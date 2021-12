Ką veiks išsigryninę LVŽS „nouneimai“ po 2024 m.?

Ramūnas Karbauskis sako, kad susidūręs su pasirinkimo situacija – ištikimoji ginklanešė Agnė Širinskienė ar 21 beveik bevardžio bendrapartiečio frakcija Seime – stojo į savo likusių „nouneimų“ (angl. no name – bevardis) pusę.

LVŽS tą akimirką, atrodo, visiškai „išsigrynino“ ir liko visiškai vadistine partija (kada partijoje be vado nieko nebelieka), kurioje p. Karbauskis ir jo „nouneimai“. Na, gal dar liko Dainius Kepenis, Aurelijus Veryga, Valius Ąžuolas ar Dainius Gaižauskas, kuriuos LVŽS stumia į žiniasklaidą kaip niūsmeikerius (ang. newsmaker – naujienų žmogus), tačiau aišku, kad visi šie personažai tėra p. Karbauskio lūpos ir burnos.

Dėl to greičiausiai pralaimės ir p. Širinskienė, ir p. Karbauskis, ir LVŽS „nouneimai“ parlamente. Kol anksčiau nuo partijos atsisijojęs Saulius Skvernelis praėjusią savaitę nuosekliai dirbo konsolidacijos darbą – jo nauja partija į savo gretas prisiviliojo bent trijų savivaldybių merus su ne tik ištisais LVŽS, bet ir Socialdemokratų partijos skyriais, p. Karbauskis toliau naikino savo politinį darinį, į kurį, reikia manyti, Karbauskių klanas yra investavęs nemažai pinigų.

Investicijos kaip tik ir lėmė, kad prieš 2016 m. rinkimus į Seimą p. Skvernelis radosi LVŽS gretose (jam Karbauskių klano buvo mokamas atlygis ligi pat tampant ministru pirmininku) ir gerokai truktelėjo partijos sąrašą aukštyn. Ir net ne gerokai, o į pačią šalies politikos viršūnę. Dabar LVŽS viršūnėlės turi milžinišką galvos skausmą – į kurią politinę Lietuvos asmenybę investuoti iš naujo, turint galvoje 2024-ųjų rinkimus. Kad toji investicija galėtų lygiai konkuruoti su „išdaviku“ Skverneliu ir jo partine „chebra“.

Nelengvos dienos laukia ir demaršą atlikusios p. Širinskienės. Ji iš LVŽS stojo stačiai į politinę dykumą, nes gali netrukus pasirodyti, kad, be LVŽS ir p. Karbauskio, ji yra toks pat politinis niekas. Jeigu ligi nesenų laikų žiniasklaida ją griebdavo tada, kada nepavykdavo prisiskambinti p. Karbauskiui (p. Širinskienė tvirtino, kad tatai ne ypač patiko jos bendrapartiečiams), tačiau žinojo, kad pašnekovė ne tik iš dalies, o esmingai atspindi LVŽS lyderio požiūrį į įvairius dalykus, kas ji bus dabar? Ar medijoms tebebus įdomi p. Širinskienės pozicija kuriuo nors politikos klausimu – žmogaus, patiriančio politinę vienatvę?

LVŽS „nouneimams“ Seime dabar pats metas pradėti galvoti, ką jie veiks po 2024-ųjų spalio, kada partijai, žiūrint iš dabartinės perspektyvos, gresia visiškas pralaimėjimas rinkimuose. Ponas Skvernelis buvo LVŽS vėliavnešys, p. Širinskienė – gal net trečdalis viso Karbauskio. Ar liko, kad galėtų ištempti partiją viršun? Tikrai ne lapkričio viduryje po Vilniaus skverus basomis klaidžiojantys Dainius Kepenis ar Valius Ąžuolas. Pats Karbauskis virsta vis didesniu klounu, kažkodėl tebekliedinčiu apie niekam nežinomas „vertybes“. Eksperto Mažvydo Jastramskio požiūriu, galbūt vienintelis iš dabar esančių „nouneimų“ – Aurelijus Veryga geba rinkimuose gauti keletą tūkstančių rinkėjų balsų. Tačiau vieno p. Verygos tikrai neužteks suturėti LVŽS nuo visiško subyrėjimo. Čia net Karbauskių klano pinigai nepadės.

