Kur paliksite padangas šiemet?

Senos padangos turi likti ten, kur įsigyjamos naujos – parduotuvėse, autoservisuose ar kitose padangų prekybos ar keitimo vietose.

Tai – patogu ir ekonomiška, nes žmogui nereikia padangų niekur vežti, be to, pirkdamas jis iš karto sumoka ir už padangų atliekų tvarkymą – šis mokestis yra įskaičiuotas į padangų kainą. Todėl visi padangų platintojai senas padangas iš gyventojų privalo priimti nemokamai.

Naudotos padangos surenkamos ir rūšiavimo centruose (didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse): vienas fizinis asmuo čia nemokamai gali palikti vieną komplektą – keturis vienetus – lengvojo automobilio padangų.

Tačiau aikštelėse surinktų padangų tvarkymas kainuoja papildomai ir dėl to patiriami kaštai skaičiuojami visiems gyventojams – jiems tenka mokėti ir už svetimų padangų tvarkymą.

Padangas į aikšteles atvežę asmenys privalo užpildyti deklaraciją, kuri naudojama kaip pirminis dokumentas, įrodantis, kas pristatė padangas, kurių tvarkymu tenka rūpintis regiono atliekų tvarkymo centrui.

Į Alytaus regione veikiančius rūšiavimo centrus kasmet pristatoma vidutiniškai apie 700 tonų naudotų padangų. Praėjusiais metais surinkta 713 tonų. Jeigu jos būtų paliktos naujų padangų įsigijimo vietose, būtų išvengta papildomų jų tvarkymo kaštų.

Senas padangas palikite ten, kur perkate naujas!

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.