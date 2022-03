Šiemetinėje Knygų mugėje – ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centras

Šiemetinė, jau 22- oji Knygų mugė, prasidėjusi vasario 24d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, nusidažė mėlynai geltona spalva. Daugumoje stendų šalia lietuviškos simbolikos atsirado Ukrainos vėliavėlės, mūsų vienybės su šia šalimi simbolis. Kasdienybės rūpesčiai ir problemos netikėtai susitraukė iki smulkmenos. Turėjusį būti labai smagų sugrįžimą į mugę po silpstančios pandemijos aptemdė rytinė žinia, kurią baisu ir įvardinti: karas, Rusija užpuolė Ukrainą. Visi pritilo ir sukluso.

Kultūros centrų alėjos pasimatymai

Ukrainos vėliavėlė netruko atsirasti ir Kauno apskrities kultūros centrų stende, kuriame tarp penkių apskrities kultūros centrų ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centras. Savo lankytojų Muzikos salėje įsikūrusioje Kultūros centrų alėjoje mes laukėme dvi mugės dienas – ketvirtadienį ir sekmadienį. Likusias dvi dienas kultūrines prizmes čia brėžė Birštono, Ežerėlio, Kauno rajono ir Kaišiadorių kultūros centrai.

Žinoma, mūsų gyvenimas negali sustoti, tačiau kurį laiką jis jau neis įprastine vaga, nes joje buvo pasėtas nerimas. Dideli kūrybiniai planai, bendradarbiavimo sutartys ir kiti ateities užmojai pakibo nežinomybėje, visi pokalbiai ir kvietimai baigdavosi fraze: „Žiūrėsime, kas toliau…“.

Tačiau labai norisi tikėti, kad toliau bus – tiesiog turi būti – taika. Todėl savo stende mes savo svečius optimistiškai kvietėme į 520-ąjį Prienų gimtadienį gegužės pabaigoje ir kvapnia duonos rieke, iškepta įmonės „Du Medu“, viliojome atvažiuoti į „Duonos ir ugnies festivalį“ rugpjūčio pabaigoje. Juk jau tiek atlikėjų sukviesta, tiek linksmybių suplanuota. Taip pat demonstravome savo renovuoto kultūros centro erdves, rodėme, kiek kolektyvų galėtų tapti įvairių švenčių dalimi, kvietėme dalyvauti loterijoje ir namo grįžti su „Duonos ir ugnies festivalio“ simboliu – duona. Jei ne pribloškiančios naujienos iš Ukrainos, būti Muzikos salėje buvo be galo įdomu ir smagu. Scenoje koncertas keitė koncertą, lietuviško muzikos pasaulio žvaigždės ir žvaigždutės pristatė save ir savo kūrybą, netrūko smagių akcijų ir atrakcijų. Kultūros centrų alėjoje tai pat vyko daug bendraminčių susitikimų, pokalbių, dalijimosi planais – kultūra diktuoja daug įdomių temų jos puoselėtojams.

Vaizdas kaip tekstas

Tuo tarpu kituose „Litexpo“ rūmuose šnarėjo ir kvepėjo naujai išleistų knygų puslapiai. Spaustuvės ir leidyklos viliojo naujienomis, autorių autografais, gausybe pokalbių, diskusijų, susitikimų. 22-osios Vilniaus knygų mugės tema – „Vaizdas kaip tekstas“. Natūralu: XXI a. įtraukė mus į greitaeigės informacinės kasdienybės ciklą – be perstojo persekiojantys paveiksliukai, nuotraukos, vaizdo įrašai, reklamos socialinėse medijose, multimedijos straipsniai ar dar dešimtys kitokių vizualinės stimuliacijos šaltinių naujienų portaluose, švieslentės gatvėse, vaizdo klipai autobusų stotelėse… Vaizdą greičiau pastebime, lengviau įsimename, akimirksniu perprasdami jame įrašytas prasmes. Knygos tekstas taip pat pamažu įgavo formą vaizde – komiksai, grafiniai romanai, kurie Lietuvoje pradėjo atsirasti gana vėlai ir nedrąsiai, vis labiau užkariauja skaitytojų galvas. Taigi ir mugėje tekstas skleidėsi per meno parodas, iliustracijas, knygų meno parodas. Tačiau – ir per gyvus pokalbius bei diskusijas, geriausių metų knygų ir geriausių knygų kūrėjų pristatymus. Savo gerbėjų laukė Jaunųjų skaitytojų salė, bibliotekų erdvė, gražiausių metų knygų paroda. Vilniaus knygų mugėje šiemet kaip ir kasmet lankytojams buvo pristatytos Lietuvos leidyklų per praėjusius kalendorinius metus išleistos gražiausios metų knygos bei apdovanojami jų dailininkai, leidėjai ir poligrafijos specialistai. Viskas vyko ir įvyko. Tik tyliau, su kita nuotaika, kiek mažesniais žmonių srautais. Reikia tikėti, labai tikėti, kad savo įprastą gyvenimą mes susigražinsime kaip įmanoma greičiau ir kad blogiausi scenarijai išsipildys tik fantazijų pilnose rašytojų knygose.

PKLC rinkodaros ir komunikacijos specialistė Rasa ŽEMAITIENĖ

PKLC archyvo nuotraukos