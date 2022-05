Klausimų dėl kelio rekonstrukcijos kilo daugiau nei atsakymų

Gegužės 19 dieną LR Seimo nario Andriaus Kupčinsko ir grupės jo kolegų inicijuotas Susisiekimo ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Nacionalinės žemės tarnybos, UAB „Kelprojektas“ atstovų susitikimas su vietos gyventojais, skirtas aptarti žemės paėmimo visuomenės reikmėms procedūras, paliko prieštaringus įspūdžius.

Svečiai buvo paruošę pranešimus apie krašto kelio Nr.130 Kaunas-Prienai-Alytus rekonstrukcijos projekto naudą, žemės paėmimo visuomenės poreikiams svarbą, procedūras, jų eigą – šiais klausimais pasisakė Susisiekimo ministerijos kancleris Ramūnas Dilba, ministro patarėjas Vytautas Palevičius, LAKD direktorius Remigijus Lipkevičius, „Kelprojekto“ atstovės, projektuotojos Ieva Petruškevičiūtė ir Zita Bagdonienė, Nacionalinės žemės tarnybos direktorius Saulius Mocevičius ir kiti. Atrodo, kad gyventojams buvo pateikta pakankamai svarbios informacijos apie projekto rengimo etapus, sklypų matavimo, vertinimo, duomenų tikslinimo ir kitas procedūras, atlyginimo už paimtą nuosavybę būdus. Įvardintas ir teisinis žemės paėmimo projekto vykdymo pagrindas. Tačiau susitikimo metu kilusi Išlaužo gyventojų emocijų banga, jų replikos ir daugybė paruoštų klausimų atskleidė, kad vietos žmonėms trūksta aiškumo – viešai aptarti kelio rekonstrukcijos projektą ir su tuo susijusius klausimus reikėjo daug anksčiau. Visuomenės informavimo šiuo klausimu spragas pripažino ir Susisiekimo ministerijos atstovas.

Kita vertus, atsakingų institucijų atstovai kalbėjo daugiau apie žemės paėmimo procedūras, o Išlaužo gyventojai norėjo pamatyti konkrečius Specialiojo plano sprendinius, kurie palies jų miestelį ir sodybas, sužinoti apie kelyje numatytas technines saugumo, triukšmo mažinimo priemones, jungiamuosius kelius, dviračių/ pėsčiųjų takus, sankryžas. Tokių vizualizacijų specialistai nebuvo pasiruošę, kaip ir gyventojai – „pirkti katės maiše“.

Nežinojimas atveria akis baimei. Galbūt dėl to susitikime teko „sverti“ specialistų ir gyventojų argumentus, kas yra svarbiau – ar visuomenės poreikis laisvai ir saugiai judėti keliais, išvengti avarijų ir žmonių žūčių, ar gyventojų nuosavybė, kurios paėmimo visuomenės poreikiams procedūros jau prasidėjo? Viena vertus, rekonstravus 19,5 km kelio ruožą, pagerės eismo srautų pralaidumas, vairuotojai išvengs spūsčių, greičiau nuvažiuos iš taško A į tašką B, nelaužys transporto priemonių duobėtame kelyje. Kita vertus, kokias naudas, pasak Išlaužo gyventojų, patirs tie savininkai, iš kurių bus paimta dalis žemės sklypų ar statiniai, kokioje situacijoje atsidurs vietos verslas? Ar nebus miestelio vaizdingoji tvenkinių panorama paslėpta nuo keliautojų akių, o patiems gyventojams neteks savo kiemuose sėdėti „uždarytiems“ ir pro namų langus žvelgti į triukšmo sieneles?

Išlaužiškiai baiminosi dėl to, kad paimami sklypai ar jų dalys nebūtų paženklinti jiems nedalyvaujant. Vieno gyventojo teigimu, matininkas, savininkams nieko nežinant, pirmiau atvyko matuoti sklypo, o laiškas su pranešimu apie būsimus kadastrinius matavimus buvo gautas po dviejų dienų. Nors žmonės buvo nuraminti, kad parengiamieji darbai anksčiau oficialios paženklinimo datos nėra procedūrinis pažeidimas, nes neaiškios sklypų ribos bus tikslinamos kartu su savininkais, gyventojai nuogąstavo, kad jų nuomonė nepakeis to, kas nulemta „iš anksto“.

Jie taip pat abejojo, ar teisingai bus parengtos turto vertinimo ataskaitos, kokiu būdu (natūra ar pinigais) ir kokia verte (rinkos ar atkuriamąja) – jiems bus kompensuota už prarastą žemę, statinius, želdinius, negautą derlių ir kt. Privačių sklypų savininkams rūpėjo, kokiais atvejais už turėtą žemę jiems bus suteiktas valstybinės žemės sklypas, ar už skirtą kompensaciją jie įstengs įsigyti kitą nuosavybę.

Nepaisant to, kad Prienų rajono savivaldybė kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo rekonstravimo specialųjį planą patvirtino 2018 m., 18-oji Vyriausybė šį projektą įtraukė į savo programą, o viešoje erdvėje kelio rekonstrukcijos projektas tapo viena iš dažniausiai aptarinėjamų temų, atsirado žmonių, kuriems staiga „pajudėję reikalai“ buvo nelaukti ir netikėti. Pasisakiusieji abejojo, ar dėl keliomis minutėmis greitesnio važiavimo apskritai buvo verta pradėti kelio rekonstrukciją. Kiti priešingai –reiškė susirūpinimą, kad prasčiausios būklės kelio atkarpa nuo Išlaužo iki Prienų pagal parengtą planą bus tvarkoma ne pirmame, o antrame kelio rekonstrukcijos etape.

Diskusijos pabaigoje gyventojams buvo pažadėta surengti atskirus susitikimus grupėse, kur būtų panagrinėti Specialiojo plano sprendiniai, aptarti konkretūs kelio rekonstrukcijos darbai. Tam pritarė ir Seimo nariai Andrius Kupčinskas, Andrius Palionis, Justinas Urbanavičius, Robertas Šarknickas, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir kiti savivaldos atstovai.

Dalė Lazauskienė