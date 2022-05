Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos – ir pacientų namuose

Nuo šių metų kovo mėnesio pacientai, prisirašę prie VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro, esant poreikiui, gali gauti asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas namuose, jos apmokamos Ligonių kasų lėšomis. Šios paslaugos skiriamos šeimos gydytojo siuntimu pacientams, kurie atitinka tam tikrus kriterijus: jiems yra pripažintas nuolatinės slaugos poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis; senyvo amžiaus asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, bei kt. atvejais.

– Esame sudarę asmens sveikatos priežiūros specialistų komandą, šiuo metu pas slaugomus pacientus į namus vyksta dvi slaugytojos ir slaugytojos padėjėja, netrukus ketiname įdarbinti dar vieną slaugytojo padėjėją ir kineziterapeutą, kuris ves mankštas namuose. Dėl paslaugų namuose teikimo sudarėme sutartį su Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centru, todėl, daugėjant lankomų pacientų, atitinkamai priimsime ir daugiau darbuotojų, – pasakojo Prienų PSPC direktorius Artūras Ivanauskas.

Slaugytojos, nuvykusios pas pacientus, pagal gydytojo paskyrimą suleidžia vaistus, prijungia ir prižiūri lašinės sistemą, paima kraują, šlapimą laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, perriša žaizdas, matuoja kraujo spaudimą, pulsą ir kt. Slaugytojos padėjėja atlieka pragulų profilaktiką, prižiūri stomas, pasirūpina paciento higiena ir kt. Gydytojui išrašius siuntimą, pacientui šių paslaugų nereikės ilgai laukti, jos bus suteiktos per tam tikrą laiką: slaugytoja pirmą kartą aplankys slaugomąjį ne vėliau kaip per 1–5 darbo dienas. Esant būtinybei, komandos specialistės pas tą patį pacientą apsilanko ir dukart per dieną. Pacientui per kalendorinius metus priklauso suteikti iki 104 ambulatorinės slaugos paslaugų namuose (už jas įstaigai mokamas skatinamasis priedas).

– Gavusios gydytojų paskyrimus, apsilankome pas pacientus, įvertiname jų būklę ir kiekvienam iš jų sudarome individualius slaugos planus. Jeigu prireikia suleisti išrašytus vaistus, pas vienus pacientus vykstame kiekvieną dieną, pas kitus lankomės pagal poreikį, kartą per savaitę, artimuosius konsultuojame ir telefonu. Be medicininių procedūrų, teikiame ir asmens higienos paslaugas, jos ypač reikalingos vienišiems žmonėms – padedame išsimaudyti, pakeičiame patalynę, karpome nagus, prižiūrime kūną ir pan. Dauguma pacientų ir jų šeimos narių geranoriškai priima paslaugas, jų atsisakė tik vienas žmogus. Kiekvieną mėnesį pacientų daugėja. Balandį namuose lankėme slaugos reikalingus 25 žmones, gegužę jų skaičius išaugo iki 50-ties. Šiuo metu turime paslaugų gavėjų Prienų mieste, Pakuonio miestelyje ir seniūnijoje, N.Ūtos, Šilavoto ir kt. seniūnijose, – pasakojo ASPN komandoje pirma įsidarbinusi slaugytoja Rita Babravičienė.

Pacientus namuose lanko ir slaugytoja Rasa Statkevičienė bei slaugytojos padėjėja Odeta Slavėnienė. Slaugytojoms paskirtas kabinetas Vaikų konsultacinės poliklinikos patalpose, jos aprūpintos dokumentų tvarkymui reikalingu kompiuteriu, medicininėmis priemonėmis, komandai skirtas automobilis.

Dalė Lazauskienė