Omikron atmaina keičia pandemijos valdymo priemones

Nuo sausio 17 d. atnaujintos saviizoliacijos sąlygos gyventojams, susirgusiems besimptome COVID-19 liga, taip pat tiems, kurie turėjo sąlytį su sergančiu asmeniu ar atvyko iš užsienio. Griežtinami saugumo reikalavimai renginiuose, keičiasi nedarbingumo pažymėjimo išdavimo taisyklės esantiems saviizoliacijoje.

Izoliacija sergant besimptome forma ir po kontakto namuose ar darbe

Izoliacijos terminas susirgusiems besimptome ligos forma trumpinamas iki septynių dienų, skaičiuojant nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu ar atlikus antigeno testą buvo aptiktas koronavirusas, paėmimo dienos.

Septynių dienų izoliacija bus taikoma tik kartu su sergančiuoju gyvenantiems bei didžiausios rizikos sąlytį darbe turėjusiems asmenims. Izoliuotis privalės ir paskiepyti asmenys, išimtis bus taikoma ne anksčiau kaip prieš 90 dienų COVID-19 liga persirgusiems asmenims (kuriems liga patvirtinta teigiamu PGR ar greitojo antigeno tyrimo, atliekamo laboratorijoje, rezultatu).

Siekiant užtikrinti tinkamą šios ligos valdymą, gyventojai, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, turi pildyti NVSC anketą (https://atvejis.nvsc.lt/) ir joje nurodyti kontaktus turėjusius kartu gyvenančius asmenis. Tai yra svarbu dėl privalomos izoliacijos jiems paskyrimo ir nedarbingumo pažymėjimų išdavimo.

Darbo vietoje sąlytį turėjusiems asmenims izoliacija bus taikoma tik tuo atveju, jeigu jie su sergančiu asmeniu buvo uždaroje patalpoje ilgiau nei keturias valandas ir kontaktavo mažesniu nei metro atstumu. Šių asmenų sąrašą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) turės pateikti darbdaviai.

Izoliuotis nereikės socialinėje aplinkoje ar mažesnės trukmės arba per didesnį atstumą kontaktą turėjusiems gyventojams, tačiau jiems rekomenduojama pereiti prie nuotolinio darbo ir tris kartus atlikti savikontrolės tyrimą arba greitąjį antigeno testą: iš karto sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48–72 valandų ir dar po 48 valandų.

Turėjusiems sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje, izoliacijos laikas bus skaičiuojamas nuo paskutinio kontakto dienos. Jeigu izoliacijos po kontakto laikotarpiui gyventojui reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, dėl jo reikės kreiptis ne į šeimos gydytoją, o į NVSC. Gyventojas turės pateikti prašymą per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu paštu ar atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių. Sergantiems asmenims nedarbingumo pažymėjimus ir toliau išduos šeimos gydytojai.

Visiems sąlytį turėjusiems asmenims pasibaigus izoliacijos terminui ar tais atvejais, kai izoliacija netaikoma, kol praeis 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos, bendraujant su kitais asmenimis privaloma dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius be vožtuvo.

Tokie asmenys neturi dalyvauti renginiuose, masinio susibūrimo vietose, jiems rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, stebėti sveikatos būklę.

Testavimas ir saviizoliacija ugdymo įstaigose. Siekiant išvengti didelių COVID-19 protrūkių ugdymo įstaigose, mokiniams bus dalijami savikontrolės testai. Jie turės testuotis du kartus per savaitę: sekmadieniais ir mokslo savaitei įsibėgėjus. Profilaktiškai testuotis rekomenduojama ir to pageidaujantiems ugdymo įstaigų darbuotojams.

Jeigu mokiniai turėjo kontaktą su sergančiuoju, jie nustatyta tvarka privalo testuotis, tiems, kurie atsisako tai daryti, skiriama izoliacija.

Izoliacija keliautojams. Iki septynių dienų vietoj dešimties trumpėja iš užsienio atvykstantiems nepasiskiepijusiems ir nepersirgusiems keliautojams privaloma izoliacija. Kaip ir anksčiau, prieš kelionę jiems reikės atlikti tyrimą dėl COVID-19 ligos. Taip pat nuo pirmadienio rekomenduojamas PGR tyrimas atvykstantiems iš raudonos, geltonos arba pilkos zonos šalių nebus atliekamas mobiliuose punktuose ir jam nebus registruojama Karštąja linija 1808.

Renginiuose privalomi respiratoriai

Nuo šios savaitės renginiuose, kurie vyks uždarose erdvėse, visi vyresni nei 6 metų amžiaus žiūrovai ir dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas privalo dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną. Apsaugai respiratoriai su vožtuvais netinka.

Respiratorių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems žmonėms, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį. Taikoma išimtis ir atlikėjams.

Renginio organizatoriai privalo užtikrinti respiratorių dėvėjimo kontrolę viso renginio uždaroje erdvėje metu. Jiems rekomenduojama tinkamai informuoti žiūrovus ir dalyvius apie taikomas saugumo priemones, sudaryti sąlygas renginio vietoje įsigyti ar dalinti respiratorius.

Dėvėti respiratorius arba medicinines kaukes rekomenduojama ir tokiu atveju, jei renginys vyksta atvirose erdvėse, tačiau nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius.

Ši tvarka taikoma mugėms, sporto renginiams, kino teatrams, koncertams, festivaliams, spektakliams ir negalioja asmeninėms šventėms. Parodose, taip pat bažnyčiose šv. Mišių metu, jeigu yra išlaikomas saugus atstumas, dėvėti respiratorius yra rekomenduojama.

Pakomentavo įsigaliojusius pakeitimus

Pirmadienį vykusioje spaudos konferencijoje Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė pabrėžė, jog sparčiai plintant omikron atmainai, yra svarbu užtikrinti kritinių valstybės funkcijų tęstinumą tais atvejais, jeigu tam tikra dalis kontaktiniu būdu jas teikiančių sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, viešojo saugumo, energetikos, susisiekimo sričių darbuotojų atsidurtų izoliacijoje dėl ligos ar turėto kontakto. Pagal patvirtintą algoritmą jie nuolat privalės testuotis, greitieji antigenų testai jiems bus kompensuojami.

Kaip teigė SAM viceministrė Aušra Bilotienė-Motiejūnienė, greitieji antigenų testai, naudojami darbe ar namuose savikontrolei, bus kompensuojami ir ugdymo įstaigų mokiniams bei darbuotojams. Gyventojai šiuos testus turės įsigyti savo lėšomis.

SAM Sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja L. Ašoklienė patikslino, kaip reikėtų teisingai dėvėti respiratorių. Anot jos, respiratorius turėtų būti tinkamo dydžio, prigludęs prie veido, jo nereikėtų dėvėti ilgiau negu 4 valandas. Jeigu jis sudrėksta ar yra pažeidžiamas, jį būtina pakeisti.

Kaip teigė Vyriausybės kanclerė ir SAM viceministrė, atsisakyti galimybių pasų kol kas neketinama, nes tai yra priemonė, skatinanti gyventojus skiepytis. Pabrėžta, kad vakcinos apsaugo žmones nuo sunkių ligos atvejų, hospitalizacijos. Ypač skatinami skiepytis rizikos grupių asmenys.

Parengta pagal Vyriausybės, SAM ir NVSC informaciją