Vagysčių skaičius visus metus išlieka stabilus

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus apskr. VPK) prižiūrimoje teritorijoje išanalizavus vagysčių skaičių iš garažų, sandėliukų bei ūkinių pastatų, pastebėta, kad šio tipo nusikalstamos veikos fiksuotos visais 2021 metų mėnesiais. Vienintelis mėnuo, kai per 2021 metus nebuvo registruota nė vienos vagystės, buvo rugsėjis, o vos vienas atvejis – gruodžio mėnesį.

Informacijos analizės poskyrio duomenimis, nuo 2021 m. iki 2022 m. sausio vidurio iš viso buvo registruota 47 vagystės: 26 iš garažų, 8 – sandėliukų ir 13 – ūkinių pastatų. Alytaus mieste ir rajone buvo apiplėšta 11 garažų, tiek pat asmenų nukentėjo ir Prienų rajone. Nors dažniausiai asmenys patiria nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų nuostolį, tačiau visuomet pasitaiko ir itin skaudžių atvejų. Praėjusių metų kovo mėnesį Prienų rajone buvo įsilaužta į vyro garažą, o per jį patekta ir į nuosavą namą. Šios vagystės metu asmuo neteko automobilio, žoliapjovės bei garaže buvusių dviračių, nuostolis viršijo 7000 eurų. Šie metai taip pat nemaloniai nustebino ir kitą Prienų rajono gyventoją, kurio nuostolis siekė net 14 000 eurų. Vyras neteko ratinio traktoriaus, valties variklio ir kitų vertingų įrankių.

Kadangi sandėliukuose dažniau laikoma smulkesnė įranga, atitinkamai ir nuostolis būna apie kelis šimtus eurų. Tačiau ir šiuo atveju stebima išimčių. Liūdna, tačiau 90 metų senolė iš Druskininkų, neteko apie 2400 eurų santaupų, kurias įdėjusi į mėlyną maišelį laikė sandėliuke.

Vagystės iš ūkinių pastatų analizuojamu laikotarpiu dominavo Alytaus rajone, taip pat pavieniai atvejai registruoti Prienų ir Varėnos rajonuose. Toks turto pasisavinimas iš ūkinių pastatų dažnu atveju pastebimas ne iš karto, ypač kalbant apie negyvenamose sodybose esančius statinius. Kaip taisyklė, tokiuose pastatuose esantys daiktai būna nedrausti, o patalpos retu atveju stebimos vaizdo kameromis ar turi veikiančią signalizaciją.

Dažniausiai ilgapirščiai įsibrauna į patalpas ar garažus išlaužus durų spyną arba išdaužius lango stiklą, ar sugadinus lango rėmą. Be to, prieš vagystę tokie asmenys stebi aplinką ir renka informaciją. Nederėtų negyvenamose sodybose palikti vertingos technikos ar kitų daiktų (dviračių, žoliapjovės ir t. t.) gerai matomoje vietoje, atidarytų garažo vartų ar ūkinių pastatų durų. Labai svarbu patiems pasirūpinti savo nuosavybe ir imtis prevencinių atsargumo priemonių, tokių, kaip signalizacija, apšvietimas su judesio davikliais, vaizdo stebėjimo kameros ar įsitraukimas į saugios kaimynystės grupę.

Alytaus apskr. VPK informacija