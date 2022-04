Domėjosi ugniagesių darbu

Birštono gimnazijos 3 a klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Romos Malinauskienės, dalyvavo netradicinėje pamokoje Prienų gaisrinėje.

Mus pasitiko ir maloniai patalpas ir techniką, gaisrų gesinimo įrangą aprodė PAGD prie VRM Kauno PGV Prienų PGT vyriausiasis specialistas Mindaugas Čiukšys su ugniagesių gelbėtojų komanda. Pamokoje dalyvavo ir vaikučiai iš didvyriškai kovojančios Ukrainos, todėl jiems vertėjavo mokytoja Nijolė.

Buvome supažindinti su gaisrų statistika ir prevencija. Pernai per metus ugniagesiai į iškvietimus vyko per 400 kartų. Mums akcentavo, kad ypač daug žalos gyvajai gamtai padaro žolės deginimas… Buvo įdomu pamatyti, kaip atrodo priešgaisriniai automobiliai, su kuriais netgi pavažiavome.

„Kaip manote, per kiek laiko apsirengia ugniagesys, skubėdamas į iškvietimą?“ – paklausė Mindaugas. Spėliojome įvairiai. O komandos narys Tautvydas apsirengė specialią aprangą per 30 sekundžių – suskaičiavome garsiai. Tada jau leido ir kitiems pabandyti. Čia ir prasidėjo įdomiausia dalis. Prisiminimui turėsime gražių „asmenukių“. Gal kas nors iš mūsų ir panorės tapti ugniagesiu-gelbėtoju, jau du mokiniai iš Birštono sėkmingai darbuojasi šioje tarnyboje.

Nijolė Kvietkauskaitė