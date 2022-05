Augančios Veiverių seniūnijos gyventojams reikia daugiau patogumų

Gegužės 6 d. į ataskaitinį susirinkimą už 2021 metų veiklą pakvietė Veiverių seniūnija. Seniūnui susirgus, jo pavaduotoja Audronė Lazdauskienė gausiai susirinkusiems gyventojams ir Savivaldybės vadovams bei Tarybos nariams pristatė seniūnijos vizitinę kortelę, pernai įgyvendintas programas, vykdytus darbus ir įvykusius pokyčius.

Seniūno pavaduotojos A.Lazdauskienės teigimu, vienos iš didžiausių Prienų rajone seniūnijos gyventojų skaičius yra augantis. Veiverių seniūnijos administracijos duomenimis, vien 2021 metais gyvenamąją vietą čia deklaravo 260 gyventojų, t. y. 17 žmonių daugiau nei užpraėjusiais metais. Pastebimai sumažėjo ir pildomų išvykimo į užsienį deklaracijų. Vietovė plyti patogioje geografinėje vietoje, iš jos patogu asfaltu susisiekti su Kauno miestu ir rajonu, nuvykti į darbą, todėl kasmet į seniūniją atsikelia naujų šeimų, tarp jų nemažai auginančių vaikus.

Tai seniūnijai naudinga, nes, daugėjant gyventojų, proporcingai didėja ir lėšos, skiriamos kelių priežiūrai.

Prasta kelių būklė Veiverių seniūnijoje yra bene pagrindinė problema, kurią susirinkime kėlė ir vienkiemių gyventojai, ir prie regioninių kelių gyvenantys žmonės. Į jų klausimus pagal savo kompetencijos sritis atsakė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė ir Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė. Išsakiusiems nepasitenkinimą dėl netvarkomų, duobėtų kelių jie paaiškino, kad Savivaldybė gali remontuoti tik jos pavaldume esančius kelius, už kitų, valstybinių kelių remontą ir priežiūrą yra atsakinga Lietuvos automobilių kelių direkcija, kuriai ir nukreipiami gyventojų prašymai.

Mero teigimu, praėjusiais metais Prienų rajono kelių remontui iš valstybės biudžeto buvo skirta apie 1,5 mln. eurų, kadangi jų nepakako, papildomai Savivaldybė skyrė per 400 tūkst. eurų iš rajono biudžeto, panaši lėšų suma numatyta ir šiemet. Meras pabrėžė, kad lėšos seniūnijų kelių remontui ir priežiūrai bus skiriamos laikantis patvirtintų kriterijų: bus atsižvelgiama į gyventojų skaičių, ar šiais keliais važiuoja maršrutiniai ir geltonieji autobusiukai, ar prie jų veikia verslo ir turizmo įmonės. Keliai ar jų atkarpos, prie kurių tvarkymo 50 proc. lėšų prisidės patys gyventojai, bus tvarkomi prioriteto tvarka, tiesa, A.Vaicekausko nuomone, gyventojams tenkanti lėšų dalis yra didelė, todėl reikėtų ją mažinti.

Pasak A.Lazdauskienės, seniūnija prižiūri beveik 182 km vietinės reikšmės kelių, iš jų asfaltuota kiek daugiau nei 17 km. 2021 metais seniūnijos kelių priežiūrai iš viso buvo skirta 56 279 eurai. Ataskaitos duomenimis, pernai išaugo žvyrkelių greideriavimo darbų apimtys, o žvyravimo ir asfaltbetonio dangos duobių užtaisymo darbų atlikta žymiai mažiau, nei per praėjusius metus. Didėjo išlaidos pralaidų remontui, sniego valymui, žolės pjovimui ir krūmų šalinimui.

2021 m. lėšų kapitaliniam ir paprastajam kelių remontui neskirta. Kelio ženklai buvo įrengiami, atsižvelgiant į esamą poreikį.

Iš viso seniūnijoje yra 288 šviestuvai, pernai jų įrengta 10. Apšvietus kai kurias gatves, jų gyventojams tapo saugiau tamsiu paros metu, visgi jie išsakė pastabų seniūnijai dėl to, kad kai kuriose gatvėse dar liko neekonomiškų šviestuvų, kuriuos reikia suskubti pakeisti į taupančius elektros energiją. Tai nustebino merą, anot jo, apšvietimo modernizavimo darbai rajone seniausiai atlikti.

Atsakydami į gyventojų klausimus ir replikas Savivaldybės vadovai patikino, kad Veiverių kraštas nėra pamirštas, šiemet jame vyks nemažai infrastruktūros atnaujinimo, kraštovaizdžio tvarkymo darbų.

Dvejiems metams į priekį suplanuoti Jūrės kelio remonto ir asfaltavimo darbai. Veiverių miestelio Draugystės g. ir Suvalkiečių g. ketinama įvesti vandentiekio tinklus; Slyvų, Alyvų gatvėse (Leskavos k.) bus įrengtas apšvietimo tinklas, atsiras daugiau šviestuvų Gijos g. (Byliškių k.).

Anot mero, laimėjus projektą ir gavus 90 tūkst. eurų, dar šiemet prasidės Veiverių parko sutvarkymo darbai – bus išpjauti seni, pavojingi medžiai, išvalyti tvenkiniai, nutiesti pasivaikščiojimo takai, įrengtas apšvietimas, pastatyti suoliukai. Prie šių darbų savo lėšomis prisidės ir Savivaldybė. Veiverių ir Skriaudžių kapinėse bus atnaujinami takai ir tvoros. Numatyta sutvarkyti gimnazijos aikštyną. Praėjusiais metais buvo paruoštos patalpos Kalendorių muziejui Skriaudžiuose, šiemet nupirkti jo ekspozicijos sutvarkymo darbai.

Susitikime su rajono vadovais buvo aptartos ir kitos gyventojams rūpimos temos – kokiais kriterijais vadovaujantis seniūnijoms paskirstomos lėšos, kokios galimybės sudrausminti greičio pažeidėjus, kas turėtų atstatyti suniokotus kelio ženklus. Gyventojams nuogąstaujant dėl vietos europinės „Rail Baltica“ geležinkelio trasai parinkimo, meras pasidalino žinia, kad po diskusijų su gyventojais Susisiekimo ministerija pasirinko 6A vėžės alternatyvą. Anot mero, vėžė aplenks Mauručius, anksčiau numatytą jos vietą ketinama šiek tiek pakoreguoti.

Gyventojams buvo aktualu sužinoti, kokios vandentiekio plėtros galimybės jų gyvenamojoje vietovėje. A.Vaicekausko teigimu, centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų įrengimo projektai bus įgyvendinami pagal specialųjį planą iki 2030 m., su juo susipažinti galima seniūnijoje. Tuomet gyventojams, svarstantiems, ar verta įsirengti individualius nuotekų valymo įrenginius, bus lengviau apsispręsti. Viena aišku, aplinkosauginiai reikalavimai griežtės, todėl paprasčiau bus prisijungusiems prie centralizuotų tinklų.

Besidomintieji kultūros paveldo išsaugojimu prašė imtis iniciatyvos dėl Lizdeikių ir Skriaudžių kaimų dvarų išsaugojimo, seniūnijoje esančių, kai kur jau medžiais apaugusių, įvairiais laikotarpiais palaidotų karių kapinių tvarkymo, tinkamesnio Skriaudžių miestelio kultūrinių objektų pozicionavimo ir viešinimo.

Gyventojai, Veiverių seniūnijoje pasigedę šeimininko požiūrio, kai kurias pastabas būtų norėję išsakyti ir pačiam seniūnui V.Ramanauskui.

Naudodamasi proga Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė paragino gyventojus savarankiškai patikrinti savo gyvenamosios vietos adresą Registrų centro interneto svetainėje bei patikslinti deklaruotos gyvenamosios vietos duomenis, jeigu jie yra netikslūs, neteisingi ar neišsamūs. To reikia, kad valstybės institucijoms neužtruktų asmenų gyvenamosios vietos paieška, pvz., teikiant policijos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo ar greitosios medicinos pagalbos, pašto ir siuntų pristatymo paslaugas.

Susirinkime dalyvavęs kraštietis, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Cezaras Pacevičius susirinkusiems priminė, kad nuo šių metų gegužės 1 d. įsigaliojo įstatymas, pagal kurį visi, turintys neįteisintus vandens gręžinius, privalo juos iki 2025 m. balandžio 30 d. įregistruoti Žemės gelmių registre. Asmenims, suskubusiems tai padaryti, bus išduoti leidimai naudoti požeminio vandens išteklius ir jiems nebus taikoma administracinė atsakomybė ir kitos numatytos sankcijos. Dėl dokumentų formų ir jų pildymo reikėtų kreiptis į seniūniją. Veiveriškiai ne tik pastabūs negerovėms, geba apginti savo poreikius, bet ir moka pasidžiaugti tais, kuriems sekasi, kurie buvo rajone pastebėti ir įvertinti už savo darbą. Seniūnijos atstovai pagerbė Metų medike išrinktą Liną Kazlauskienę, Metų moters apdovanojimą gavusią Alvyrą Sventickienę, o Veiverių krašto bendruomenės pasveikino savo kraštiečius Liną Kazlauskienę, Joną Kvietkauską ir Cezarą Pacevičių profesinių švenčių – Medicinos darbuotojų, Florijono (gaisrų sergėtojo) ir Vandentvarkos darbuotojų dienų– proga.

Dalė Lazauskienė