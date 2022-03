Didžiojo sporto kaina: skolos ir pažadai

Iki kovo 31 d. „Prienų“ krepšinio sporto klubas turi pateikti LKL valdybai svarstyti 2022 –2023 metų sezono biudžetą. Prieš kurį laiką Gedimino Žiemelio sukurta bendrovė buvo pateikusi pasiūlymą įsigyti klubą. Preliminariomis žiniomis, susitarimas šiuo klausimu nepasiektas, tam nepritarė ir smulkieji dalininkai, ir kai kurie Tarybos nariai, pasisakę už krepšinio tradicijų Prienų krašte tęstinumą. Tačiau siekis išlaikyti komandą Lietuvos krepšinio lygoje yra susijęs su nuolatiniu galvos skausmu, iš kur paimti pinigų skolų grąžinimui ir kito sezono startui.

Prienų rajono savivaldybės tarybos nariams pageidaujant, kovo 24 dienos susitikime buvo išklausyta VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ direktoriaus Adomo Kubiliaus pateikta 2021–2022 metų (už 6 mėn.) veiklos ataskaita ir komandos ateities planai kitam sezonui.

A.Kubiliaus teigimu, per minėtą laikotarpį buvo įgyvendinta dauguma Tarybos narių iškeltų reikalavimų: įvyko pokyčių valdyme (įsteigta klubo valdyba, pakeisti įstatai ir kt.), pasiekti kreditorių susitarimai, sutvarkyti įdarbinimo klausimai, prie klubo prisijungė generalinis rėmėjas UAB „Labas GAS“ su viena stipriausių agentūrų Europoje, buvo užsitikrintas beveik 600 tūkst. eurų biudžetas (tiesa, su paskolomis).

Anot A.Kubiliaus, 160 tūkst. eurų pajamų į biudžetą dar nesurinkta, todėl jis pripažino, kad bus nemenkas iššūkis surasti trūkstamų lėšų ir sėkmingai baigti šį sezoną, taip pat sumažinti finansinius įsipareigojimus kreditoriams.

Jis informavo, kad vasario pabaigoje skolos likutis sudarė per 275 tūkst. eurų, klubas skolingas žaidėjams, paslaugų tiekėjams ir Mokesčių inspekcijai (mokėjimai išdėstyti pagal grafikus ir nusitęs į kitą sezoną), dar 100 tūkst. eurų paskola išlikusi „Labas GAS“ bendrovei. Per pusę metų grąžinta 112 tūkst. eurų skolų.

Klubo direktorius preliminariai paskaičiavo, jog kito sezono biudžetas sieks 635 tūkst. eurų, jeigu Prienų rajono savivaldybė ir toliau rems komandą ne mažesne nei 250 tūkst. eurų suma. Jis patikino, kad tarp svarbiausių rėmėjų išliks ir UAB „Labas GAS“, mažesnes sumas tikimasi surinkti iš vietinių ir naujų, rėmėjų, pajamų, gautų už bilietus ir kt.

„Nėra lengva, naivu būtų tikėtis, kad per šešis mėnesius problemos išsispręs. Artėja mokėjimai, ir vėl tenka sukti galvą, iš kur paimti pinigų. Bet toliau dirbant ir nekeičiant užsibrėžtos krypties, ugdant jaunimą, priimant finansiškai naudingus sprendimus dėl žaidėjų, įmanoma išlaikyti komandą,“ – teigė A.Kubilius.

Iki kovo pabaigos Prienų rajono savivaldybė turi informuoti LKL dėl ketinimų remti komandą 2022–2023 metų sezone. Nors, kaip susitikime kalbėta, LKL galbūt pakaktų ir Savivaldybės mero pasirašyto garantinio rašto dėl finansavimo, Alvydas Vaicekauskas nesiryžo imtis tokios atsakomybės ir paprašė kiekvieno Tarybos nario raštiško pritarimo. Jų parašai reikštų moralinį įsipareigojimą balsuoti už biudžetinių lėšų skyrimą klubui. Iki praėjusio ketvirtadienio tebuvo pasirašę mažiau nei pusė politikų. Tarybos narė Loreta Jakinevičienė viešai suabejojo, ar, pasirašydami tokį susitarimą, Tarybos nariai neviršys savo įgaliojimų.

Tuo tarpu Tarybos narys Algirdas Kederys kėlė pasitikėjimo ir skaidrumo klausimą, anot jo, klubo reikalai turėtų būti tvarkomi, žaidėjų kontraktai pasirašomi su klubo Valdybos pritarimu. Jis taip pat kvietė Tarybos narius prisidėti prie komandos išlaikymo ir skirti jai dalį išmokų už kanceliarines prekes, taip pat asmeniškai dėti pastangas bei pritraukti naujų rėmėjų. Jo nuomone, dviejų smulkiųjų dalininkų valdomos klubo dalys galėtų būti perduotos gerai žinomiems krepšinio fanatikams, per dešimtmečius daug nusipelniusiems Prienų krašto krepšiniui.

Akivaizdu, kad LKL autsaideriui „Prienų“ klubui reikia šviežio vėjo, gerų vadybinių sprendimų, kurie ištemptų komandą iš gilios finansinės duobės. Galbūt tada į areną vėl sugrįš sirgaliai ir su pasididžiavimu skanduos komandos vardą?

Dalė Lazauskienė