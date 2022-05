Kaimo turizmo sodyboje skambėjo Bethoveno simfonija

Praėjusią savaitę iš kaimo turizmo sodybos „Šaltupis“ netoli Išlaužo sklido šioje aplinkoje neįprasti klasikinės muzikos garsai: penktadienio pasirodymui Kauno valstybinėje filharmonijoje skirtą programą sodybos erdvėse repetavo jaunimo simfoninis orkestras „Die Jungen Further Streichholzer“, atvykęs iš Vokietijos.

– Turimų kontaktų dėka galėjome pasirinkti tai, kas geriausia: sodyboje labai jauku, rami aplinka, mums pasisekė, kad esame čia, – kalbėjo orkestro vadovas Bernd Muller, su 50-ties muzikantų grupe viešėjęs Lietuvoje.

Pokalbyje su juo vertėjavo vienas iš muzikantų Elias Elsner. Vaikinas turi lietuviškų šaknų ir labai stengiasi kuo daugiau kalbėti gimtąja kalba, kad patobulintų savo įgūdžius. Jo teigimu, orkestro muzikantai gyveno ir dirbo „Šaltupio“ sodyboje visą savaitę ir liko patenkinti sudarytomis sąlygomis: gamtos apsuptyje jie galėjo groti nevaržomai, iki pat vėlumos, o darbuotojai pasistengė, kad svečiai jaustųsi patogiai. Laisvą laiką nuo repeticijų muzikantai skyrė Lietuvos pažinimui: lankėsi Vilniuje, Kaune, keliavo garsiuoju Panemunės pilių maršrutu.

– Mums viskas Lietuvoje labai patiko – ir gamta, ir žmonės, ir bendravimas, – patikino pašnekovai, kurie viliasi kada nors dar kartą sugrįžti į Lietuvą su nauja programa.

Koncertui filharmonijoje jie parengė programą kartu su Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos choru, vadovaujamu Vilmos Masienės. Tai – pirmas bendras abiejų kolektyvų projektas, skirtas Kauno – Europos kultūros sostinės 2022 dienoms.

– Muzika sujungia skirtingų tautybių žmones, todėl itin svarbu, kad jaunimas keliautų, susipažintų su savo bendraamžiais, bendrautų ir muzikuotų kartu, – pabrėžė orkestro vadovas ir dirigentas Bernd Muller.

Meno ryšiai užmegzti Niurnbergo lituanistinės mokyklos vedėjos Gitanos Elsner ir jos sūnaus Elias iniciatyva. Elias Elsner pasakojo, kad orkestro iš Vokietijos viešnagė Lietuvoje buvo suplanuota dar prieš dvejus metus, kuomet Kauno jėzuitų gimnazijos, kurioje ilgą laiką dirbo jo mama, choras pakvietė kolektyvą į chorų festivalį. Visgi pandemija sužlugdė bendrus pasirodymus, o šiemet buvo susitarta dėl mažesnio formato renginio kartu su Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mišriu choru.

Abu kolektyvai pasirinktus kūrinius repetavo atskirai ir tik generalinės repeticijos metu sujungė į bendrą programą, tačiau tai, pasak Bernd Muller, nebuvo problema, nes jaunimas mėgsta iššūkius.

„Die Jungen Further Streichholzer“ jaunimo orkestras susikūrė prieš 40 metų, pradžioje buvo grojama vien styginiais instrumentais, ilgainiui orkestras išaugo iki trijų kolektyvų, kuriuose yra per 80 muzikantų. Pasak Elias Elsner, į Lietuvą atvyko mažasis simfoninis orkestras.

Furtch mieste, netoli Niurnbergo, veikiantis orkestras yra pusiau mėgėjiškas, tik dalis muzikantų studijuoja privačiai pas dėstytojus. Altu grojančiam Elias yra patrauklu tai, kad kolektyvas yra novatoriškas, nuolat mokosi naujų kūrinių, o tai itin praplečia muzikinį akiratį. Orkestre muzikuoti vaikai pradeda nuo 8 metų. Per metus „Die Jungen Further Streichholzer“ kolektyvai parengia keturias programas ir vieną koncertą vaikams.

Bernd Muller sako, kad dirbti su jaunatvišku kolektyvu vienas malonumas, jis ir pats nuo 12-kos metų šiame kolektyve užaugo kaip muzikantas, o prieš 18 metų perėmė vadovavimą jam.

Koncertui Lietuvoje orkestras kartu su lietuvių choru paruošė įspūdingą programą, į kurią buvo įtraukti šiuolaikiniai ukrainiečių, anglų, lietuvių ir vokiečių klasikinės muzikos kompozitorių kūriniai.

– Muzika yra labai paveiki, joje slypi didelis emocinis krūvis. Mūsų programos akcentas yra L. van Beethoveno „Simfonija Nr. 5 c-moll“ – tai kūrinys, jungiantis tautas. Toks ir yra mūsų tikslas per muziką suvienyti tautas, nešti taiką, – teigė Bernd Muller.

Anot jo, karas Ukrainoje jautriai palietė ir meno srities atstovus, todėl programa buvo papildyta ukrainiečių kompozitoriaus M. Skoryk kino filmui sukurta „Melodija“.

Su užsidegimu orkestras atliko ir R. Varno aranžuotą lietuvių liaudies dainą „Lėk gervė“, ir kitų populiarių lietuvių autorių V.Augustino, G.Kuprevičiaus, A.Kulikausko, L.Vilkončiaus kūrinius. Koncertas filharmonijoje sulaukė pasisekimo, beje, žiūrovai į jį pakviesti nemokamai.

Gaila, kad šis pasirodymas tebuvo vienintelis Lietuvoje. Tačiau neatmetama galimybė Kauno Gruodžio konservatorijos mišrų chorą pasikviesti į Vokietiją.

Jaunimo simfoninis orkestras yra gavęs ir daugiau kvietimų pasirodyti Lietuvos miestų scenose, tačiau kolektyvo atvykimą iš Vokietijos riboja finansinės galimybės. Šią koncertinę išvyką finansavo patys orkestro nariai. Tačiau, kaip pažymėjo kolektyvo vadovas, jiems labai svarbu pasidalinti savo atliekama muzika ir su kitų šalių klausytojais. Dėl to negaila nei savo laiko, nei lėšų. Kaimo turizmo sodybos savininkas Raimondas Puišys pasidžiaugė, kad svečiai iš Vokietijos buvo apsistoję būtent „Šaltupyje“. Sodybai, šiemet mininčiai 15-kos metų nuo įsikūrimo sukaktį, tai svarbus įvertinimas.

Jis svarsto, kad šeimos verslui išsilaikyti, ypač pandemijos sąlygomis, padėjo ne vienerių metų įdirbis, plečiant pažinčių ratą. Gintarei ir Raimondui Puišiams nuo pat sodybos atidarymo verslas yra neatsiejamas nuo kultūrinės misijos, jie yra mėgėjų teatrų, bardų festivalių, fotografijos parodų rengėjai ir mecenatai. Neformalioje aplinkoje vykstantys renginiai sukviečia daugybę žmonių iš skirtingų šalies kampelių, jų sodyba atvira vaikų vasaros, muzikinėms stovykloms, sąskrydžiams ir kitiems susibūrimams.

Šiuo metu šeimininkai gyvena tradicinio mėgėjų teatrų festivalio „Šaltupis“ organizaciniais rūpesčiais – šių metų gegužę festivalis teatro gerbėjus sukvies jau keturioliktą kartą.

Dalė Lazauskienė