su upe, medžiais, pasivaikščiojimo ir dviračių takais, sutvarkytais parkais, dėl kurių žmonės ir važiuoja į kurortus. Taigi priėmėme marketinginį sprendimą reklamuoti miestą kaip kurortą, žinoma, ne lokacijos prasme.

– Išskirtinis naujos statybos projektas Prienuose, pasirinkta rinkodaros strategija ir pačius prieniečius paskatino susimąstyti apie tai, kokį neišnaudotą potencialą jie turi pašonėje, ir pasvajoti apie kurortinės teritorijos statusą…

– Nebūtume skelbę, kad tai kurortas, jeigu patys netikėtume tuo. Sulaukėme gerų atsiliepimų, žmonės dalinosi šia žinute, jos populiarumas padėjo ir patiems miestiečiams tuo patikėti. Iš to gimė ir Savivaldybės iniciatyva įteisinti kurortinės teritorijos statusą.

Prienai nėra tik pravažiuojamas miestas, jis turi didelį potencialą. Juk kurortą tokiu paverčia ne kavinė Basanavičiaus gatvėje, o gamta, aplinka. Galima pasimokyti iš Anykščių. Kai mieste ir jo apylinkėse buvo sukurta daugiau pramogų, veiklos, padaugėjo turistų, kuriems smagu atvažiuoti ir dėl Anykščių šilelio, pasivaikščioti sutvarkytais takais. Dabar miesto centras atgijęs, jame atsirado įvairiausių kavinių, apsigyveno žinomi žmonės, kurie reklamuoja miestą.

Architektės Gustės Kančaitės, kuri su komanda parengė „Nemuno parko“ architektūrinius sprendinius, pastebėjimu, Prienai yra labai perspektyvus miestas, tarsi „baltas lapas“, kuris galėtų sulaukti naujų štrichų. Jis išsiskiria ne tik nuostabia gamta, patogiu susisiekimu su kitais miestais, bet perspektyviais vandens keliais.

– Kas jūsų klientai – ar vietos gyventojai, norintys įsigyti būstą, ar ramaus poilsio pasiilgę didmiesčių gyventojai, ar tiesiog žmonės, ieškantys, kur naudingiau investuoti sukauptas lėšas?

– Po metų nuo statybų pradžios buvo sudaryti pirmieji būstų įsigijimo sandoriai. Kiekvieną savaitgalį rengiame atvirų namų susitikimus, į kuriuos potencialūs klientai atvyksta pasidairyti, pajausti aplinką. Tai skatina pardavimus. Pirmiausia, suprantama, pardavėme penthouse stiliaus viršutinio aukšto apartamentus, atgręžtus į Nemuną.

Svarstėme, kad daugiausia sulauksime pirkėjų, kurie norės įsigyti antrąjį būstą, kaip yra populiaru Palangoje ar kituose kurortuose. Bet mus nustebino tai, kad dalis žmonių ruošiasi čia gyventi nuolat. Jie sako, kad Kaunas netoli, darbo grafikas lankstus, gali dirbti ir nuotoliniu būdu. Yra klientų, grįžtančių iš užsienio, investuojančiųjų į savo vaikų ateitį, jaunų šeimų su vaikais. Tarp pirkėjų yra ir Vilniaus, Klaipėdos, Marijampolės, Alytaus gyventojų. Viliuosi, kad mieste sukurta infrastruktūra ir viešosios paslaugos atitiks jų lūkesčius.

Galbūt vienas kitas būstus išnuomos, juk nuomos kainos didžiuosiuose miestuose pakankamai aukštos. Džiaugiamės bendradarbiavimu su „Prienų“ krepšinio klubu, kuris išreiškė norą pastate nuomotis būstus žaidėjų apgyvendinimui.

– „Nemuno parko“ kompleksas atrodo šiuolaikiškai, o kokius patogumus jame ras gyventojai?

– Pirkėjas, įsigijęs būstą, neturėtų patirti papildomų rūpesčių. Daugiabutis Prienuose bus vienintelis, turintis du liftus. Jame numatyti energiją taupantys sprendimai: ant stogo įrengti saulės kolektoriai, mechaninė vėdinimo sistema, aplinką prižiūrės vejapjovės-robotai. Pirmame pastato aukšte – sporto salė su įrenginiais, skirta namo gyventojams. Pastatyti dviračių laikikliai ir dviračių saugyklos. Automobilių aikštelė –erdvi, dalis stovėjimo vietų įrengtos po stogine. Yra dvi elektromobilių pakrovimo vietos, sujungtos su saulės kolektoriais, todėl už automobilių pakrovimą nereikės mokėti.

Kai kurie pritaikyti sprendimai – futuristiniai, atitinkantys užsienio praktiką. Retas nekilnojamojo turto vystytojas taip toli žvelgia į ateitį, kad gyventojai turėtų patogią, jų poreikiams pritaikytą aplinką.

Džiaugiamės architektų originaliais sprendimais ir vieno – dviejų aukštų (130 kv. m ploto, 4–5 kambarių) kotedžų statyboje. Medžių apsuptuose kotedžuose išskirtines erdves sukurs dienos šviesą praleidžiantys atriumai. Vidinius kiemelius juosiantys kambariai leis pajusti lauko viduje pojūtį. Kiekvieno kotedžo savininkas turės nuosavą garažą ir papildomas vietas bendram patogumui. Manau, kad žmonės susidomės galimybe įsigyti naujoviško tipo kotedžus, kurie ir savo verte, ir architektūra jų gyvenimą pavers kokybiškesniu.

– Ko, jūsų nuomone, dar trūksta, kad Prienai pritrauktų daugiau verslų?

– Būtina skleisti informaciją, kad miestas sulaukia investicijų, kad tvarkoma jo infrastruktūra, gražėja gyvenamoji aplinka. Tai paskatins ir kitus verslininkus čia ateiti su savo idėjomis, kurti verslus, paslaugas, turistus viliojančius mažus traukos centrus. Vienais atvejais verslo atstovus reikia įtikinti, o kitais – leisti veikti. Džiaugiamės, kad Nemune ties Prienais pradėta plėtoti laivyba, „Nemuno turas“ pratęsė maršrutus iš Kauno ir Birštono, ketindamas augintis klientus. Juk lietuviai nemažai keliauja, siekdami pažinti Lietuvą, jie nori ištirti naujas teritorijas, pasikrauti šviežių įspūdžių.

– Ko palinkėtume sau ir Prienams?

– Miestui ir prieniečiams palinkėčiau naujų galimybių – jei yra potencialo, tai kodėl nepabandžius to padaryti čia ir dabar. Sau linkiu džiaugtis kiekviena proga, kuri pasitaiko kelyje. Džiaugiuosi tuo, kad galiu pabūti jūsų krašto ambasadoriumi, nors ir netiesiogiai, per „Nemuno parko“ projektą.

– Dėkoju už pokalbį.

Dalė Lazauskienė