„Laisvės žvalgas“ neša žinią apie lietuvių kovos geną

Atminties ženklai

2022 m. vasario 23 d. Valdovų rūmuose sutiktas režisieriaus Algio Kuzmicko kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikais ir Gyvosios atminties programos kuratoriumi Daliumi Žygeliu sukurtas dokumentinis filmas „Laisvės žvalgas“ (2021 m.).

Jame iš atkartotų praeities detalių, tikslingai pakviestų ekspertų vertinimų ir anksčiau neskelbtų autentiškų bendražygių atsiminimų atskleidžiama motyvuojanti geležinės uždangos kirtimo žygių reikšmė. Režisieriaus užfiksuoti ginkluoto Lietuvos pasipriešinimo legendos 100-ųjų gimimo ir 70-ųjų mirties metų renginių vaizdai, keičiantys išieškotus netipinius sudėtingo istorinio laikotarpio kadrus bei vertingas rezistencijos nuotraukas, parodo poveikį, kurį Juozo Lukšos fenomenas turi šių dienų visuomenei.

„Susirinkome tam, kad pamatytume istorinę asmenybę, žmogų, kurį galime pavadinti ne tik Lietuvos rezistencijos simboliu, bet ir karinės strateginės komunikacijos guru“, – „Laisvės žvalgo“ premjeros svečiams sakė krašto apsaugos ministras, istorikas dr. Arvydas Anušauskas. Jis priminė, kad būtent J. Lukša už gražių žodžių pamatė išdavikišką J. Markulio darbą kitai, ne rezistentų, pusei. „Nors atrodytų, kad Juozas Lukša istorinė asmenybė, likusi praeityje, tačiau jis yra ir dabarties asmenybė, nes iki šiol jo vardą prisimena okupantai, tie žmonės, kurie tarnavo okupantams, tie, kurie juodino rezistenciją. Iki šios dienos jo vardas jų yra siejamas su tais įvykiais, kuriuose jis nedalyvavo, žinant, kokią didžiulę įtaką ir moralinį autoritetą jis turi Lietuvos visuomenei.“ Ministras padėkojo A. Kuzmickui ir D. Žygeliui už indėlį tęsiant J. Lukšos darbą – skleisti svarbią ir tikrą žinią apie lietuvių laisvės kovą.

Unikaliomis įžvalgomis, lengvais pasakojimais ir įtaigia vaizdo kalba filme perteikiama, kaip tyrinėtojų, menininkų, istorikų, visuomenininkų ir kraštotyrininkų susidomėjimas virsta unikaliais kovotojo įamžinimo ir atminimo ženklais.

„Kaip žinia, Juozo Lukšos gyvenimas buvo intensyvus ir fiziškai aktyvus, ir pavojų kupinas. Juozas Lukša Daumantas mums visiems žinomas kaip universali asmenybė ir universalus kovotojas. Perėjęs visus etapus. Jo gyvenimas, pilnas slapto bendravimo, žvalgybinių ir kovinių operacijų planavimo bei vykdymo. Tikriausiai todėl įvairių sričių menininkai, taip pat ir istorikai, vis atranda naujų aspektų, kuriais galima ir būtina atskleisti šią unikalią Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio asmenybę“, – filmo „Laisvės žvalgas“ premjeroje sakė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys.

Dokumentiniame filme akcentuota Juozo Lukšos valia veikti bet kokiomis aplinkybėmis. Tas tvirtumas, kario ryžtas ir drąsa, apie kuriuos filme kalba buvęs Specialiųjų operacijų ir pajėgų įkūrėjas ir pirmasis vadas pulkininkas Saulius Guzevičius, vidinius sprendimų motyvus puikiai paaiškinantis kario psichologijos ekspertas Aurimas Navys, išsamiais vertinimais pasidalinantys ginkluotės ar atitinkamų sporto sričių specialistai, yra ir ugdantis, ir įkvepiantis mūsų valstybės kariuomenei, jaunimui, savanoriams, šauliams.

Režisierius Algis Kuzmickas pasakoja, kad parodyti istorikų darbą su šaltiniais, kaip jie atrodo ir ką juose galima atrasti, buvo viena iš kūrybinio sumanymo dalių. „Vartant Juozo Lukšos asmeninę užrašų knygelę ar sovietinių saugumiečių susiūtas baudžiamąsias bylas, galima suvokti tą pokario tragedijos mastą, o per vieną lakonišką sakinį pajausti kario ir visos tautos išgyvenimus,“ – paminėjo filmo „Laisvės žvalgas“ režisierius. Jis pabrėžė, kad dokumentika tuo ir ypatinga, kad šiame žanre tenka keisti scenarijų, atsižvelgiant į pašnekovus, jų išsakytas netikėtas mintis, užfiksuotus įvykius, atrastus aspektus.

Primintina, kad filme naudota Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Atminimų programų skyriaus Gyvosios atminties programos metu surinkta vaizdo informacija, Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus, Juozo Lukšos gimnazijos Garliavoje, Lietuvos ypatingajame archyve sukaupta ir saugoma medžiaga. Ypatingas dėmesys filme sufokusuotas į nuotraukas, kai kurios jų viešai skelbiamos pirmą kartą.

Renginyje dalyvavo LR Seimo nariai, krašto apsaugos sistemos vadovai, Juozo Lukšos giminaičiai, istorijos ir kultūros pasaulio žmonės, visuomenininkai, partizanų istorijos puoselėtojai, moksleiviai iš Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai.

Renginį vedė Alkas Paltarokas.

Filmas „Laisvės žvalgas“ bus rodomas per televiziją, po to pristatomas įvairiose organizacijose bei galiausiai skelbiamas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro socialinio tinklo „Youtube“ paskyroje.