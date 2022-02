Kaip gyventi po storosios žarnos vėžio operacijos?

Po storžarnės operacijos pakitus gyvenimo kokybei, daugelis pacientų pasimeta: kaip elgtis ir gyventi toliau?

Kokius dalykus verta žinoti ir vykdyti, apie tai pasakoja LSMU Chirurgijos klinikos profesorius Žilvinas Saladžinskas.

– Kaip greitai po operacijos sugrįžtama į visavertį gyvenimą ?

– Tai priklauso nuo to, kiek yra pažengęs vėžys, kokia jo stadija diagnozuojama. Atlikus storosios žarnos operaciją ankstyvojoje vėžio naviko stadijoje, žmogaus gyvenimas iš esmės nepasikeičia.

Lietuvos sveikatos mokslo universitete buvo atliktas tyrimas, siekiant išsiaiškinti, kaip greitai po operacijos pacientai sugrįžta į normalų gyvenimą. Vertinant Vakarų šalyse atliktas mokslines studijas, šis laikotarpis trunka apie 6 mėnesius, o mūsų tautiečiai tai pasiekia greičiau, per 3–4 mėnesius.

– Ar svarbi emocinė būsena?

– Mokslo įrodyta, kad emocinė sveikata daro didelį poveikį žmogaus fizinei sveikatai. Atlikti tyrimai skelbia, kad medicinos priemonės, vaistai lemia tik 25 proc. ligos kontrolės, o net 75 proc. turi įtakos mūsų įsitikinimai.

Pagalbą sau pradėkite nuo suvokimo. Tikroji problema yra ne tai, kas įvyko, o jūsų požiūris į tai, kas įvyko.

– Kaip turėtų kisti mitybos ir valgymo kultūra?

– Mitybos kultūra reikėtų rūpintis kiekvienam. Derėtų valgyti dažniau (5–6 kartus per dieną), mažesniais kiekiais ir kuo geriau sukramtyti maistą. Svarbu vartoti daug skysčių po valgio (ar tarp valgymų). Deja, ne visada tam turite laiko ir noro.

Svarbu vengti žalingų įpročių (nerūkyti, nevartoti alkoholio), pirmenybę teikti gerai termiškai apdorotiems (virtiems, ne keptiems) maisto produktams. Patartina pasirūpinti, kad kasdieniniame racione būtų kuo daugiau skaidulinio maisto, tokio, kaip kviečių sėlenos, avietės, pupelės, riešutai, datulės, spanguolės, bruknės, švieži grybai, razinos, džiovinti abrikosai, slyvos, figos, taip pat grikių, perlinės, miežinės, avižinės kruopos, morkos, baltagūžiai kopūstai, žalieji žirneliai, saldieji pipirai, moliūgai, citrinos ir kt.

Visavertė mityba apsaugo storosios žarnos gleivinę nuo galimo kancerogeninių medžiagų poveikio.

– Atostogaujant Turkijoje, viešbutyje prie baseino teko stebėti vokiečių porą. Vyrui buvo suformuota stoma, tačiau prie pilvo išorėje pritvirtintas maišelis jam netrukdė su širdies drauge mėgautis vasaros malonumais. O kaip pacientai su stoma jaučiasi Lietuvoje?

– Kai kuriems ligoniams operacija pasibaigia nuolatinės ar laikino-sios stomos suformavimu (žarnelės išvedimu per pilvo sieną). Deja, mūsų visuomenėje vis dar gajus suvokimas apie tokio pobūdžio operaciją, jei jau išvesta – tai galas, išplitęs vėžys ir t.t. Medicininė kultūra tikrai žemo lygio ne tik šiuo klausimu.

Tuo tarpu Vakarų šalyse tai suprantama ir aiškinama, kaip naujos struktūros atsiradimu tavo kūne, kuriuo turėsi rūpintis tam tikrą laikotarpį ar likusį gyvenimą, panašiai kaip dantų valymu ar barzdos skutimu.

Būtent tai iliustruoja ir jūsų matyta gyvenimiška situacija Turkijoje.

Šiai dienai yra puikių ligonių kasų kompensuojamų medicinines priežiūros priemones. Ir gatvėje sutikus tokį žmogų, tai ganėtinai sunkiai pastebima…

– Kaip vyksta grįžimas prie fizinės veiklos?

– Po stomos operacijos pacientams siūloma bent trumpai pasivaikščioti, tai padės sustiprinti pilvo raumenis. Pirmus 2–3 mėnesius norint išvengti komplikacijų, fizinį krūvį, ypač pilvo presui, derėtų riboti. Fizinį krūvį derėtų didinti iš lėto, namų ruošos darbus atlikti sėdint ir nekelti didesnio nei 2–3 kg svorio. Dėl tinkamų pratimų pasikonsultuokite su gydančiu gydytoju. Nekilnokite sunkumų, nežaiskite futbolo, nes tai gali iššaukti išvaržą ar stomos gleivinės išvirtimą. Svarbu reguliariai atlikti pilvo raumenis stiprinančius pratimus, kuriuos rekomenduoja kineziterapeutas.

Jeigu gydytojas leidžia vairuoti automobilį, stabdymo metu svarbu stengtis neįtempti pilvo raumenų. Beje, apsaugos diržas juosiamas per stomą arba gerokai virš jos. – Kokie simptomai išlieka po tiesiosios žarnos rezekcijų?

– Daugumai pacientų skystesnės išmatos būna prieš operaciją, ko priežastis – tiesiosios žarnos navikas. 90 proc. pacientų po tiesiosios žarnos rezekcijų (chirurginio vėžio audinio pašalinimo) pasireiškia tokie simptomai: dažnas tuštinimasis nedideliu kiekiu išmatų, jų nelaikymas, obstipacijos (kelias dienas nesituština).

Tai trunka iki metų, tačiau 50 proc. pacientų šie sutrikimai išlieka.

– Kokios priemonės lengvina minėtus simptomus?

– Medikamentinis gydymas, esant vidurių užkietėjimams – laisvinantieji preparatai. Dažnai tuštinantis oda parausta, peršti, todėl svarbu rūpintis tinkama tarpvietės priežiūra. Derėtų dažnai praustis, naudoti drėgnas (ne sausas!) servetėles, įklotus, sausinančius kremus (pavyzdžiui, Sudocrem).

Ir atlikti fizinio aktyvumo, dubens dugno raumenų stiprinimo pratimus.

– Dėkoju už įdomų ir vertingą pokalbį.

Veronika Pečkienė