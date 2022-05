Aštuntokas įsitikinęs: smalsumas atveria duris į mokslus 

Williamas Paulas Thurstonas yra sakęs, kad matematika nėra susijusi su skaičiais, lygtimis, skaičiavimais ar algoritmais: tai supratimas. Kiekvienas, mokęsis šio dalyko, patvirtintų, kad iškalti formules nepakanka, norint gliaudyti lygtis lyg riešutus. Todėl vieniems matematika taip ir lieka vien padriki skaičiai, kiti tarp jų įžvelgia loginių bendrumų.

Matematika moko mąstyti

„Revuonos“ pagrindinės mokyklos 8 a klasės mokinys, rajoninių ir respublikinių konkursų ir olimpiadų nugalėtojas Augustas Kurlavičius mano, kad matematika turi savito grožio. Pasak jo, jis slypi paslaptingume, kai pradžioje nesi tikras dėl sprendimo, bet surandi paprastą ir tiesų būdą, kaip jį gauti.

– Man patinka matematika, galbūt, žvelgiant iš šono, ir atrodo, kad joje – tik sausi skaičiai, bet, pradėjus gilintis, aiškintis, pamatai, kad tie skaičiai siejasi, atsiranda kažkoks dėsningumas. Kyla smalsumas, kuris skatina tave mąstyti, ir tai smagus procesas, savotiška kūryba, – sako Augustas.

Jis turi ir atsakymą į klausimą, kodėl kai kurie mokiniai taip bijo matematikos.

– Svarstau, ar matematikos edukacija mokyklose vyksta teisingai. Juk dažniausiai ji pasižymi ne tiek mąstymo lavinimu, kiek formulių kalimu ir jų taikymu. O jeigu tu lavintum loginį mąstymą, tai ne tik gebėtum pritaikyti formules, bet ir suprastum, kaip jos veikia ir konkrečioje srityje, ir gyvenime. Tam apibūdinti tiktų posakis, kad viskas yra ne apie tašką, o apie kelionę, – samprotauja vaikinas, matematikos besimokantis kūrybiškai. Jis panūdęs to paties pamokyti ir savo bendraamžius.

– Augusto mąstymas nestandartinis, prieš imdamasis užduoties, jis pirmiausia susidaro planą, dirba pagal patikrintą metodiką. Be to, jam rūpi, ką jis galėtų pakeisti, kad ir kitiems būtų paprasčiau mokytis. Mielai konsultuoja klasės draugus ir informatikos pamokose,– pastebi „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, A.Kurlavičiaus informatikos mokytoja ekspertė Rasa Alaburdienė.

Aštuntokas drąsiai imasi spręsti ir olimpiadų uždavinius, kurių nėra mokyklinės programos vadovėliuose, tos klasės kurse. Jis pripažįsta, kad ne visos užduotys iš karto pasiduoda, kartais sprendimas ateina į galvą jau po kurio laiko, pavyzdžiui, pamokos metu.

Tapo mokyklos pasididžiavimu

„Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė pasakoja, kad mokinio gabumai matematikoje atsiskleidė dar pradinėse klasėse, kur su juo dirbo mokytoja Danutė Moisejevienė. Jau tuomet jis sėkmingai atstovavo savo miesto mokyklai respublikiniuose žinių patikrinimuose, trečioje ir ketvirtoje klasėse laimėjo pirmąsias vietas Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadoje. Augustas tapo mokyklos pasididžiavimu, jį su mokslo laimėjimais sveikino rajono meras A.Vaicekauskas.

Visgi, anot direktorės, aukštesnėse klasėse tarsi buvo pertrauka, keitėsi matematikos mokytojos ir auklėtojos, teko mokytis nuotoliniu būdu. Tai nesuteikė pastovumo ir tęstinumo, todėl tai, ko pasiekė mokinys, direktorė laiko daugiausia jo paties nuopelnu. Nuo šių mokslo metų rugsėjo Augusto mokytoja ir auklėtoja tapo stipri matematikė Kristina Kravčenko.

Aštuntoko Augusto Kurlavičiaus mokslo laimėjimų, ypač matematikos srityje, sąrašas išties įspūdingas ir džiuginantis.

Anot mokytojos R.Alaburdienės, nors praeityje mokykla galėjo didžiuotis ir kitais auklėtiniais, kurie buvo patekę į respublikines olimpiadas, tačiau, ko gero, nebuvo nė vieno, kuris būtų per vienerius mokslo metus nuskynęs tiek daug „laurų“. „Metai nėra trumpas laikotarpis,“ – į tai sureaguoja Augustas.

2021–2022 mokslo metais A.Kurlavičius laimėjo pirmąsias vietas Lietuvos mokinių fizikos, informatikos olimpiadų rajoniniuose turuose, tapo Tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ savivaldybės ir respublikinio etapų nugalėtoju. Buvo pirmas matematikos konkurse „Olimpis 2021 – Rudens sesija“, pasiekė pirmąjį žinių lygmenį Tarptautinėje matematikos olimpiadoje „KINGS“.

Aštuntokas taip pat pelnė antrą vietą iš visų dalyvių 33 – iajame Respublikiniame prof. Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkurse, kurį rengė Kauno technologijų universitetas. Prizinę vietą jis iškovojo tarp vyresnių klasių mokinių, tuo nustebindamas konkurso organizatorius. Augustas mano, kad prie to prisidėjo ir jo žingeidumas, paskatinęs pasisemti matematikos žinių iš aukštesnių klasių vadovėlių ir interneto.

Dar laukiama Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“, kuriame Augustas taip pat dalyvavo, rezultatų.

Pakviestas į tarptautinę informatikos olimpiadą

Visgi, ko gero, pats reikšmingiausias Augusto Kurlavičiaus pasiekimas yra Lietuvos mokinių informatikos olimpiadoje laimėta antra vieta.

– Šiemet Augustas vienintelis iš Prienų rajono mokyklų pateko į Lietuvos mokinių informatikos olimpiados trečiąjį etapą ir kartu su Lietuvos komanda buvo pakviestas atstovauti savo šaliai Tarptautinėje jaunimo informatikos olimpiadoje Ukrainoje. Tai tikrai nėra dažnas atvejis, kad kartu su devintokais ir dešimtokais iš prestižinių šalies mokyklų, kuriose kai kurie dalykai mokomi sustiprintai, būtų atrinktas ir pagrindinės mokyklos aštuntokas, – didžiuojasi mokiniu R.Alaburdienė.

Jos teigimu, respublikinėje informatikos olimpiadoje mokinys ne tik laimėjo antrąją vietą, bet ir pelnė optimistiškiausio dalyvio prizą, kurį įsteigė buvę olimpiadų dalyviai, dabar jau verslininkai.

– Pirmą dieną Augustas labai ilgai dirbo prie vieno uždavinio ir nespėjo deramai atlikti kitų užduočių, todėl buvo nusiminęs. Patariau jam neskirti tiek daug laiko vienai užduočiai, o imtis kitų, antrą dieną jis taip ir padarė. Iš trijų uždavinių du atliko pilnai, paskutinio – daugiau nei pusę. Komisijai įspūdį paliko tai, kad antrą dieną jis sugebėjo surinkti beveik 200 daugiau taškų negu pirmą dieną, – sakė mokytoja.

Tiesa, dėl vykstančio karo surengti tarptautinę olimpiadą Ukrainoje yra nesaugu, todėl gali būti, kad ji vyks per nuotolį. Bet kokiu atveju, anot mokytojos, dalyvavimas joje, darbas komandoje Augustui bus svarbi patirtis.

Programuoja, kuria kompiuterinius žaidimus

Informatikos mokytoja ekspertė, Informacinių technologijų mokytojų asociacijos vadovė, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET tarybos narė Rasa Alaburdienė stengiasi Augustą supažindinti su platesnėmis informacinių technologijų pritaikymo galimybėmis, praplėsti jo akiratį, skiria jam aukštesnio lygio užduotis, nei priklausytų pagal programą.

Pasak A. Kurlavičiaus, jis papildomai lanko informatikos būrelį, yra perpratęs C++ programavimo kalbos pagrindus bei toliau šioje srityje gilina žinias. Yra sukūręs įvairių matematinių algoritmų bei porą kompiuterinių žaidimų.

Tą dieną, kai lankiausi mokykloje, vyko nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai, jų metu iškilo problema, visoje Lietuvoje „užlūžo“ kompiuteriai. Augustas rado sprendimą: kad nereikėtų vieno mygtuko spaudyti pirštu, sukūrė šį veiksmą atliekančią programą.

– Tai – mokinys, kuriam patinka išbandyti naujus dalykus. Žinai, kad, jam kuo nors susidomėjus, darbas vyks sklandžiai: programuosim, piešim, konstruosim, – gerai apie mokinį atsiliepia R.Alaburdienė.

Ne vien „tiksliukas“…

Šią savaitę vykusioje rajoninėje lietuvių kalbos 5–8 klasių olimpiadoje mokinys užėmė pirmąją vietą. Tai patvirtina, kad A.Kurlavičius nėra susikoncentravęs vien į tiksliuosius mokslus.

Augustas nuo pradinių klasių lanko kryptingo meninio ugdymo programą, šiais mokslo metais tapo Respublikinio mokinių meninių dirbinių parodos-konkurso „Žiemos improvizacija. Žiemos portretas“ laureatu. Pats jis kuklinasi nesantis aktyvus piešėjas, tik kartais užsinori papiešti Dvariuko kraštovaizdį – gyvenamoji vieta jam itin miela.

A.Kurlavičius ne tik gerai mokosi, bet ir sportuoja, lanko lauko teniso treniruotes Prienų kūno kultūros ir sporto centre, mokinių sporto turnyruose yra laimėjęs prizinių vietų. Šios sporto šakos žaidimo pagrindus jam suteikė reikli trenerė Angelė Redeckienė, kuriai Augustas skiria dėkingumo žodžius.

Taip pat vaikinas lanko gitaros pamokas Prienų meno mokykloje. Jį galima išvysti grojantį įvairiuose koncertuose ir renginiuose.

Gabiam mokiniui linki aukšto skrydžio

Mokykla Augusto Kurlavičiaus pasiekimų aprašymą pateikė Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract klubo jaunųjų talentų ugdymo projektui „Sėkmės inkilėlis“, jo kandidatūra atrinkta ir Augustas pretenduoja gauti verslininkų paramą, skirtą gabiems vaikams.

Paklaustas apie savo ateities planus, Augustas Kurlavičius sako:

– Man Prienai brangūs ir gražūs, bet nuo kitų mokslo metų mokysiuosi Kauno technologijos universiteto gimnazijoje. Aišku, gaila palikti savo miestą, mokyklą, klasės draugus ir mokytojus, apgailestauju, kad joje negaliu baigti 12-kos klasių. Juk „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje mokausi nuo nulinės klasės.

Mokytojos R.Alaburdienės teigimu, gabiems vaikams KTU gimnazijoje sukurtos itin geros sąlygos ugdytis, matematika ir kiti dalykai mokomi sustiprintai. Todėl ji tikisi, kad Augustas šioje ugdymo įstaigoje turės geriausias galimybes augti su savo pajėgumo mokiniais, jam atsivers tokių galimybių, apie kurias jis nenumano. Aštuntokas bus priimtas į gimnaziją be stojamųjų egzaminų, nes pagal surinktus turnyrų balus jis pateko tarp 15-kos mokinių, kuriems neprireiks atrankos.

– Neturiu plano ateičiai, tačiau šiuo metu man patraukliausia matematiko profesija. Įvairių hipotezių matematinis įrodinėjimas mane labai domina, ir tikrai norėčiau to imtis ateityje, – yra sakęs Augustas Kurlavičius. Visgi jį traukia ir informatikos mokslai, kurių pritaikymas universalus.

– Mums visiems smagu, kad pažinome Augustą, kad „Revuonos“ pagrindinė mokykla tapo jo gyvenime atspirties tašku. Linkime jam skristi aukštai ir toli, – pasiekti savo gyvenimo tikslą mokiniui linki mokyklos direktorė I. Balčiukynienė ir jos pavaduotoja, informatikos mokytoja R.Alaburdienė.

Dalė Lazauskienė