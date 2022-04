Savivaldybių gerovės indeksas: geriausi įvertinimai švietimo kokybės srityje

Paskelbtas Vilniaus politikos analizės instituto (VPAI) sudarytas Savivaldybių gerovės indeksas, kuriame Prienų rajono savivaldybė tarp 60 savivaldybių iš 44 vietos per metus pakilo į 36 vietą (3 balai), o Birštono savivaldybė užėmė 16 vietą (3,7 balo), 2020 m. ji buvo 19-ta. Tarp kaimiškųjų savivaldybių Prienų rajono savivaldybė yra 14-ta, o tarp kurortų Birštono savivaldybė yra trečia.

Geriausiai buvo įvertinta Vilniaus miesto savivaldybė, kuriai skirta 6,5 balo. Antroje vietoje atsidūrė Klaipėdos rajono savivaldybė, surinkusi 5,4 balo, trečioje – Neringos savivaldybė (5,4 balo).

Skelbiamo 2021 metų Savivaldybių gerovės indekso skaičiavimuose naudoti viešai prieinami 2020 metų oficialiosios statistikos duomenys iš Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos užimtumo tarnybos, Higienos instituto, Švietimo valdymo informacinės sistemos.

Bendras indeksas sudarytas iš socialinio saugumo, fizinio saugumo, gyvybingos ekonomikos, švietimo kokybės ir sveikos demografijos komponentų.

Geriausiai Prienų rajonas įvertintas švietimo kokybės srityje. Pagal šį rodiklį Savivaldybė tarp visų šalies savivaldybių užima 17 vietą (6,9 balo), nuo 2020 metų reitingo lentelėje ji pakilo aukštyn per 15 pozicijų. Birštono savivaldybė pagal švietimo kokybės rodiklį stovi dar aukščiau –9 vietoje (7,4 balo).

Reitingo sudarytojai šioje srityje vertino švietimo prieinamumo rodiklius: nelankančių mokyklos privalomo mokytis amžiaus vaikų dalis; ikimokyklinio vaikų ugdymo aprėptis; mokinių dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo programose. Taip pat buvo vertinami švietimo rezultatų rodikliai: įstojusiųjų į kolegijas ir universitetus dalis nuo bendro tų pačių metų abiturientų skaičiaus ir brandos egzaminų (lietuvių k. ir matematikos) rezultatai (surinkusiųjų 51–100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis).

Pagal socialinio saugumo rodiklius (socialinės paramos gavėjų, nemokamą maitinimą gaunančių vaikų ir ilgalaikių bedarbių skaičių, moterų/vyrų užimtumo santykį, skurdo rizikos lygį) Prienų rajono savivaldybė reitingo lentelėje yra 31-a (per metus pakilo aukštyn 7 pozicijomis), o Birštono kurortinė savivaldybė –17-ta (nukrito žemyn per devynias vietas).

Vertinant gyventojų fizinio saugumo sąlygas atskirose savivaldybėse, buvo analizuojami saugumo keliuose, nusikalstamumo, medicinos pagalbos prieinamumo, mirštamumo nuo neužkrečiamų ligų rodikliai. Prienų rajono savivaldybėje akivaizdžios pažangos šioje srityje nepasiekta, 2021 m. reitinge ji liko 53-a (2020 m. – 54 vieta). Birštono savivaldybė iš 25 vietos pakilo į 15- tą.

Pagal gyvybingos ekonomikos rodiklį (darbo užmokestį, veikiančių įmonių skaičių, tiesiogines užsienio investicijas, užimtumo lygį) Prienų rajono savivaldybė tarp šalies savivaldybių yra 44-ta, Birštono savivaldybė – 17-ta.

Siekiant įvertinti sveikos demografijos komponentą, buvo matuojami šie statistikos rodikliai: demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje, netto migracija (balansas tarp atvykusiųjų ir išvykusiųjų asmenų). Abiejų savivaldybių gerovės indeksas per pastaruosius metus keliomis pozicijomis suprastėjo: Prienų rajono savivaldybė užima 37 vietą, o Birštono savivaldybė – 39.

Kartu su naujausiais 2021 m. rodikliais pristatyti ir 2016–2021 m. savivaldybių gerovės indekso pokyčiai. Prienų rajono ir Birštono savivaldybėms jie ganėtinai palankūs.