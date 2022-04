Veiveriuose plinta geros nuotaikos virusas

Veiveriuose jau beveik pusmetis įgyvendinamas fizinio aktyvumo projektas moterims „Geros nuotaikos SFA“. Veiverių seniūnijos moterys jau ilgam suplanavusios ką veiks pirmadienio ir trečiadienio vakarais – trenerės Daivos Macijauskienės vadovaujamos šokinės ant batuto! Seniūnijos moterims yra sudaryta galimybė du kartus per savaitę minibatutų treniruotėse ir kasdien suvaikščioti ne mažiau kaip 10000 žingsnių. Visos projekto treniruotės yra nemokamos.

„Mens sana in corporae sano“ lotyniškas posakis reiškia „Sveika siela sveikame kūne“ – „Geros nuotaikos SFA“ skatina moteris, mamas rinktis sveikatinamąjį fizinį aktyvumą (SFA) kaip pirmąjį laisvalaikio leidimo būdą ir siekia parodyti, kad judėjimas lygus gerai emocinei savijautai. Veiverių seniūnijos moterys jau seniai garsėja savo fiziniu aktyvumu, nes licencijuotos trenerės Daivos Macijauskienės iniciatyvos dėka moterys turi įvairių sportinių veiklų: minibatutų, pilateso, kūno dizaino treniruotes, žygius po seniūnijos apylinkes, organizuoja renginius, sporto stovyklas vaikams ir moterims.

Kodėl moterys renkasi dalyvauti „Geros nuotaikos SFA“? Vienų tikslas – dydžiu mažesnė suknelė, kitų – sutvirtėjęs kūnas ir sumažėję skausmai, trečių – išaugęs pasitenkinimo savimi ir savo jėgomis jausmas.

Paskaičiuota, kad 10 000 žingsnių kasdien padeda sudeginti apie 300 kcal. Jeigu vaikščiojimas ne prie širdies, šį kalorijų atitikmenį galima rinktis sudeginti ir kita aktyvia fizine veikla – važiavimu dviračiu, bėgiojimu, plaukimu, šokiais.

Vienos per 3 mėnesius numeta 4, 7 ar 9 kg viršsvorio, kitos įgunda per dieną nužingsniuoti 18000–19000 žingsnių, trečios patiki, kad joms nėra neįmanomų dalykų. O svarbiausia, kad visos be išimties laimi gerą nuotaiką! Sportuojančių moterų amžius yra nuo 16 iki 68 metų. Taigi amžius čia ne riba, nes kiekvienai yra sudaroma galimybė individualiai reguliuoti savo fizinį krūvį. O sportuojančias moteris prižiūri profesionalių sporto medikų komanda.

Projektas įgyvendinamas dešimtyje Lietuvos savivaldybių, todėl dalyvės turi galimybę pasivaržyti dėl prizų su kitų miestų ar miestelių moterimis. Kiekviena dalyvė projekte gali dalyvauti nuo 3 iki 6 mėnesių. Po pusės metų dalyvavimo projekte prašoma padaryti pertrauką ir leisti SFA naudas patirti jų dar nebandžiusioms moterims.

Labai smagu, kai projektas vyksta antrą kartą ir tos pačios moterys ar merginos sugrįžta su dideliu džiaugsmu. Tai parodo, kad projektas tikrai turi vertę ir naudą kiekvienam!

Projektą bendrai finansuoja VšĮ „Versli mama“ ir Sporto rėmimo fondas, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Būtent todėl visos minibatutų treniruotės projekto dalyviams yra NEMOKAMOS.

Registruotis į projektą galima adresu portalasverslimama@gmail.com arba pas trenerę Daivą Macijauskienę.

Parengė projekto koordinatorė Judita Simonavičienė