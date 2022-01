Kaip išsirinkti tinkamą ir gerą skalbimo mašiną?

Skalbimo mašina, šiomis dienomis, yra laikoma neatsiejama žmogaus kasdienybės dalimi. Tos dienos, kuomet drabužius, patalynę ir kitus daiktus skalbti reikėjo rankomis, jau seniai praėjo, o skalbimo mašinos ne tik padeda sutaupyti vandens, bet ir kur kas efektyviau išplauna drabužius bei audinius. Tai labai praktiški ir naudingi buitinės technikos prietaisai, be kurių, tikrai sunkiai išsiverstume. Tačiau, skalbimo mašinų būna įvairiausių dydžių ir galingumų. Vienos gali būti siauros ir labai kompaktiškos, kitos – galingos, talpios ir labai modernios. Tad, pasirinkti tinkamą gali būti ne taip lengva, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Šiame straipsnyje, rasite kelis naudingus patarimus, kurie padės išsirinkti gerą ir tinkamą skalbimo mašiną.

Skalbimo mašinos pakrovimo tipas

Pirmasis dalykas, į kurį, greičiausiai, atkreipsite dėmesį rinkdamiesi naują skalbimo mašiną – jos tipas. Iš esmės, skalbimo mašinos skiriasi savo pakrovimo tipais. Galima pasirinkti iš viršaus pakraunamą skalbimo mašiną. Kaip ir sako šio tipo pavadinimas, skalbiniai, drabužiai į prietaisą į pakraunami per viršų, o skalbimo būgnas yra vertikalioje pozicijoje. Šio tipo skalbimo mašinos, dažniausiai, turi mažiau skalbimo programų, o taip pat, pasižymi ir mažesne kaina. Taip pat, dažniausiai, jos nėra tokios talpios, yra kompaktiškesnės, todėl, puikiai tiks tiems, kurie neturi daug vietos, gyvena vieni. Tuo tarpu, iš priekio pakraunamos skalbimo mašinos, šiomis dienomis, yra laikomos standartinėmis, modernesnėmis. Tokių skalbimo mašinų būgnas yra horizontalioje pozicijoje, todėl, drabužiai, skalbiniai į mašiną yra pakraunami per priekį. Tokios skalbimo mašinos yra pažangios, turi daug išmanių, modernių funkcijų ir ypatybių, pavyzdžiui, laikmačius, skalbinių mirkymą, skalbimo sustabdymo funkciją bei daugybę kitų. Teigiama, kad per priekį pakraunamos skalbimo mašinos naudoja kur kas mažiau vandens, turi galingesnę gręžimo funkciją. Tuo tarpu, per viršų pakraunamos skalbimo mašinos skalbia trumpiau, o norint jas pakrauti ar iškrauti, nereikia tiek lankstytis.

Skalbimo mašinos talpa

Skalbimo mašinos talpa – dar vienas svarbus rodiklis, į kurį būtina atsižvelgti renkantis. Iš esmės, skalbimo mašinos talpos pasirinkimas visiškai priklauso nuo turimų poreikių, šeimos dydžio. Talpa yra matuojama kilogramais ir yra siejama su skalbinių, kuriuos planuojate skalbti, vieno skalbimo metu, svoriu. Vieni skalbiniai gali būti labai lengvi, tačiau užimti daug vietos, pavyzdžiui, pledas, o kiti sunkūs, bet užimantys labai nedaug vietos būgne. Teigiama, kad būgno niekada nereikėtų akliniai pripildyti. Geriausia, užpildyti tik trečdalį, kad skalbiniai, skalbimo metu, galėtų laisvai ir lengvai judėti – tokiu būdu, jie ir geriau išsiskalbs. Jei turite itin didelę šeimą, daug skalbinių ir skalbiate intensyviai, turėtumėte rinktis didelės talpos skalbimo mašinas, pavyzdžiui, 8 ar daugiau kilogramų. Tiems, kurie gyvena nedidelėje šeimoje, tikrai pakaks ir vidutinio dydžio, 5-6 kg būgno talpos skalbimo mašinos. Na, o tiems, kurie gyvena vieni ar poroje – mažiausios, 3-5 kg talpos mašinos tikrai turėtų pakakti. Atminkite, kad kuo mažesnės talpos bus skalbimo mašina, tuo didesnė tikimybė, kad norėdami išskalbti susikaupusius skalbinius turėsite daryti net kelis, atskirus skalbinius.

Būgno medžiaga

Norėdami, kad skalbimo mašina tarnautų ne vienerius metus, veiktų gerai ir efektyviai, turėtumėte atsižvelgti ir į medžiagą, iš kurios pagamintas jos būgnas. Dažniausiai, skalbimo mašinų būgnai yra gaminami iš nerūdijančio plieno, emaliuoto porceliano arba plastiko. Plastikiniai būgnai tarnauja ilgiau nei emaliuoti, kurie gali skilti ar net rūdyti. Tačiau, nepaisant to, nerūdijančio plieno būgnai yra laikomi geriausiais. Jie gali puikiai atlaikyti net greičiausią gręžimo greitį, pasižymi ilgaamžiškumu, nerūdija ir neskyla.

Plovimo, gręžimo režimai, valdymas ir funkcijos

Rinkdamiesi, daug dėmesio skirkite ir skalbimo mašinos funkcijoms, režimams, valdymui – juk nuo to priklauso kaip lengvai ir patogiai galėsite naudotis šiuo prietaisu. Beveik visos skalbimo mašinos turi kelius, pagrindinius režimus arba skalbimo ciklus ir pasirenkamą gręžimo greitį. Tokie režimai pasižymi iš anksto numatytomis temperatūromis, gręžimo greičiu, kuris būdingas ir reikalingas skirtingiems skalbiniams, audiniams skalbti. Dažniausiai, tai režimai medvilnei, sintetiniams rūbams, vilnai. Tačiau, modernesni modeliai gali turėti kur kas daugiau funkcijų ir valdiklių. Jie leidžia plačiai reguliuoti temperatūras ir gręžimo greičius, nepaisant pasirinkto skalbimo režimo. Taip pat, tokios skalbimo mašinos suteikia galimybę skalbinius numirkyti, papildomai išskalauti ar išgręžti. Negana to, modernios, šiuolaikinės skalbimo mašinos leis bet kuriuo metu sustabdyti skalbimą, atidėti skalbimo pradėjimą ar net skalbti greituoju režimu. Dažniausiai, modernios skalbimo mašinos turi liečiamus ekranus, papildytus mygtukais, garsais, kurie leidžia šiuo prietaisu naudotis dar patogiau. Pasirinkite tokią skalbimo mašiną, kuri labiausiai atitinka jūsų poreikius bei norus.

