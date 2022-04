Apie moters higieną

Intymi moters higiena suteikia ne tik švaros ir komforto pojūtį, bet ir gerą sveikatą. Netinkama priežiūra sukelia įvairių problemų. Kokios pagrindinės klaidos ir kaip jų išvengti? Konsultuoja „Gijos Klinikų“ akušerė-ginekologė prof. Eglė Bartusevičienė.

– Kodėl tekančiu vandeniu praustis geriau nei netinkamu prausikliu?

– Siekiant palaikyti normalią makšties mikrofloros rūgštinę terpę, praustis derėtų ne per dažnai ir naudoti tik tam skirtas prausimosi priemones. Neretai moterys prausia tarpvietę kūnui skirtu prausikliu ar muilu, tačiau taip suardoma natūrali makšties mikroflora.

Įprastas prausiklis netinka intymiai higienai, nes lytiniams organams reikalinga pH 3.8–4,5, kuri stabdo mikroorganizmų dauginimąsi. Neturint tinkamo prausiklio derėtų apsiplauti drungnu tekančiu vandeniu.

Beje, prausikliuose esančios cheminės medžiagos, dažikliai, kvapai gali sudaryti palankią terpę atsirasti pienligei ar bakterinei vaginozei.

– Ne visoms žinoma, kaip teisingai derėtų praustis…

– Prausti derėtų tik išorinius lytinius organus, o makštis išsivalo pati. Plaunant ar šluostant tarpvietę, vandens srovę nukreipkite išangės (nugaros) link, o ne atvirkščiai, tada išvengsite nepageidaujamų bakterijų. Geriausia tai atlikti duše (ne gulint vonioje), kad vanduo tekėtų žemyn. Jeigu esate sveika, pakanka nusiprausti kelis kartus per parą, t.y. ryte ir vakare. Ir, žinoma, dažniau atsižvelgiant į tam tikras situacijas (po aktyvios mankštos, prieš ir po lytinių santykių, menstruacijų laikotarpiu, karštomis dienomis ir pan.).

– Kuo pasirūpinti moterims kelionėje?

– Jeigu esate išvykoje ar kelionėje, turėkite drėgnų intymios higienos servetėlių. Rinkitės tas, kurių sudėtyje nėra alkoholio. Tačiau, esant galimybei, verčiau naudoti vandenį, o ne servetėles.

Neretai moterys, sergančios makšties gleivinės uždegimu, prausiasi per dažnai.

Deja, tai atvirkštinis efektas. Tai – klaida. Tokiu būdu labiau kenkiama savo sveikatos būklei, nes išplaunamos gerosios bakterijos.

– Kas dar žinotina dailiosios lyties atstovei?

– Ne mažiau svarbu tinkamai nusišluostyti. Nusiprausus negalima šluostytis šiurkščiu rankšluosčiu, storu standžiu tualetiniu popieriumi.

Šluostykitės švelniu rankšluosčiu, kad šiurkštus audinys nesudirgintų ir nepažeistų jūsų jautrios odos. Priešingu atveju gali atsirasti žaizdelių, kilti infekcijų.

Rankšluostį derėtų keisti kas 2–3 dienas. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį ir į intymios vietos priežiūrą pasinaudojus tualetu – rinktis kokybišką tualetinį popierių be kvėpiklių ir dažų, o šluostytis derėtų tokia pat kryptimi, kaip ir praustis – braukiant nuo priekinės pusės nugaros link.

– Jūsų patarimai apie apatinį trikotažą…

– Gydytojai ginekologai pataria vengti kelnaičių su juostele – tai tiesus kelias bakterijų plitimui. Nedėvėkite sintetinių audinių (nebent trumpą laiką), geriau rinktis orui pralaidų, švelnų, gerai drėgmę sugeriantį apatinį trikotažą, pagamintą iš bambuko, medvilnės ar šilko.

Ir dar. Po maudynių vandens telkinyje ar baseine nebūkite ilgai su šlapiu maudymosi kostiumėliu, nerekomenduojama laukti, kol jis išdžius ant kūno. Tada susilpnėja odos apsauginės savybės, kinta odos pH, – susidaro puikios sąlygos veistis grybeliams bei bakterijoms.

– „Gyvenimo“ laikraštį skaito nemažai brandaus bei vyresnio amžiaus moterų? Į ką svarbu atkreipti dėmesį šiame amžiaus tarpsnyje?

– Pagrindiniai intymios higienos patarimai išlieka tie patys, tačiau kartais dėl menopauzės ar kitų organizme įvykusių pokyčių to gali nepakakti.

Jei atsiranda perštėjimas, dilgčiojimas, sausumo pojūtis, derėtų rinktis priežiūros priemones, papildytas hialurono rūgštimi, naudoti kremus ar žvakutes su hialurono rūgštimi. Vis dėlto, pajutus diskomfortą intymioje zonoje, pirmiausia rekomenduotina pasitarti su gydytoju ginekologu, kuris parinks tinkamiausias priežiūros priemones.

Veronika Pečkienė