Paskolos su bloga kredito istorija: kredito reitingo įtaka vartotojų mokumo vertinimui

Pats svarbiausias kriterijus, pagal kurį kreditoriai vertina į juos besikreipiančius vartotojus, yra jų asmeninis kredito reitingas. Kuo blogesnė kredito istorija, tuo blogesnis ir kredito reitingas – ir atvirkščiai, kuo geresnė kredito istorija, tuo aukštesnis ir kredito reitingas.



Jei jūsų kredito reitingas yra „A“, tuomet tai priskiriama pačiam aukščiausiam patikimumui. Turint tokį kredito reitingą vartotojui yra siūlomos pačios palankiausios sąlygos – tiek tuomet, kai kreipiamasi dėl paskolos, tiek ir tuomet, kai norima prekes ar paslaugas įsigyti išsimokėtinai.

Tuo tarpu kredito reitingas „B“ atspindi aukštesnį nei vidutinį patikimumą, todėl tokiu atveju taip pat galima tikėtis palankių kredito ir lizingo sąlygų. Jei reitingas yra „C“, tai yra traktuojama kaip vidutinis patikimumas, todėl vartotojui siūlomos standartinės sąlygos.

Tačiau jei kredito reitingas yra „D“ arba „E“, paskola arba lizingu pasinaudoti tampa gerokai sudėtingiau. Kredito reitingas „D“ reiškia žemą vartotojo patikimumą, todėl dažniausiai iš vartotojo reikalaujama užstato, kuris užtikrintų prisiimtų finansinių įsipareigojimų padengimą. Galiausiai, jei kredito reitingas yra „E“, tai rodo, kad vartotojas nevykdo savo įsipareigojimų ir kreditoriai paprastai tokiam vartotojui paskolų bei lizingo nesuteikia.

Kokie veiksniai blogina kredito istoriją ir kredito reitingą

Norint suprasti, kaip galėtumėte pagerinti savo asmeninį kredito reitingą prieš kreipiantis dėl paskolos su bloga kredito istorija, visų pirma reikėtų suprasti, kokie veiksniai blogina jūsų kredito istoriją.

Taigi, labai didelę neigiamą įtaką jūsų kredito reitingui turi pavėluotai sumokamos paskolų grąžinimo įmokos. Tai reiškia, kad jei turite vieną ar kelias paskolas ir bent viena diena pavėluojate padengti mėnesines paskolų grąžinimo įmokas, visa tai atsispindi jūsų kredito istorijoje, kartu sumažinant ir jūsų asmeninį kredito reitingą. Lygiai tas pats pasakytina ir apie bankų jums išduotas kredito korteles. Jei turite bent vieną kredito kortelę ir praleidžiate mėnesinę kredito kortelės padengimo dieną, tai neigiamai veikia jūsų kredito istoriją.

Žinoma, kredito istorijai ir kredito reitingui ypatingai kenkia laiku negrąžinamos paskolos, kuomet yra vilkinami mokėjimai ir kreditoriai ima taikyti delspinigius. Tokiais atvejais reikėtų nedelsiant ieškoti išeičių ir nesislėpti nuo kreditorių. Kreditoriai gali pasiūlyti paskolų refinansavimą, tokiu būdu palengvindami jūsų finansinę naštą.

Kredito istorijoje atsispindi ir laiku neapmokėtos telekomunikacijų bei kitų paslaugų sąskaitos, todėl nemanykite, jog svarbu laiku padengti tik savo turimas paskolas. Ne ką mažiau svarbūs ir jūsų įsipareigojimai įvairių paslaugų teikėjams.

Anuomet vartotojams buvo įprasta ieškant paskolos kreiptis į daugybę skirtingų kreditorių, tokiu būdu bandant atrasti palankiausią paskolos pasiūlymą. Tačiau jau kurį laiką vartotojų kredito reitingas mažėja, jei jie per trumpą laiką dėl paskolų kreipiasi į skirtingus kreditorius. Tai reiškia, kad jei jūs iš karto išsiųsite paskolos paraišką daugiau nei vienam kreditoriui, nukentės jūsų kredito reitingas. Tokiu atveju kreditoriai mano, kad vartotojas desperatiškai bando gauti paskolą, todėl jį ima vertinti kaip rizikingesnį klientą. Todėl jei kreipėtės dėl paskolos ir jūsų paraiška buvo atmesta, dėl naujos paskolos turėtumėte kreiptis praėjus nemažiau kaip pusmečiui.

Kredito istorijoje atsispindi ir susidūrimai su antstoliais. Be to, tai ypatingai sumažina kredito reitingą, nes kreditoriai mato, jog vartotojas gali būti nemokus ir nepajėgti laiku padengti savo prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Lygiai tokia pati situacija yra ir tuomet, kai žmogus paskelbia asmeninį bankrotą.