Pasaulinės kultūros dienos proga – kultūros darbuotojų šventė

Pasaulinės kultūros dienos, minimos balandžio 15 d., išvakarėse Prienų kultūros ir laisvalaikio centre įvyko šiai dienai skirta šventė „Baltas paukštis“. Prienų r. savivaldybės iniciatyva jau ne pirmus metus yra rengiamas konkursas „Metų kultūros darbuotojas“, apdovanojamas nemažas būrys kultūros srities darbuotojų, pasirūpinama gražiu reginiu žiūrovams. Džiugu, kad po pertraukos ši šventė ir vėl galėjo įvykti.



Į Kultūros centro salę ji sugrįžo su pasipuošusių žiūrovų šurmuliu, su daugybe gėlių puokščių jų rankose, įskriejo drauge su Vytautės Radzevičiūtės atliekama daina „Baltas paukštis“. Juk kultūra, kaip ir paukščių skrydžiai, kasdien skraidina mus į meno, pažinimo, tradicijų ir gerų emocijų tolius. Pagerbti kultūros darbuotojų susirinko daug garbių svečių, atvyko rajono vadovai, kultūros rėmėjai, kultūros darbuotojai ir kultūrai neabejingi žiūrovai.

„Prienų rajono savivaldybės „Metų kultūros darbuotojo“ apdovanojimas ir padėkos raštai skiriami Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbuotojams už profesinės veiklos nuopelnus, vadovaujamų meno mėgėjų kolektyvų pasiekimus, indėlį į regionų politikos įgyvendinimą Prienų rajone, meninės saviraiškos, kultūros tradicijų, pilietinių vertybių puoselėjimą ir ugdymą“, – priminė šventės režisierė ir vedėja Zita Kuzminskienė.

Prienų rajono kultūros ir kitos įstaigos bei bendruomenės šiemet pasiūlė apdovanoti 9 kandidatus, iš kurių komisijai ir teko išrinkti Metų kultūros darbuotoją. Misija nelengva – visos kultūros įstaigos ir per pandemiją nenuleido rankų, dirbo, stengėsi, tad ir gerų kultūros darbuotojų mūsų krašte nestinga. Tuo savo kalboje pasidžiaugė ir Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. O nugalėtoja tapo Živilė Rusevičienė, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kultūros projektų ir edukacinių programų vadovė, jaunimo darbuotoja, jaunimo projektų koordinatorė. Apdovanojimus – specialiai šia proga sukurtą atminimo prizą, piniginę premiją ir puokštę gėlių – Živilei įteikė Prienų r. savivaldybės

meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ir Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis. Atrodo, kad tokiu sprendimu nenusivylė ir žiūrovai, ypač po Živilės kalbos, kviečiančios telktis bendruomenes, kultūros įstaigas ir drauge nuveikti daug gražių darbų savo miestui – salėje skambėjo aplodismentai. Šis apdovanojimas nudžiugino ir visą Kultūros centro kolektyvą, negailėjusį Živilei komplimentų ir gražių epitetų: kūrybinga, puoselėjanti kultūros vertybes, labai žingeidi, nuolat besimokanti, maloniai bendraujanti, tolerantiška, visada turinti kūrybinių idėjų, darbšti, linkusi padėti, draugiška, empatiška, miela kolegė bei bendražygė.

Tačiau apdovanojimai ir dėmesys buvo skirti ne tik nugalėtojai. Visi nominantai buvo pagerbti gėlėmis, padėkos raštais, scenoje netrūko gražių kalbų, jautrių žodžių, apkabinimų, jaukios nuotaikos ir plojimų.

Na, o žiūrovai taip pat neliko be savojo „apdovanojimo“. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis-koncertas „Graži ir ta galinga“ nepaliko abejingų ir puikiai vainikavo kultūros darbuotojų šventę.

Živilė RUSEVIČIENĖ: „Apdovanojimą priimu kaip ženklą, kad kultūra atvira naujiems kūrybiniams vėjams“

Iš karto po šventės – keli klausimai konkurso „Metų kultūros darbuotojas“ nugalėtojai Živilei Rusevičienei.

Živile, dar kartą dideli sveikinimai. Sakyk, ar svarbiau būti nominuotai kolegų, ar išrinktai komisijos?

Pernai metais, kai Kultūros dienos renginio su apdovanojimais buvo nuspręsta nedaryti dėl karantino, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kolektyvas viduje vertino ir rinko geriausią metų kultūros darbuotoją. Šis titulas atiteko man ir mano kolegei Daivai Radzevičienei. Buvo smagu pajusti, kad esi gerbiama tarp savo kolektyvo kolegų, kad vertinamas indėlis į įstaigos veiklą. Šie metai buvo iškilmingesni, nes įvertino ne vien mane delegavusi komanda, bet ir garbinga komisija. Buvo garbė jau vien pakliūti į puikių kultūros srities kolegų sąrašą, o būti išrinktai geriausia išties labai netikėta, bet, žinoma, malonu.

Kiek Tau asmeniškai svarbus šis Kultūros darbuotojo apdovanojimas?

Priimu kaip ženklą, kad kultūra yra jauna ir atvira naujiems kūrybiniams vėjams, kas signalizuoja, jog einu tinkama linkme. Toks įvertinimas, žinoma, įpareigoja ir skatina pasitempti, pateisinti lūkesčius ir jokiu būdu neužmigti ant laurų. Svarbiausia siekti atlikti darbus geriau, nei atlikai vakar ir taip keliauti pirmyn, o ne stengtis kažkam kažką įrodyti ar konkuruoti. Labai tikiuosi ir linkiu, kad Prienuose atsiras daugiau impulso bendradarbiavimui tarp kultūros įstaigų, daugiau atviro ir bendrais tikslais, pasitikėjimu grįsto darbo.

Pristatant Tavo veiklą scenoje, buvo išvardinta daug Tavo darbų ir nuopelnų. Jei reikėtų išrinkti Tau pačiai labiausiai patikusį projektą, kas tai būtų ir kodėl?

Sunku išskirti vieną konkretų, čia kaip išskirti, kuris vaikas mylimiausias. Visur ir visada planuodama darbus ieškau prasmės. Šiuo atžvilgiu, daugiausia prasmės yra jaunosios kartos kultūriniame švietime, į kurį labiausiai orientuotas projektas – Kūrybinės dirbtuvės „Pasaką kuria vaikai“, kuriame kiekvienais metais vyrauja vis kita tema. Šiais metais sieksime išlaisvinti vaikų kūrybiškumą, pasitelkdami šiuolaikinio cirko žanrą. Cirkas tobulina fizinius, kūrybinius bei kognityvinius vaikų gebėjimus. Šiuolaikinis cirkas yra

demokratiška meno forma, kurios neriboja amžius ar sugebėjimai, tačiau, puikiai papildo kasdieninį gyvenimą ir kultūrinį lauką. Prienuose rugpjūčio 8-11 ir 13 dienomis vaikai turės užsiėmimus su šiuolaikinio cirko „Cirko sapiens“ mokytojais ir pasiners į šiuolaikinio cirko pasaulį bei galės išvysti šiuolaikinio cirko spektaklį vaikams. Šis projektas yra jau penktasis ir kiekvienais metais sulaukiame didelio vaikų ir jų tėvelių susidomėjimo, kas maloniai nuteikia, kad Prienų jaunoji karta auga žingeidi ir atvira kultūrai.

Esi jaunimo erdvės „Prienas“ veidas, įkvėpėja, šeimininkė. Ir dėl to nuolatos bendrauji su jaunimu. Šventės proga vertėtų klausti, kas labiausiai patinka dirbant šioje srityje, bet paklausiu priešingai: ko pasigendi erdvėje „Prienas“?

Taip, šis darbas labiausiai žavi tuo, kad čia tiesiai šviesiai matai, kas domina jaunimą, kas ne, jie yra grynuoliai ir dar nėra linkę į įvairius socialinius žaidimus, kuriuose gyvena vyresni žmonės. Džiugina gaunamas atgalinis ryšys, mes tampame kaip komuna, kuri duoda abipusį augimą ir pagarbą. Smagu, kai matai, kaip jaunuoliai skleidžiasi ir auga. Tai motyvuoja ir mane pačią judėti pirmyn, kad galėtum būti pavyzdžiu, palaikyti juos. O ko trūksta, tai vienareikšmiškai didesnių erdvių jaunimo veiklai. Turime daug sumanymų, bet labai mažai fizinės vietos. Taip, kartais tai skatina think outside the box, bet kartais tai slegia. Pamąstymų, žinoma, yra ir šia linkme – rašome ir įgyvendiname projektus ir bet kokiu atveju judame tik pirmyn.

Ačiū ir sėkmės Tau.

Rasa Žemaitienė

PKLC komunikacijos specialistė