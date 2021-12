Putinai – sveikatai ir šventiniam stalui

Kauno rajone, netoli Vilkijos, esanti Sadauskų sodyba išsiskiria ne tik kulinariniu ir etnografiniu paveldu, bet ir aplink namus augančiais raudonskruosčiais putinais bei iš jų gaminamu sirupu. Kodėl derėtų jį vartoti ? Ką galime pagaminti žiemos šventėms iš putinų? Apie tai kalbinu Moniką Sadauskaitę-Pocę.

– Vienas ryškiausių jūsų sodybos simbolių – aplink augantys putinai. Kaip kilo idėja auginti putinus?

– Pamenu, kai vaikystėje sirgdavome (augome keturi vaikai), mama mus visada gydydavo putinais. Jie – malonus vaikystės prisiminimas. Mama prisimena, kad pas jos močiutę, prie upelio, buvo didžiulis putinų krūmas, kur ji eidavo jų prisiskinti. Tad mintis auginti putinus „atėjo“ iš praeities. Deja, šis nuostabus daug gydomųjų savybių turintis augalas nepelnytai primirštas. Uogose daugiau nei 80 skirtingų organinių rūgščių, karotinoidų. Šie junginiai gerina gliukozės apytaką kraujyje, turi uždegimus mažinančių savybių. Putino uogose gausu A, E, K, ypač C ir P vitaminų, pektinų, mineralų, ypač kalio.

– Žinau, kad gaminate gardų putinų sirupą. Kuo jis ypatingas?

– Taip, tai vienas populiariausių mūsų gaminamų produktų. Putinų derlių nuimdavome po pirmųjų šalnų, tačiau pastaraisiais metais šalnų jau nesulaukiame ir uogas skiname spalio mėnesį. Tada nuskintus putinus šaldome, atitirpiname, iš jų spaudžiame sultis, gaminame putinų sirupą. Tai – visiškai natūralus produktas, kurį sudaro du pagrindiniai ingredientai – putinų uogos ir medus. Šaltuoju metų laiku nuo peršalimo ligų bei imuniteto palaikymui patarčiau putinų sirupo vartoti po šaukštelį rytais ant tuščio skrandžio. Taip pat galite pasigaminti putinų arbatą: į šiltą vandenį (tik ne karštą, kad nedingtų visi vitaminai) įpilti šaukštelį putinų sirupo, išmaišyti ir gurkšnoti. Beje, šį gėrimą ypač mėgsta mano dukrelės.

– Kokiais atvejais putinų sirupas ypač naudingas?

– Vartojant putinų sirupą ar šiltą gėrimą organizmas pasisavina nemažai vitamino C, kas padeda įveikti peršalimo ar palengvinti covido simptomus.

Uogų sirupas sustiprins organizmą, pagelbės nuo sauso kosulio, gerklės skausmo.

Sirupas padeda nuo aterosklerozės, gastrito, kolito, skrandžio opų.

Patartina jį gerti sergant bronchine astma, inkstų, šlapimo takų ligomis, jei skauda širdį, kepenis, kankina dusulys ar aukštas kraujospūdis.

– Kur derėtų laikyti putinų sirupą, kad išsaugotume visas naudingas medžiagas?

– Mūsų putinų sirupas – natūralus, nekaitintas, todėl laikykite jį vėsioje patalpoje.

Pavyzdžiui, rūsyje ar kitoje vietoje, kur temperatūra neviršytų 8 laipsnių šilumos. Geriausia sirupą laikyti šaldytuve. Beje, jo galiojimo laikas – vieneri metai.

– Ką Sadauskų šeimyna gamina iš putinų uogų Kūčioms, Šv. Kalėdoms? Gal pasidalinsite keliais receptais su laikraščio „Gyvenimas“ skaitytojais?

– Kūčioms gaminame kisielių iš putinų uogų. Reikės: 100 g putinų uogų, 100 g cukraus, 1 l vandens ir 1 šaukšto krakmolo. Pirmiausiai trintuvu iki tyrės sutrinti putinus, išrinkti kuo daugiau kauliukų. Tada uogų tyrę ir vandenį supilti į puodą ir užvirti. Po to skystį perkošti per tankų sietą, kad neliktų sutrintų uogų dalelių, ir vėl užkaisti ant ugnies; suberti cukrų ir pakaitinti, kol jis ištirps.

Atskirai nedideliame indelyje 1/3 stiklinės šalto vandens išmaišyti šaukštą krakmolo. Gautą balsvą skystį plona srovele supilti į puodą su putinais. Pilti maišant, kol gautas skystis sutirštės ir užvirs. Atvėsinus patiekiamas į stalą.

Kitas mūsų receptas – putinų gira. Reikės: 500 g putinų uogų, 500 g cukraus, 10 l vandens, 50 g šviežių mielių. Iš uogų išspausti sultis, jas sumaišyti su vėsiu virintu vandeniu, įberti cukrų ir įdėti mielių. Tada laikyti šiltai dvi paras.

Desertas su putinų sirupu. Reikės: 200 g varškės, 50 g razinų, 30 g grietinės (ar natūralaus jogurto), 50 g putinų sirupo, 20 g cinamono. Varškę sutrinti su grietine ar jogurtu, įmaišyti razinų. Dėti į stiklines taures varškės kremą, ant jo užpilti putinų sirupo ir pabarstyti cinamonu.

– Ar šventinius patiekalus gardinate putino uogomis?

– Kalėdoms dažniausiai mūsų šeima kepa antį, kartais kalakutą. Prie jų garnyrui visada būna šviežių salotų, kurias apšlakstome putinų sirupu.

O šventinio stalo puošybai, be abejo, pasitarnauja raudonosios putinų uogų kekės..

– Dėkoju už pokalbį. Būkime sveiki sulaukę Didžiųjų žiemos švenčių.

Veronika Pečkienė