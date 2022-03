Aplinkosaugininkai primena: kad nuotekas privalu tvarkyti pagal aplinkosauginius reikalavimus

Aplinkosaugininkai įspėja, netinkamai tvarkomos nuotekos labai teršia aplinką. Todėl gyventojams, neturintiems vandentiekio ir centralizuotos nuotekų sistemos, individualiai šalinant nuotekas būtina laikytis aplinkosauginių reikalavimų. O teršiantiems aplinką gresia baudos.

Aplinkosaugininkai nuolat vykdo reidus tikrindami, kaip gyventojai, neprisijungę prie vandenvalos sistemų, tvarko nuotekas. Vykdant būtent individualaus nuotekų tvarkymo kontrolę, per metus atliekama daugiau nei 400 patikrinimų.

„Tai svarbi mūsų darbo dalis, nes nuotekos, tvarkomos nesilaikant nuotekų tvarkymo reikalavimų, labai teršia aplinką. Jos ne tik užteršia gruntinius vandenis, bet ir grįžta į tų žmonių ar jų kaimynų šulinius“, – pabrėžia Biržų aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkė Elona Pipiraitė.

Pasak aplinkosaugininkės, dar didesnė žala daroma, kai nevalytos nuotekos patenka į vandens telkinius. Tokiais atvejais jos, be to, kad patenka į gruntinius vandenis, teršia ir upelius, upes, ežerus ir nuodija vandens gyvūnus ir žuvis, kurias žmonės paskui patys žvejoja.

„Dar viena problema ta, kad dabar su nuotekomis į dirvožemį patenka ir daug buityje naudojamų cheminių medžiagų. Kuo veiksmingesnė cheminė valymo priemonė, tuo ji gali būti toksiškesnė aplinkai. Skalbikliuose yra ir fosforo, ir riebalus tirpdančių medžiagų, dezinfekantuose ir balikliuose – agresyvių chloro junginių, dar stipriau neigiamai veikiančių aplinką ir žmogų“, – vardija E. Pipiraitė.

Todėl aplinkosaugininkai primena:

. nuotekos gali būti kaupiamos tik sandariuose, uždaruose gamykliniuose nuotekų kaupimo rezervuaruose ir tik tais atvejais, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ar prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo įrenginių;

. į mažiausią nuotekų kaupimo rezervuarą turi tilpti per 7 dienas susidarančios nuotekos;

. sukauptas nuotekas būtina periodiškai ir laiku išvežti, todėl gyventojai, individualiai tvarkantys nuotekas, privalo turėti sutartis su nuotekų vežėjais;

. būtina turėti ir saugoti buitinių nuotekų išvežimą patvirtinančius dokumentus;

. pastebėjus, kad nuotekų kaupimo sistemos nesandarios, būtina nedelsiant jas užsandarinti;

. už netinkamai tvarkomas nuotekas skiriama administracinė bauda iki 1170 eurų, taip pat tenka atlyginti aplinkai padarytą žalą.

Aplinkos apsaugos departamentas primena, baudos už aplinkos teršimą nuotekomis nustatytos Administracinių nusižengimų kodekso 246 straipsnyje.

Per visus 2021 m. aplinkosaugininkai nustatė 698 asmenis, aplinką teršusius nuotekomis. Ankstesniais 2020 m. nustatytas 541 pažeidimas.