Antakiai – akių karūna

Kaukė jau tapo mūsų kasdieniu „aksesuaru“. Tad natūraliai daugiau dėmesio skiriame akių zonai. Šį kartą apie antakius: kokie mus puošia, žvilgsniui suteikia paslapties? Apie antakių piešimo kultūrą kalbuosi su UAB „Karmen beauty“ grožio ir estetikos mokyklos vadove Ramune Urbanavičiūte.

Šiek tiek istorijos…

Visais laikais antakių linijai buvo skiriamas didelis dėmesys. Senovės Egipte antakiai buvo ryškinami suodžiais. Viduramžiais antakius skusdavo, siekiant suteikti veidui daugiau jautrumo, dvasingumo. 1930 metais moterys kraustėsi iš proto dėl plonų kaip siūlas, tarsi iš nuostabos pakeltų antakių.

Vėliau buvo mėgstami grafiški, juodi, gana stori antakiai: jie atrodė neskoningai, sendino ir išvaizdai teikė griežtumo.

Dabar madingi natūralūs, kiek paryškinti antakiai. Itin „ant bangos“ putlūs, stori ir kiek netvarkingi – plaukeliai sušukuoti į viršų ir užfiksuoti specialiu muilu ar želė; veidui suteikiantys natūralumo ir lengvumo pojūtį.

Antakiai atskleidžia emociją

Antakiai saugo akis, kad į jas nepatektų prakaitas, kiti skysčiai, dulkės. Jų judesiai išreiškia skirtingą emociją: pyktį, nustebimą, liūdesį, džiaugsmą. „Kiekvieno žmogaus skirtinga antakių forma suteikia veidui individualumo. Jie gali pagražinti, pagyvinti net patį blankiausią veidą. Teisingai suformuoti ir nudažyti antakiai vizualiai padidina akis, paslepia veido trūkumus,“ – atkreipia dėmesį Ramunė Urbanavičiūtė.

Kokie tinka?

Koreguojant antakius, būtina atsižvelgti į veido formą: plačiam – tinka iškelti antakiai, o pailgam – tiesesni. Netaisyklingi veido bruožai koreguojami specialiomis priemonėmis, kaip antakių pieštuku, pudra, šešėliais ar ilgalaikiais dažais.

Jei akys per toli nutolusios viena nuo kitos, antakiai formuojami arčiau nosies, siekiant vizualiai atsverti akis.

Jei akys arti viena kitos, antakiai formuojami toliau vienas nuo kito, – jų galiukai piešiami ilgesni, nuvedantys smilkinių link.

Didelėms akims tinka tankesni, storesni antakiai. Jiems būnant ploniems, akys atrodys per didelės, tarsi išsprogusios.

Nuo per didelės nosies dėmesį atitraukia aukštai išlenkti antakiai, o tiesūs ar pernelyg siauri – didelės nosies neatsvers.

Atsikišusį smakrą sušvelnina išlenkti antakiai.

Kampuota, kvadratinė pradžia (kaip ir kampuoti, ryškūs antakiai) sudaro pikto, rūstaus veido įspūdį, nors kartais tai gali ir praversti…

Apvalūs antakiai veido bruožams suteikia švelnumo.

Per trumpi antakiai atrodo infantiliškai (vaikiškai).

Per ilgi antakiai suteikia veidui liūdesio arba, dar blogiau, – atrodo komiškai.

Griežti ir ryškūs antakiai kasdienai netinka – tai podiumo mada.

Antakių spalvos – venkite juodos

Antakių spalva turėtų būti artima plaukų spalvai, t.y. iki dviejų tonų tamsesnė nei plaukų. Tačiau tai nėra taisyklė, nes plaukų ir antakių spalvos deriniams turi įtakos ir žmogaus individualūs veido bruožai.

„Kartais išraiškingų akių šviesiaplaukėms labai tinka tamsūs antakiai. Tačiau visgi šviesių plaukų atstovėms patarčiau antakius dažyti šviesesne ar tamsesne ruda spalva, o tamsiaplaukėms – rudą spalvą maišyti su juoda. Kartais vyresniojo amžiaus moterys pasidažo antakius juodai. Derėtų vengti varnos juodumo antakių, kurie atrodo neskoningai, veidui suteikia piktą išraišką,“ – pataria „Karmen beauty“ įkūrėja ir vadovė.

Renkantis antakių spalvą atsižvelkite ne tik į plaukų, bet ir į veido odos spalvą. Išblyškusią, labai šviesią odą švelnina rudi antakių tonai, o prie gražiai įdegusios ar tamsesnės odos galima rinktis ir tamsesnes spalvas.

Korekcijos būdai

Pagrindiniai antakių tvarkymo būdai: pešiojimas pincetu, depiliacija siūlu, vašku, cukrumi, skutimas specialiais peiliukais.

„Drastiškiausia plaukelių šalinimo priemonė – skutimas. Jo metu galite įsipjauti, pažeisti ploną paakių odelę. Ši procedūra nėra skausminga, tačiau plaukeliai atauga greičiau, nei pešiojant pincetu, ir daug storesni,“ – teigia pašnekovė.

Pešiojimo pincetu klaidos

. Didžiausia klaida, – labai plonai ar per daug išpešioti antakiai, – veidui suteikiantys nustebusio žmogaus išraišką.

. Negalima per daug nutrumpinti antakių: atsargiai pešiokite jų kraštuose ir apačioje.

. Savarankiškai antakius koreguokite kas savaitę, ne rečiau. Svarbu išpešti ataugusius nereikalingus plaukelius.

. Antakių pešiojimą, norint jiems suteikti gražią formą, patikėkite specialistui, dirbančiam grožio salone. Tada tolimesnę jų priežiūrą galėsite atlikti ir pačios namuose.