Skaistės ir Karolio misija – Prienų krašto jaunimo įgalinimas

Mano kraštas – Prienai

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į jaunimo politiką ir spręsti jauniems žmonėms aktualias problemas, 2022-ieji paskelbti Lietuvos ir Europos jaunimo metais. Šia proga Jaunimo reikalų agentūra jaunosios kartos atstovus pakvietė pretenduoti į savivaldybių Jaunimo metų ambasadoriaus pareigas.

Iš 200 kandidatų atstovauti savo miestui garbė teko 150 jaunuolių, o iš 60-ies savivaldybių savo ambasadorius turės 52, tarp jų – ir Prienų rajono savivaldybė, kuriai atstovaus aktyvūs atviros jaunimo erdvės „Prienas“ nariai Skaistė Radžiūnaitė ir Karolis Pūkas.

„Skaistė ir Karolis – išties verti Jaunimo ambasadorių titulo. Tai – kūrybingos, atsakingos, darbščios, empatiškos ir paslaugios asmenybės. Tai – savanoriai, kuriais visuomet gali pasitikėti ir būti ramus, jog duotas pažadas bus įgyvendintas, nes jie niekada nepasiduoda, kol neįgyvendina sumanymų. Be viso to, Skaistė ir Karolis yra įvairių atviroje jaunimo erdvėje inicijuotų ir įgyvendintų jaunimo idėjų ašis, tad esu rami, žinodama, kad nuo šių jaunuolių priklauso ir pačių Jaunimo metų minėjimas Prienų krašte. Jau dabar, planuojant renginius jauniems žmonėms, jie imasi iniciatyvos ir buria aplink save įvairių jaunimo organizacijų, mokyklų atstovus, savanorius, JRT atstovus ir tvirtu žingsniu žengia jiems patikėtų tikslų įgyvendinimo link“, – taip aktyvius prieniškius apibūdina atviros jaunimo erdvės „Prienas“ jaunimo darbuotoja-jaunimo projektų koordinatorė Živilė Rusevičienė.

Skaistė ir Karolis pripažįsta, jog naujos pareigos – tai ne tik garbė, bet ir įsipareigojimas, todėl pagrindinė jų misija – Prienų krašto jaunimo įgalinimas. Ambasadoriai žada, jog 2022-ieji Prienuose bus įdomūs ir įsimintini. „Dar prieš vasarą labai tikimės pasiekti visus rajono gimnazistus, supažindinti juos su Jaunimo metų renginiais ir paskatinti jaunus žmones į juos įsitraukti. Viena iš užduočių šiemet – prisidėti prie miesto šventės organizavimo ir padaryti ją kuo artimesnę jauniems žmonėms. Tikrai įdomi laukia ir jau trečius metus organizuojama Jaunimo diena. Na, o rudenį vėl atidarysime parodą „Po grindim“, kurią praėjusiais metais aplankė apie 600 žmonių“, – netolimos ateities planais dalijasi Skaistė ir Karolis, pridurdami, jog tai tik pagrindiniai akcentai, tačiau įvairių renginių bus ir daugiau.

Paklausti, ar Jaunimo metų renginiai pasieks ir rajono pakraščiuose gyvenantį jaunimą, ambasadoriai teigia, jog didžiausios idėjos bus įgyvendinamos Prienų mieste, kuris ir yra rajono centras, tačiau įvairios veiklos kaimiškas vietoves pasiekia jau dabar, tad jos tikrai nebus pamirštos. Anot Skaistės ir Karolio, neseniai Atvira jaunimo erdvė pradėjo mobilųjį darbą Šilavote ir Naujojoje Ūtoje ir, kaip pastebi jaunosios kartos atstovai, rajone jaunimo tikrai yra ir jis ateina, bėda ta, jog rajonas yra didelis ir, norint užtikrinti visų apylinkių jaunų žmonių užimtumą, trūksta žmogiškųjų resursų. Siekiant nepalikti už miesto ribų veikiančios jaunuomenės atskirtyje, ambasadoriai žada ieškoti būdų, kaip kaimiškų vietovių jaunimas galėtų lengviau pasiekti renginius ir kitas veiklas Prienuose. „Neseniai gerosios patirties ir žinių teko semtis Elektrėnuose ir kas mums labai patiko, jog ten į kaimiškas vietoves atvyksta daug jaunimo darbuotojų. Mano nuomone, norint įgalinti ne tik miesto, bet ir jo apylinkių jaunimą, mums labai trūksta su juo dirbančių žmonių“, – mintimis dalijasi K. Pūkas.

Įvairios apklausos rodo, jog jaunimo entuziazmas dalyvauti įvairiose veiklose vis labiau blėsta. Kalbėdama apie situaciją Prienų krašte, S. Radžiūnaitė pastebi, jog patys jaunuoliai į organizuojamas veiklas retai įsitraukia, juos reikia „pastūmėti“. Kita vertus, anot ambasadorės, jauni žmonės idėjų tikrai turi, o ir veikti yra ką, tačiau Lietuvoje jaunimo politikai skiriamas finansavimas yra labai mažas, todėl ne viską pavyksta išpildyti, kad jaunuoliai įsitrauktų į sukurtas patrauklias veiklas. „Jauni žmonės į įvairias veiklas ar organizacijas neateis per mėnesį, bet, jeigu jie žinos, kad kas nors įdomaus vyksta, anksčiau ar vėliau tikrai prisijungs“, – įsitikinęs ir K. Pūkas.

Tiesa, jaunimo sąvoka apima 14–29 m. žmones, tačiau, ambasadorių teigimu, kai kalbama apie jaunimo užimtumą Prienų krašte, didžiausias dėmesys skiriamas paaugliams, mat „vyresnis“ jaunimas po studijų dažniausiai pasilieka didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Paklausti, kaip į didmiesčius nutekėjusius jaunuosius protus būtų galima sugrąžinti į gimtąjį kraštą, Skaistė ir Karolis pripažįsta, jog jaunimo organizacijos čia mažai ką gali padaryti… Kaip pastebi jaunieji ambasadoriai, studijas baigusiems žmonėms susigrąžinti nebepakanka tik renginių, jiems reikalingos platesnės galimybės (kurti verslus, turėti darbo vietą), todėl šiuo klausimu turi daugiau padirbėti savivalda. „Mano nuomone, dar gyvendami Prienuose, jaunuoliai „nuskanuoja“ miestą ir pamato, kad čia nėra jiems aktualaus naktinio gyvenimo. Taip jauni prieniškiai ir atitrūksta nuo savo krašto ir pasilieka studijų mieste. Norint, jog šie dažniau parvyktų namo, o vėliau ir visam sugrįžtų, reikėtų plėsti studentiško amžiaus jaunimo laisvalaikio galimybes. Dar vyresniems aktualios palankios sąlygos gyventi: kurti šeimą ir dirbti, įsigyti būstą. Visi matome, jog savivaldybė į tai po truputį investuoja: renovuoja darželius, tvarko parkus, kitas viešąsias erdves“, – mintimis dalijasi jaunimo atstovas.

Karolis ir Skaistė taip pat džiaugiasi, jog jaunimo savirealizacijos svarbą supranta ir vietiniai verslai, kurie, pagal galimybes, noriai prisideda prie įvairių jaunimo iniciatyvų, tad tikisi, jog įvairios pagalbos sulauks ir organizuojant Jaunimo metų renginius.

O pačiam jaunimui šia proga ambasadoriai linki ieškoti, atrasti ir dalyvauti. „ Jaunimo metai minimi visoje Lietuvoje, tad, jeigu Prienų krašto veiklos nesudomins, tikime, kad netolimose savivaldybėse jaunimas tikrai ras sau aktualių renginių ir kitų užsiėmimų“, – sako Skaistė ir Karolis.

Rimantė Jančauskaitė