Geriname matematikos pamokų kokybę dalyvaudami Erasmus+ projektuose

Ar gali matematika būti įdomi mokiniams? Ar galima su ja žaisti? Kaip matematikos pamokas padaryti patrauklesnes mokiniams? Kaip gerinti mokinių susidomėjimą ir mokymosi motyvaciją? Tokius klausimus kelia ir teisingiausių atsakymų į juos ieško Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos matematikos mokytojai ir administracija, dalyvaudami tarptautiniuose Erasmus+ projektuose.



Prieš metus dalyvaudama Prienų savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus parengtame Erasmus+ KA2 projekte ,,Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“, „Ąžuolo“ progimnazija ieškojo galimybių, kaip pagerinti mokinių matematikos pasiekimus. Matematikos mokytojai dalyvavo mokymuose Ispanijoje ir Portugalijoje, kurių metu, stebėdami pamokas, jas aptardami, diskutuodami apie įvairių metodų tikslingumą ir efektyvumą, sėmėsi patirties, atrado naujus mokymo, motyvavimo, pažangos skatinimo būdus. Buvo išbandyti veiksmingi mokymosi kitaip būdai – pamokos kitose erdvėse, kūrybinės netradicinės užduotys, edukaciniai žaidimai. Projekte įgytos žinios ir įvairios patirtys padėjo mokytojams veiksmingiau siekti geresnių matematikos dalyko mokinių mokymosi rezultatų. Tobulėjimo tęstinumą šioje srityje progimnazija užsitikrino laimėjusi finansavimą panašios tematikos mokyklų mainų partnerysčių KA229 Erasmus + projekte „Maths in Motion“.

Projekte „Maths in Motion“ dalyvauja keturios mokyklos iš ES šalių – Estijos, Portugalijos, Čekijos ir Lietuvos. Projekte vystomos dvi pagrindinės sritys – matematika ir socialinės-kultūrinės veiklos. Matematikos veiklos projekte yra glaudžiai susietos su kūno kultūra, daile, IT ir plėtoja tokias temas, kaip matematika dailėje, matematiniai žaidimai, logika, geometrija, statistika. Dėl pandeminės situacijos nemažai projekto veiklų jau įvyko per Google Meet platformą.

Vasario 2–4 dienomis projekto koordinatorė – Čekijos mokykla Zakladni škola Česka Ves, okres Jesenik – pakvietė projekto mokytojų komandas į tarptautinį projekto partnerių susitikimą Prahoje. Susitikimo metu aptartos nuotoliniu būdu jau įvykdytos projekto veiklos, suplanuoti tolimesni darbai ir projekto mobilumai. Portugalijos mokyklos komanda su projekto partneriais pasidalijo savo patirtimis gerinant matematikos dėstymo kokybę. Koordinuojanti projektą Čekijos mokykla organizavo paskaitą apie Hejny metodą, populiarų ir plačiai taikomą Čekijos mokyklose. Čekijos matematikos profesorius Milan Hejny rado būdą, kaip matematiką padaryti vaikams prieinamą ir net linksmą. Metodo esmė – mokinių kūrybiškumo palaikymas. Pirmiausia vadovaujamasi sveika logika. Nebereikia mokiniams įsiminti formulių ir procedūrų, tą jie išmoksta vyresnėse klasėse. Vaikai pamažu patys atranda ryšius ir schemas. Hejny metodas leidžia mokiniams pateikti užduotis per jų gyvenimišką aplinką. Sukuriamos galimybės vaikams bendradarbiaujant patiems sugalvoti sprendimus. Kol jie diskutuoja, jų galvose susidaro tam tikros loginės schemos. Tai pašalina baimę, nepasitikėjimą ir paskatina kūrybiškumą. Jana Slezakova – lektorė, matematikos vadovėlių pagal Milan Hejny metodiką bendraautorė, pristatė pagrindines šio metodo idėjas ir praktinio pritaikymo galimybes.

Praktinį užsiėmimą – mokomąsias dirbtuves projekto dalyviams apie Heine metodo pritaikymą – vedė mokytoja Anna Kurik Sukniak, profesoriaus Milan Hejny anūkė, ir jos kolegė Petra Antlova.

Susitikimo Prahoje metu, klausydamiesi vietinio gido pristatymo, projekto dalyviai aplankė ant kalvos įsikūrusį Hradčanų rajoną, jo pagrindinį akcentą – Prahos pilies kompleksą, grožėjosi nuo jo atsiveriančiais nuostabiais Prahos vaizdais, vitražais garsėjančia gotikine Šv. Vito katedra ir Šv. Jurgio bazilika. Įspūdį paliko puošniais statiniais išsiskiriantis, vakaro šviesomis apšviestas Prahos miestas, istorinis barokinėmis karalių ir šventųjų skulptūromis, vaizduojančiomis Čekijos istoriją, papuoštas Karolio tiltas, astronominis laikrodis su 600 metų senumo ciferblatu ir kiti istoriniai architektūriniai miesto objektai.

Progimnazijos projekto komanda iš kelionės parsivežė puikių įspūdžių. Viliamės, kad tarptautiniame projekto susitikime įgytos žinios ir patirtys padės plėtoti mokytojų kūrybiškumą organizuojant patrauklesnes ir įdomesnes matematikos pamokas mokiniams.

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos projekto komanda