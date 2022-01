Baimės akys didelės, bet nereikia bijoti nepabandžius!

Kalbasi dvi draugės. „Reikia išnešti šiukšles – kaip greit jų prisirenka!“, – sako viena. „Tai gal nerūšiuoji?“ – teiraujasi kita.

Pirmoji sako, kad plastiką, popierių, stiklą išrūšiuoja, bet vis tiek mišrių atliekų dėžė labai greit prisipildo. „Tai tu maisto atliekų nerūšiuoji?!“ – nusistebi pašnekovė. „Ne, nerūšiuoju! Aš gi bute gyvenu, bijau, kad jos smirdės“, – teisinasi jos draugė.

„Aš irgi bute gyvenu. Maisto atliekas renku atskirai ir neturiu dėl to jokių problemų. Kartu su jomis sumetu popierinius rankšluosčius, servetėles, visokias kambarinių augalų nuoskabas ir tik kartą per savaitę atliekas išnešu – jokio kvapo nėra. Tik jei žuvies ar silkės likučių pasitaiko, tai stengiuosi greičiau išnešti, nors prieš išmesdama juos į popierių suvynioju“, – pasakoja kita.

Tai – neišgalvotas, o absoliučiai realus pokalbis, nes rūšiavimas žmonėms rūpi! Bet mes visi dažnai baiminamės dalykų, jų net neišbandę. O pabandžius paaiškėja, kad bijota be reikalo.

Maisto atliekų rūšiavimas visiškai negąsdina tų, kas bent kartą pabandė tą daryti. Juk viskas taip paprasta:

. į atskirą šiukšlių dėžę įdėkite popierinį arba plastikinį maišelį.

. meskite į jį vienkartinius popierinius rankšluosčius, servetėles, kambarinius augalus ir jų dalis, kavos ir arbatos tirščius, arbatos pakelius, vaisių ir daržovių žieves bei lupenas, naudojimui netinkamus maisto produktų likučius.

. pripildytą maišelį sandariai užriškite.

. viską meskite į maisto atliekų konteinerį.

. grįžę patikrinkite mišrių atliekų šiukšliadėžę – jeigu ji beveik tuščia, jūs viską padarėte teisingai.

Ačiū!

Maisto atliekų rūšiavimas – geriausia galimybė taupyti, nes išrūšiuotos atliekos nebrangsta!

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.