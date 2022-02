Pagrindinis žiemos darbas – kelių valymas

Ši žiema seniūnijų gyventojams tapo išbandymu: vairuotojus išvargino gausus sniegas, pūgos, lijundra ir plikledis keliuose, namų ūkiai kenčia nuo dažnų gamtos stichijų sukeltų elektros sutrikimų. Sudėtingos sąlygos buvo susidariusios ir šios savaitės pirmadienį.

Kalbintas Pakuonio seniūnijos seniūnas Antanas Keturakis sakė darbo dieną pradėjęs nuo seniūnijos kelių apžiūros, iš pat ryto sulaukęs ir gyventojo skambučio dėl sekmadienį sutrikusio ir vis dar neatstatyto elektros tiekimo Pakuonio miestelyje, elektros neturėjo ir kai kurios Ašmintos kaime esančios sodybos.

– Slidu, bet dauguma kelių pravažiuojami, vietinės reikšmės kelius, kurių ilgis seniūnijoje siekia apie 70 km, pagal sutartį valo UAB „Kesberta“, regioninius kelius prižiūri VĮ „Kelių priežiūra“ Kauno regiono kelininkai. Prioritetas – keliai, kuriais rieda mokykliniai autobusiukai, prie kurių įsikūrę daugiausia gyventojų. Vienkiemiuose gyvenančiųjų prašome supratimo – jų link vedančius keliukus technika nustumdys kiek vėliau. Kelius kol kas spėjama nuvalyti, daugiau problemų kelia nuolat užpustomi jų ruožai, slidžios įkalnės ir tai, kad neturime kaimo kelių barstymo paslaugos, – sakė seniūnas A. Keturakis.

Pirmadienį jis apžiūrėjo, ar gūsingi vėjai, virstantys medžiai, šlapias ir sunkus sniegas nenutraukė elektros laidų. Gyventojai seniūnui skundėsi ilgesnį laiką buvę be elektros, telefonu registruotų gedimų šalinimas užtruko galimai dėl stichijos masto bei darbų apimčių.

Jiezno seniūnijos seniūnui Algiui Bartusevičiui savaitės pradžia taipogi buvo susijusi su organizaciniais rūpesčiais dėl šaligatvių ir kelių valymo. Seniūnijai priskirta prižiūrėti 146 km savivaldybės kelių, į pagalbą ateina MB „Remgeta“.

– Po gausaus snygio per vieną dieną nuvalyti visus kelius nesuspėjama, žmonės, negalintys išvažiuoti iš atokesnių sodybų, turėtų prašyti ūkininkų pagalbos, nors, žinoma, kilus problemų, kurių sprendimas neatidėliotinas, jiems pagelbėja ir seniūnija, – sakė A.Bartusevičius.

Anot seniūno, seniūnijos kelių barstymas žiemą yra brangi paslauga, todėl jos atsisakoma. Seniūnijos turimu traktoriuku, įsigijus prikabinamą barstytuvą, smėlio ir druskos mišiniu barstomi tik miestelio šaligatviai ir pagal galimybes – slidūs, pavojingi vairuotojams gatvių bei kelių ruožai: posūkiai, įkalnės, nuokalnės. Apie nesaugias eismo sąlygas seniūnijai neretai praneša mokyklinių autobusiukų vairuotojai.

Jeigu žiemiški orai įsivyraus ilgesniam laikui, seniūnas baiminasi, kad kelių priežiūrai ir tvarkymui iš Savivaldybės ir Automobilių kelių direkcijos gautų lėšų vasaros darbams paprasčiausiai pritrūks.

Paklaustas dėl elektros tiekimo sutrikimų seniūnijoje A.Bartusevičius sakė, kad pirmadienį dėl to iš gyventojų nusiskundimų nesulaukė. Anot jo, su elektros sutrikimais susiduria Vėžionių gyventojai, elektros tinklo problemos ESO yra žinomos.

– Gyventojai elektros tiekimo sutrikimus ir gedimus ESO registruoja patys, kai gedimų šalinimas pernelyg užtrunka ar kitais atvejais, jiems patarpininkauja ir seniūnija, – teigė Jiezno seniūnijos seniūnas.

Dalė Lazauskienė