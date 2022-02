Gera žinia norintiems išmokti plaukti Prienuose!

Plaukimo akademija Banga žengia į Prienus ir nuo 2022 metų kovo mėnesio savo duris atveria Prienų baseine (Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras) ir kviečia nemokamai apsilankyti atvirų durų dienose, kurios vyks vasario 17 ir 22 dienomis!

Banga – puiki vieta plaukimo potencialui atskleisti

Plaukimo akademija Banga siekia ne tik mokyti plaukti, bet ir kurti bei vystyti plaukimo sporto bendruomenę, kurioje taikant tarptautinę ugdymo programą, profesionalių trenerių įgūdžius, ugdant komandos vienybę ir asmeninius pasiekimus, kiekvienas nepriklausomai nuo amžiaus, turėtų galimybę atskleisti visą savo potencialą.

Banga savo veiklą vykdo moderniausiuose plaukimo baseinuose Lietuvoje – Girstučio baseine Kaune, Klaipėdos baseine, Druskininkuose ir netrukus – Prienuose!

Siūlo efektyvų mokymo plaukti metodą iš Didžiosios Britanijos

Plaukimo akademija Banga siūlo platų paslaugų asortimentą, tarp kurių – vaikų mokymas plaukti pagal britišką „Swim England“ metodiką „Learn To Swim“, leidžiančią treneriui metodiškai dirbti su mokiniu, stebėti jo progresą, vertinti klaidas, džiaugtis pasiekimais ir teikti siūlymus, kaip tikslingai stiprinti vaiko plaukimo įgūdžius.

„Swim England“ – daugiau nei 150 sėkmingos veiklos metų skaičiuojanti Didžiosios Britanijos nacionalinė plaukimo organizacija. Prieš daugiau nei metus „Learn To Swim“ metodika buvo pripažinta sėkmingiausia visų laikų plaukimo programa visoje Britanijoje.

Įdomu tai, kad daugiau kaip 80 proc. visoje Anglijoje vedamų mokymo plaukti pamokų vadovaujasi „Learn to swim“ metodikos pagrindais. Ši programa suteikia vaikams taip trūkstamo pasitikėjimo, puoselėja meilę plaukimui, padeda tobulinti gyvybiškai svarbius plaukimo įgūdžius ir motyvuoja sėkmingai tęsti pradėtą plaukimo kelionę.

Atvirų durų dienos Prienuose vasario 17 ir 22 dienomis

Atvirų durų dienos metu vaikus nuo 4 metų ir suaugusiuosius plaukimo akademija Banga supažindins su akademijos veikla ir taikoma pažangia mokymo plaukti metodika pagal programą „Learn to Swim“. Vyks bandomoji plaukimo treniruotė vaikams ir suaugusiesiems bei mokėjimo plaukti lygio nustatymas.

Daugiau informacijos: www.klubasbanga.lt arba telefonu +370 659 11 518.