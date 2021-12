Į užmarštį palydime sunkius pandemijos metus…

Nubangavo, nuvilnijo prisodrinti skausmo ir netekčių metai. Norėjosi nuveikti kuo daugiau, pamatyti ir pasižvalgyti kuo toliau, aplankyti ir apkabinti kuo nuoširdžiau, tačiau akistatoje su COVID-19 virusu gyvenome kuo saikingiau, vengėme didelių susibūrimų, gydėmės ir bendravome nuotoliniu būdu. Tokie tad buvo 2021-ieji…

Pasitelkdami savo patirtį ir išradingumą, stengėmės įgyvendinti numatytas priemones. Sausio 13-ąją, LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ, po du kas 15 minučių rinkomės prie J. Basanavičiaus paminklo su vardinėmis žvakelėmis Laisvės Gynėjams atminti. Vakaro prieblandoje sniege sužibo 14-ka žiburėlių, menančių tautos NETEKTIES 30-metį.

Vasario 16 dieną pagerbėme 20-ties Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimą. Raktažolių žiedai, pažymėti vardinėmis vėliavėlėmis su Birštono miesto herbu, papuošė tautos patriarcho J.Basanavičiaus paminklą. Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – vieną iš Lietuvos valstybinių švenčių, uždegėme žvakeles 28 mirusiems Atkuriamojo Seimo signatarams ir pagerbėme jų atminimą.

Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, prie paminklo Laisvės gynėjams dalinomės prisiminimais apie sunkius karo ir pokario metus, dalyvaujant mūsų bendrijos narėms – tremtinėms Petrutei Drazdauskienei ir Onutei Kurapkienei.

Liepos 6-ąją 21 val. prie Vytauto paminklo savo balsais įsiliejome į Pasaulio lietuvių giedamą Lietuvos himną. Nemuno vingiais nuaidėjo „Lietuva brangi“, „Oi neverk, motušėle“ ir kitos patriotinės dainos.

Nepamiršome bendrijos moterų pagerbti ir pamaloninti tulpių žiedais Kovo 8-ąją, jas pakvietėme į susitikimą „Tu ateik į pasimatymą“ prie Vytauto paminklo.

Aktyviai dalyvavome medelių sodinimo akcijoje „Mano dovana Birštonui“ ir kurortą papuošėme 90-čia medelių.

Bendrijos narių gyvenimą praskaidrinome išvykomis, keliavome maršrutu Birštonas – Punios A.Žemaičio gėlių ūkis – Butrimonių cilindrinis fontanas – Raižių totorių mečetė, Punios Margirio piliakalnis – kavinė „Nemuno vingis“ Birštone. Džiaugėmės 5 dienų poilsine- pažintine kelione į Palangą. Drauge leidome laiką, atsipalaidavome, gėrėjomės saulėlydžiais jūroje, džiaugėmės bendryste. Iš dalies, jau atsigavę po suvaržymų, spalio 1 d. šventėme Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną Birštono kultūros centre. Pas mus svečiavosi Jonavos „Bočių“ ansamblis „Dobilas“, vėl susitelkė dainai mūsų choras „Sidabrinė gija“ . Mums dainas skyrė dainininkai Rūta Morozovaitė ir Juozas Janušaitis, primindami, kad visiems ir visada reikia meilės ir pripažinimo, mus sveikino Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė ir LR Seimo narys A. Palionis.

Auksinio rudens takais mes vėl braidėme Panemunio, Gudakalnio kapinėse, su nostalgija prisimindami tuos, kurie čia kažkada gyveno, mylėjo ir atgulė amžiams. Jau 15-ka metų, kai ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudenį mūsų bendrijos iniciatyva tvarkome ir prižiūrime šias kapines. Kartų bendrystės vedini, prieš lapkričio 1-ąją su darželio vaikučiais Birštono senosiose kapinėse degame atminimo žvakeles ant niekieno nelankomų kapelių, nusilenkiame Tremtiniui, Knygnešiui…

Gruodžio 8 d., susirinkę į paskutinį metų Valdybos posėdį, prie Advento vainiko uždegėme žvakeles, skirtas 14-kai mūsų bendražygių, bendrijos narių, išėjusių Anapilin per 2021 metus, tai –Kęstučiui Gavėnui, Onai Čibirkienei, Onai Bunevičiūtei, Onai Mikėnienei, Vytautui Lišauskui, Albinai Milušauskienei, Genovaitei Ulinskienei, Eleonorai Pačėsienei, Vincui Leonavičiui, Audronei Pračkauskaitei, Juozefai Gabrilevičienei, Jadvygai Beresnevičienei, Vladimirui Volkevičiui, Vandai Kačergienei. Malda ir tylos minute pagerbėme jų ATMINIMĄ. Per daugiau kaip 20 mūsų bendrijos gyvavimo metų tokios skaudžios NETEKTIES nebuvome patyrę. Atsisveikindavome su keturiais, penkiais bendrijos nariais. Stengiamės juos palydėti, pagerbti, atjausti artimuosius, dalyvauti šv. Mišiose, prisiminti jų nuveiktus darbus.

Nubraukę netekties ašaras, džiaugiamės, kad mūsų bendriją papildė 14-ka naujų, žvalių ir energingų narių.

Metų pabaigoje Advento popietės metu mes visada pasveikindavome metų jubiliatus, šventusius apvalias sukaktis, šiemet jų daug užderėjo. Sveikinimus ir atminimo dovanėles paruošėme 37 jubiliatams. Saugodami save ir kitus, nutarėme juos aplankyti namuose, per daug nesibičiuliaujant, susitinkant prie laukujų durų. Svarbiausia dėmesys – nė vienas nebuvo pamirštas, kiekvienam buvo skirti sveikinimo žodžiai: „Ne skaičiai nulemia metus, o darbai ir mintys. Tai, kuo pradžiuginai kitus, mokėdamas dalintis“.

Kalėdines gėles – puansetijas ir dovanėles išsidalino 12-ka bendrijos Valdybos ir Revizinės komisijos narių. Jie pasklido po miestą, nešdami džiaugsmo akimirkas. Nepamiršome pamaloninti gėlėmis ir bendrijos aktyvistų, ir aplankyti ligonių. Gyvenime bus dar visko, o kad laimingas būtum, reikia tiek nedaug. Mes mylime GYVENIMĄ ir renkame kasmet po išminties kruopelę, po džiaugsmo ir tiesos dalelę. Po praradimo skausmo vėl ieškome bendrystės jausmo, kad galėtume gyventi – pasiūlome savąją petį ir į užmarštį palydime sunkius pandemijos metus.

Julija Barutienė

Birštono „Bočių“

bendrijos pirmininkė