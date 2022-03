Kaip prižiūrėti ausis?

Į klausimus apie ausų priežiūrą atsako Prienų ligoninės gydytoja otorinolaringologė Julija ŠnEider.

– Ką svarbu žinoti apie ausų priežiūrą, esant permainingiems orams?

– Šaltas žvarbus oras negerai visam mūsų organizmui, taip pat ir ausims. Todėl jas derėtų saugoti, stengtis neperšalti. Venkite tiesioginio žvarbaus vėjo, skersvėjų, o vėsiu metų laiku būtina dėvėti šiltą kepurę.

Svarbu visiems (ypač turintiems lėtinių ligų, nėščiosioms, po chemoterapijos seansų) nesušlapti kojų, nes tada po kelių dienų atsiranda sloga, o po dienos – galimai ausų uždegimas. Taip pat svarbu tinkamai išsigydyti slogą, kad išvengtumėte komplikacijos – ausų uždegimo.

Kai orai permainingi, pučia stiprus vėjas (kas itin būdinga ne tik pastaruoju metu), būtinai dėvėkite kepurę ir gobtuvą. Kai kurie žmonės galvoja: „užkimšiu vata ausis ir jas apsaugosiu“ arba „užsidėsiu muzikos ausines – ir vėjas neperpūs..“

Deja, tai klaidinga nuomonė: šios priemonės neapsaugo ausų, nes peršalimas eina ne per ausų landas, o per užausinį kaulą…

– Kodėl nerekomenduojama ausis valyti ausų krapštukais?

– Ausų krapštukai erzina, traumuoja ausų landas. Stipriai ir dažnai valant ausis tokiu būdu pažeidžiama ausų odelė, todėl gali patekti infekcija ir prasidėti ausų uždegimas.

– Kartais ausį ima niežėti ir labai norisi ją krapštyti degtuku ar panašiomis priemonėmis. Kokiu būdu nuraminti ausų niežulį?

– Kuo mažiau „lįsti“ į ausį, tuomet jos ir nebeniežės. Aišku, tai gali būti ir žvynelinės, cukraligės, egzemos ligų simptomas. kartais ausis niežti po plaukų dažymo, – gal netinka dažai?

Jeigu stiprus niežulys kankina ilgesnį laiką, derėtų kreiptis pas LOR specialistą.

– Kokia jūsų nuomonė apie purškalus, kurie, kaip teigiama, apsaugo nuo sieros kamščių…

– Man jie nelabai patinka. Šie purškalai naudojami tik sieros suminkštinimui.

Po to dėl sieros išvalymo reikia kreiptis į otolaringologą, kuris išplaus ausis profesionaliu būdu.

Beje, jeigu norite išbandyti liaudiškas ausų valymo priemones, pirmiausia dėl to pasitarkite su LOR specialistu.

– Tad kaip saugiai ir teisingai valyti ausis namuose?

– Ausis valykite ne dažniau nei du kartus per savaitę. Saugiam valymui tinka specialios formos (neleidžiantys valyti giliai) ausų krapštukai kūdikiams, yra ir įvairūs šaukšteliai sierai valyti.

Derėtų valyti tiek, kiek ausies landoje pasiekia mažasis mūsų pirštas. To visiškai pakanka. Žinoma, šis variantas netinka, kai nagai yra ilgi…

Beje, mėgstantiems lankytis baseine ar SPA zonose patartina naudoti silikoninius ausų kištukus. Jų yra įvairių dydžių, tad reikia parinkti pagal ausies landą: nei per didelį, nei per mažą. Pastarieji sumažina ausų dirginimą šaltu vandeniu.

Vėlgi po maudynių neskubėkite eiti į šaltą orą…

– Dėkojame už pokalbį. Tikimės, kad skaitytojai pasinaudos jūsų vertingais patarimais.

Veronika Pečkienė