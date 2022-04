Prienų „Ąžuolo“ progimnazija įgyvendino Erasmus+ projekto komandų priėmimą Lietuvoje

Kovo 21-25 dienomis Prienų „Ąžuolo“ progimnazija priėmė Erasmus+ projekto „Mokymo gerinimas ir rezultatų pasiekimas per įtraukųjį mokymą“ („Improve Teaching and Achieve Results through Inclusion“) partnerių mokyklų iš Turkijos, Ispanijos, Portugalijos ir Rumunijos mokinių ir mokytojų komandas. Visos savaitės metu progimnazijos projekto vykdymo darbo grupė suplanavo ir įgyvendino turiningas projekto tikslus atitinkančias veiklas. Stengtasi ugdyti mokinių kūrybiškumą gerinant jų pasitikėjimą savimi.



Atvyko 23 žmonių komanda. Pačią pirmąją dieną svečius pasitikome mokykloje. Muzikos mokytojos parengė pasveikinimo programą, buvo pakviestos visų šalių delegacijos, skambant jų nacionalinei muzikai. Mergaitės grojo kanklėmis, dainavo dainas. Tautinius drabužius pademonstravo šokėjai.

Progimnazijos dailės mokytoja projekto mokinių komandoms vedė keramikos ir vėlimo dirbtuves. Susipažinimui tarpusavyje atskirų šalių mokinių komandos buvo įtrauktos į kūrybinius žaidimus, kurių metu sukūrė dėlionę „Pienių žiedai“.

Džiugu, kad buvusi progimnazijos mokinė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Inovatyviųjų studijų instituto direktorė Airina Volungevičienė projekto mokinių komandoms organizavo praktines edukacines veiklas – dirbtuves apie saugų internetą. Pasiskirstę į mišrias tarptautines grupes dalyviai sukūrė savo skaitmeninį identitetą, ieškojo pavyzdžių internete. Grupės pristatinėjo vieni kitiems atliktus darbus, diskutavo tarpusavyje. Diskusijų metu analizuotas klausimas, kokia informacija yra patikima, saugi, kada gali kilti abejonių.

Antradienį mokiniai, dirbdami tarptautinėse komandose, atliko veiklas pagal Kevin Henkes pasakojimą „Chrysanthemum“ (Chrisantema): peržiūrėjo video, darė savo vardo korteles ir kooperatyviai klijavo vardų diagramą, rašė padrąsinančias žinutes kenčiantiems nuo patyčių ir klijavo bendrą plakatą.

Trečiadienį svečiai praleido Alytuje – grožėjosi vietiniais parkais, pamatė aukščiausią pėsčiųjų ir dviračių tiltą. Etnografiniame muziejuje dalyvavo interaktyvioje programoje, žiūrėjo video apie grikius ir skanavo grikinio pyrago. Miesto teatro edukacinė programa „Šviesos ir garso magija“ suteikė galimybę prisiliesti prie aktoriaus darbo ir vaidinti įvairias situacijas.

Ketvirtadienį didžiulė projekto dalyvių komanda lankėsi laikinojoje sostinėje, Kaune. Lėlių teatre žiūrėjome spektaklį „Kudlius ir miško broliai“, apžiūrėjome lėlių muziejų, klausėmės ir stebėjome lėlių gaminimo paslapčių. Atsisveikinimo vakarėlio metu buvo išdalinti sertifikatai, apsikeista dovanomis ir suvenyrais.

Penktadienį vainikavo ekskursijos į Trakus ir Vilnių. Apsilankėme šokolado gamyklėlėje, dalyviai turėjo laimės paskanauti ir patys pasigaminti įvairių saldumynų. Kvalifikuota gidė papasakojo įdomią Vilniaus senamiesčio istoriją, grožėjomės nuostabia miesto architektūra. Mokiniai susidraugavo atlikdami bendras veiklas. Kitas susitikimas vyks Portugalijoje.

Sonata Pikienė

Anglų kalbos mokytoja